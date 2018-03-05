"Абрикосовая страна" провела акцию протеста в двух городах в Армении

05 марта 2018, 01:45

Около десятка сторонников партии "Абрикосовая страна" приняли участие в шествиях протеста в Гюмри и Ванадзоре. Лидер партии Заруи Постанджян заявила о начале проведения протестных акций против политического кризиса в стране. У партии нет потенциала для организации общенационального протеста, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

4 марта партия "Абрикосовая страна" провела шествие в городах Гюмри и Ванадзоре, призывая граждан присоединиться к народному восстанию, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на официальную страницу партии "Абрикосовая страна" в Facebook.

Согласно размещенным в Facebook видеозаписям, в акции приняли участие около десятка сторонников партии.

Участники шествия растянули два транспаранта с надписями: "Восстань!" и "Адская мелодия Армении: отвергни формулу Сатаны!". Они также скандировали: "Миацум!" (Воссоединение!), "Вставая, Гюмри!" и "Вставай, Ванадзор!".

"Мы начинаем протестное движение, цель которого вывести граждан на улицы и площади всех городов страны и без лишних потрясений выйти из политического кризиса", - заявила в ходе акции лидер партии "Абрикосовая страна" Заруи Постанджян.

По ее словам, в повестке политической партии две основные проблемы.

"В Армении нужны коренные изменения для восстановления демократических норм. А также необходимо воспрепятствовать репродукции власти во главе с Сержем Саргсяном, который, используя имеющиеся рычаги, стремится продлить свое пребывание во власти", - отметила Постанджян.

Напомним, что по итогам тайного голосования депутатов парламента Армении 2 марта большинством голосов президентом страны был избран Армен Саргсян, выдвинутый провластной коалицией. В должность он вступит 9 апреля после того, как завершится срок Сержа Саргсяна. При этом в связи с конституционными изменениями, первым лицом страны станет не президент, а премьер-министр. При этом опрошенные "Кавказским узлом" эксперты связали законодательные изменения с намерением Сержа Саргсяна занять премьерское кресло.

Армянские политологи усомнились в возможностях "Абрикосовой страны" организовать массовые акции

У оппозиции нет потенциала для организации массовых митингов и акций протеста, заявил корреспонденту "Кавказского узла" научный сотрудник Института Кавказа, политолог Грант Микаелян.

По его словам, отношение в обществе к властям менее критичное, поэтому нет оснований ожидать крупных акций протеста.

"Месяц назад блок "Елк" протестовал против подорожания ряда продуктов питания и горючего. Но массовыми эти акции протеста нельзя назвать. По сравнению с блоком "Елк" "Абрикосовая страна" - более маргинальная политическая сила, и по тому же поводу собрала бы меньше людей", - подчеркнул Микаелян.

Политолог сомневается в возможной консолидации оппозиции.

"Во-первых, стоит учесть, что "Елк" – уже результат объединения оппозиции. Во-вторых, пока каждая из оппозиционных сил занимает свою нишу и объединяться не собирается", - пояснил он.

Если усилится давление властей против оппозиции, то это повысит вероятность объединения, добавил политолог.

У оппозиции ограниченный ресурс для организации общенационального протестного движения, считает политтехнолог Армен Бадалян.

"Акции оппозиции являются своего рода пиар-кампанией, цель которой - напомнить о себе. СМИ подхватывают тему, распространяют, но это длится недолго. Политические лидеры предпочитают, чтобы о них писали и говорили. И сколько людей разочаруется в них, беспокоит их в последнюю очередь", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Бадалян считает неверным разделять оппозицию и общество, так как оппозиция, по его словам, является продуктом общества для защиты своих интересов и противодействия властям.

"Слабое общество не может иметь сильную оппозицию и не в состоянии бороться против властей. Сегодня общество выбрало наиболее эффективный способ борьбы – миграцию, а не уличную борьбу, как в 1988 году или в 2007-2008 годах - до и после президентских выборов", - отметил политтехнолог.

Проблема сегодня не в том, объединиться или нет оппозиция, а в том, окрепнет ли вновь общество, добавил он. По его словам, в 1988 году не было оппозиции, но было сильное общество, которое породило комитет "Карабах", ставший оппозицией Коммунистической партии.

Карабахское движение сплотило армян в борьбе за независимость и пробудило у народа чувство национального самосознания, заявили "Кавказскому узлу" организаторы протестного движения 30-летней давности.

"После расстрела демонстрантов 1 марта 2008 года общество стало ослабевать. И яркий показатель этого - парламентские "выборы" 2017 года, когда преобладающая часть избирателей голосовала из финансовых побуждений, а не по идейным соображениям. Оппозиция представляет именно эту малую часть общества, поэтому не способна на большее. Сегодня отсутствует соответствующая база", - пояснил Бадалян.

Массовые акции протеста в Ереване начались с президентских выборов 19 февраля 2008 года, когда президентом был избран Серж Саргсян. Сторонники Левона Тер-Петросяна не согласились с итогами выборов и с 20 февраля начали бессрочный митинг на площади Свободы. Столкновения демонстрантов с полицией 1 и 2 марта 2008 года произошли после разгона этого митинга. В результате столкновений погибли 10 человек и более 250 получили ранения, говорится в справке "Кавказского узла" "Бунт в Армении. 10 лет спустя".



По мнению политтехнолога усиление общественного потенциала напрямую зависит от изменения социально-экономической ситуации.

"Нужно создать условия для свободной конкуренции, ликвидировать монополии и искоренить коррупцию, а также провести кардинальную реформу судебной системы. Кроме того, содействовать репатриации 100-150 тысяч представителей среднего класса. В этом случае в стране сформируется сильная оппозиция. А пока придется довольствоваться тем, что имеем", - заключил он.

Вероятность массовых акций возрастет в случае объединения оппозиционных сил, однако на данный момент такая перспектива отсутствует, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политический обозреватель Акоп Бадалян.

Он считает, что у оппозиции нет повестки объединения, которая сможет мобилизовать недовольные слои общества, а сама протестная повестка, по его словам, себя изжила.

"На оппозиционном поле наблюдается кризис мысли и подходов. Оппозиция не может выйти из неэффективного состояния, заключающегося в борьбе против одного человека и основанного на жестких обвинениях. Этот метод за два десятилетия не привел к какому-либо результату. Более того, столкнулись с силовым сопротивлением властей. Люди не верят, что подобным образом можно добиться перемен", - пояснил Бадалян.