Активисты раскритиковали антитабачные инициативы властей Армении

31 января 2018, 05:54

Минздрав Армении предложил значительно увеличить штрафы за курение в общественных местах. Введение драконовских мер против курильщиков не даст положительного эффекта, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники, политологи и представители бизнеса. Вместо карательных мер в виде штрафов правительство должно было принимать меры экономического принуждения, повышая акцизы, считает правозащитник Артур Сакунц. Власти не предприняли никаких попыток провести просветительскую работу, запустив социальную рекламу и организовав антитабачную кампанию, отметил глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян. Новые штрафы создадут благоприятные условия для коррупции, но не помогут в борьбе с курением, считает экономист Акоп Авакян.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в 2017 году правительство Армении утвердило план мероприятий в рамках антитабачной стратегии "Борьба против курения" на период с 2017 по 2020 годы. В частности, власти предлагают сократить реализацию сигарет, расширить сеть общественных мест для некурящих и запретить рекламу табака.

Минздрав Армении опубликовал в Единой базе правовых актов e-draft.am проект закона «О снижении и предотвращении негативного влияния табачных изделий».

Минздрав предлагает с 1 ноября 2018 года запретить курение табачных изделий, их аналогов и заменителей табака в общественных местах, в частности, в аэропортах и вокзалах, в школах, вузах и медицинских учреждениях, в музеях и библиотеках, в кафе и ресторанах, в торговых и развлекательных комплексах, а также в лифтах. Нарушителям грозит штраф в размере 250 тысяч драмов (около 520 долларов). В случае повторного нарушения в течение трех месяцев сумма штрафа вырастет вдвое.

Законопроект предусматривает также увеличение штрафа за курение в общественном транспорте. Вместо прежних трех тысяч драмов нарушители будут оштрафованы на 50 тысяч (около 104 долларов). За курение на остановке общественного транспорта предлагается ввести штраф в размере 100 тысяч драмов (около 208 долларов).

Минздрав предлагает также штрафовать на 500 тысяч драмов (около 1040 долларов) за продажу табачных изделий в радиусе 100 метров от школ и детсадов, а за продажу сигарет несовершеннолетним – на 200 тысяч драмов (порядка 416 долларов). Предлагается ввести также запрет на рекламу табака, за исключением социальной рекламы, рассказывающей о вреде курения. Штраф за демонстрацию табачной продукции предлагается ввести в размере 700 тысяч драмов (около 1456 долларов). Кроме того, производителей и импортеров табачной продукции предлагается обязать публиковать на упаковках данные о вреде курения на здоровье.

Крупные штрафы станут серьезным аргументом в борьбе против курения, считают авторы законопроекта.

При этом в законопроекте не регламентируется, кто и как будет осуществляться контроль по исполнению положений закона.

В течение недели за инициативу Минздрава высказались 387 пользователей (53%), против – 345 пользователей (47%).

По данным исследования Национального института здравоохранения, в Армении курят 27,7% населения. Согласно исследованию, в стране курят 55,8% мужчин и 2,3% женщин старше 15 лет. Еще 37,9% некурящих мужчин признались, что в прошлом курили. При этом авторы исследования отмечают, что статистика курящих женщин не полностью отражает реальность, так как употребление сигарет среди армянских женщин носит скрытый характер, исходя из особенностей национального менталитета.

Введение "драконовских" штрафов не приведет к снижению числа курящих

Армянское общество не готово принять столь строгий антитабачный закон из-за провала правительственной кампании против курения, заявил корреспонденту «Кавказского узла» глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян.

По его словам, в средствах массовой информации, в частности, по телевидению отсутствует подготовительная работа, которая могла бы изменить отношение жителей Армении к курению. По его мнению, Армения отстала в антитабачной борьбе, и власти вынуждено пошли на радикальные меры.

«Если подходить принципиально, пропорциональность наказания - очень важный вопрос при законодательных инициативах. Нужно учитывать благосостояние граждан, прежде чем устанавливать высокие штрафы. Но с другой стороны, как показывает опыт, именно строгими мерами удается добиться быстрых результатов», - пояснил Навасардян.

В то же время, глава пресс-клуба не исключил, что «закон останется на бумаге». По его словам, чтобы закон действовал, нужен принципиальный подход властей.

«Правовой нигилизм присущ нашему обществу. Принцип "Если нельзя, но очень хочется, то можно" в армянском обществе работает», - подчеркнул он.

Внедрение «драконовских» штрафов не приведет к снижению числа курящих и сокращению нарушений, считает глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц. По его словам, для эффективной борьбы с курением начать надо не с борьбы с последствиями, а с борьбы с причинами.

«Можно повысить акцизные ставки на табачные изделия, предоставив человеку право выбора – курить в ущерб бюджету или потратить на решение более насущных проблем. Человек не избавиться от вредных привычек, если его наказывать, для этого нужно повысить уровень сознательности, в частности, посредством социальной рекламой», - заявил правозащитник корреспонденту «Кавказского узла».

Закон не будет эффективным, так как размеры штрафов создают коррупционные риски, добавил он. «Предпочтут договориться на месте за меньшую сумму», - уверен Сакунц.

Закон создаст благоприятные условия для коррупции, считает председатель «Ассоциации сотрудничества малого и среднего бизнеса», экономист Акоп Авакян.

