Армен Саргсян Фото Sputnik/ Aram Nersesyan https://ru.armeniasputnik.am/politics/20180302/10757683/protiv-novogo-prezidenta-armenii-prozvuchal-tainstvennyj-golos.html

02 марта 2018, 11:38

Президентом Армении избран Армен Саргсян

По итогам тайного голосования депутатов парламента Армении большинством голосов президентом страны избран Армен Саргсян, выдвинутый властной коалицией.

Как писал "Кавказский узел", на пост президента страны был зарегистрирован кандидат от правящей Республиканской партии, посол Армении в Великобритании и Северной Ирландии Армен Саргсян. Депутату Артаку Зейналяну, чья кандидатура была предложена фракцией "Елк", не удалось набрать необходимого количества голосов для выдвижения.

Выборы четвертого президента Армении завершены. Голосование проходило с 10:00 по 11:30 по местному времени в холле перед залом заседаний парламента, передает корреспондент «Кавказского узла», посмотревший прямую трансляцию заседания на Youtube-канале парламента Армении.

Итоги голосования были озвучены на самом заседании парламента. Как заявил глава счетной комиссии Гагик Меликян, из 105 депутатов в голосовании приняли участие 101. За Армена Саргсяна проголосовали 90 депутатов. Против – 10 парламентариев. Один бюллетень был признан недействительным.

Отметим, что избранный парламентом Армен Саргсян вступит в должность после завершения срока президентства Сержа Саргсяна, 9 апреля. При этом в связи с конституционными изменениями, первым лицом страны тогда же станет не президент, а премьер-министр.

Примечание:

"Оппозиция заявила о британском гражданстве Армена Саргсяна", "Кандидатом в президенты от "Республиканской партии Армении" назван Армен Саргсян", "Правительство Армении решило ограничить информацию о своих заседаниях".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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