«Чтобы исключить коррупционные риски, нужен абсолютно новый штат инспекционного органа. Ереван – маленький город, после первого-второго штрафа остальные узнают, что договориться не удастся, и вынуждены будут следовать новым правилам», - пояснил он корреспонденту «Кавказского узла».

«К примеру, в небольших и региональных магазинах сигареты входят в пятерку наиболее продаваемых товаров. Императивными мерами проблему с курением не решить. Более насущные проблемы решить нет стремлений, а те же, с которыми можно повременить, решаем стремительными прыжками», - заключил Авакян.

Запрет курения навредит бизнесу, считает владелец ереванского паба «Симона» Аркадий Саакян. По его словам, ужесточение приведет к снижению числа посетителей как минимум на треть.

«Пабы посещают, чтобы выпить, покурить и расслабиться. Если запретить курение, то человек предпочтет взять выпивку и посидеть дома, в более спокойной обстановке, чем пойти в паб и каждый раз выходить на улицу перекурить. Особенно в зимнюю погоду», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Размеры штрафов должны быть сопоставимы с опасностью правонарушения, заявил корреспонденту «Кавказского узла» координатор программ общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниел Ионесян.

Он назвал предложенные штрафы абсурдными.

«Должна быть логика в штрафах. К примеру, за вождение автомобиля в пьяном состоянии взимается штраф в 200 тысяч драмов (около 416 долларов). Или за проезд на красный свет – 20 тысяч драмов (почти 42 долларов). Штраф за курение должен быть небольшой, можно даже ограничиться предупреждением в первый раз», - полагает Ионесян.

Он не сомневается, что размеры штрафов буду снижены. По его мнению, власти оставили «место для маневров».

«Снизят до 20 тысяч драмов или и того меньше, и люди будут рады, что министерство пошло на уступки», - считает координатор программ.

Активисты заявили о начале протестов против инициативы Минздрава

«Мы уважаем права некурящих, и не штрафами нас должны принудить к этому», - с таким слоганом активисты намерены провести 1 февраля у правительственного здания в Ереване акцию протеста. Принять участие в мероприятии, организованном через социальную сеть Facebook, дали согласие 104 пользователей, еще 194 заинтересовались им.

Это очередной грабеж, и власти пытаются его навязать общественности под видом борьбы с курением, заявил корреспонденту «Кавказского узла» активист Арам Манукян.

По его словам, власти не предпринимают мер для улучшения социально-экономической ситуации, а нашли очередной способ «залезть в карман населению».

«Никто не вправе репрессивными методами регулировать отношение между курящими и некурящими. Есть многочисленные учреждения, к примеру, детские сады, школы или больницы, в которых люди осознано не курят. И делают это не из-за опасений быть оштрафованными, а потому что неэтично», - отметил он.

Ужесточение штрафов приведет к росту социального напряженности, но серьезных акций протеста ожидать не стоит, считает научный сотрудник Института Кавказа, политолог Грант Микаелян.

«Законопроект не может рассматриваться в качестве легитимного повода, чтобы вывести людей на уличный протест», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Ужесточение мер борьбы против курения политолог назвал преждевременными.

«Вначале необходимо посредством социальной рекламы изменить отношение общества к курению, а уж потом вводить штрафы. Борьба с курением – это процесс, а то, как действуют власти, показывает отсутствие у них стратегии», - заключил Микаелян.

Пользователи Facebook высказали различные мнения об инициативе Минздрава

Пока невозможна трансплантация печени, пока целый список жизненно необходимых лекарств «не сертифицирован», и их приходится привозить из-за рубежа, и пока медицина не «залатает» чудовищные, судьбоносные «дыры» в своей сфере, все эти жалкие попытки «перевести стрелки» с себя и обратить внимание общественности на «заботу» о нации просто смешны, считает пользователь социальной сети Facebook Сона Азарян.

«Читать нотации о вреде курения, когда мы на первом месте по числу заболевания раком, – это самая эффективная, видимо, борьба с раком», - пишет пользователь Елена Баг.

Лучше бы проверили количество бесполезных и фальшивых лекарств в аптеках, считает пользователь Аршак Мирзоян.

Пользователь Зара Оганян сомневается, что закон будет работать. «Плохо представляется себе наряд полиции, который носится от дома к дому, карабкается на балкон или орет в мегафон, призывая к порядку. Когда что-то доводится до абсурда, это что-то не реализуется в полной, пожалуй, и не в полной мере», - уверена она.

Им плевать как на курящих, так и на некурящих, для них главное – «срубить капусту», уверен Арман Сулейманян.

Андраник Саркисян сомневается, что закон будет работать для всех, независимо от социального положения. «В полуазиатской стране с вечными царьками, князьками, которые не хотят развития и качественно другой жизни для своего народа, это, как минимум, распил западного гранта», - считает он.

Некоторые пользователи социальных сетей высказали диаметрально противоположные мнения.

К примеру, пользователь Тигран Акопян уверен, что борьба с курением не будет эффективна до тех пор, пока не «ударит по карману граждан».

Некурящий человек не обязан дышать табачным дымом, уверен пользователь Карен Мелик-Исраелян.

Арминэ Агаронян полагает, что нужно также увеличить стоимость сигарет, а еще запретить отцам курить при детях на игровых площадках.

Джонни Меликян поддерживает инициативу Минздрава, но при этом он заявил, что нужно соблюдать права курящих. «Должны быть созданы условия для курения», - считает он.