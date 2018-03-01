Участники акции в Ереване призвали наказать силовиков за события 2008 года

01 марта 2018, 22:59

Более 500 активистов почтили память жертв разгона демонстрации в марте 2008 года. События десятилетней давности позволили властям Армении взять политическое поле под контроль, заявили опрошенные "Кавказским узлом" оппозиционеры и правозащитники.

Массовые акции протеста в Ереване начались с президентских выборов 19 февраля 2008 года, когда президентом был избран Серж Саргсян. Сторонники Левона Тер-Петросяна не согласились с итогами выборов и с 20 февраля начали бессрочный митинг на площади Свободы. Столкновения демонстрантов с полицией 1 и 2 марта 2008 года произошли после разгона этого митинга. В результате столкновений погибли 10 человек и более 250 получили ранения, говорится в справке "Кавказского узла" "Бунт в Армении. 10 лет спустя".

500 человек отметили годовщину разгона демонстрантов в Ереване

Шествие памяти погибших при разгоне демонстрантов в Ереване 1-2 марта 2008 года началось сегодня на площади Свободы. Участники акции с флагами Армении и фотографиями погибших двинулись по центральному проспекту Маштоца к памятнику Александру Мясникяну, где десять лет назад проходило основное противостояние демонстрантов и правоохранителей. Активисты растянули транспарант с надписью: "Требуем наказать преступников 1 марта!", сообщил присутствовавший на акции корреспондент "Кавказского узла".

Акцию организовал Армянский национальный конгресс совместно с Народной партией Армении, в ней также приняли участие глава оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян и лидер партии "Наследие" Армен Мартиросян. По оценкам организаторов, участниками шествия стали более 500 человек.

Шествие по центральному проспекту Еревана сопровождали более 100 полицейских с белыми гвоздиками в руках. Многие автомобилисты, проезжая мимо колонны, сигналили в знак солидарности с участниками шествия, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

События десятилетней давности отбросили Армению с демократического пути развития, заявил до начала шествия зампред Армянского национального конгресса, бывший депутат Арам Манукян. По словам Манукяна, в марте 2008 года власти расстреляли движение, зародившееся на площади Свободы в 1988 году.

Карабахское движение сплотило армян в борьбе за независимость и пробудило у народа чувство национального самосознания, заявили 20 февраля участники акции в Ереване. В Ереване первый митинг Карабахского движения состоялся на площади Свободы 20 февраля 1988 года.

Манукян убежден, что добиться справедливого наказания для виновных без давления международных структур не получится. "За десять лет власти не предприняли шагов, чтобы привлечь к ответственности виновных в убийстве мирных демонстрантов. Нельзя надеяться, что при нынешней власти виновные будут наказаны, так как власть добровольно не выдаст своих палачей", - заявил оппозиционер корреспонденту "Кавказского узла".

Зампред Армянского национального конгресса Левон Зурабян, в свою очередь, сослался опубликованный WikiLeaks документ о встрече временного поверенного в делах США в Армении Джозефа Пеннингтона с членом Конституционного суда Валерием Погосяном.

"Эта встреча состоялась 6 марта 2008 года, за два дня до рассмотрения в Конституционном суде требования отменить итоги президентских выборов. Валерий Погосян, в частности, заявил послу, что Конституционный суд намеревался признать их недействительными - согласно отчету посла, за отмену итогов голосования готовы были высказаться семь из девяти судей. После 1 марта на судей оказывалось давление, их заставили изменить свою позицию. Можно сказать однозначно - власти поняли, что проиграли политическую борьбу, и пошли на расстрел демонстрантов, чтобы удержать власть", - сказал политик корреспонденту "Кавказского узла".

В 2011 году сайт Wikileaks рассекретил депешу вице-посла США в Армении Джозефа Пеннингтона от 7 марта 2008 года. В ней сообщается о беседе сотрудников посольства США с членом Конституционного суда Армении Валерием Погосяном. Погосян признался, что имеет основания опасаться, и если бы не угрозы, почти все члены суда приняли бы решение в пользу Левона Тер-Петросяна.

На поминальную службу в ереванской церкви Сурб Саргис сегодня днем пришли родные погибших и политические активисты. Еще одну акцию под лозунгом: "Мы не простим диктатуре убийства 1 марта" провели представители партии "Абрикосовая страна" перед зданием Службы национальной безопасности в Ереване.

Близкие жертв вспомнили, как началась стрельба по демонстрантам

О событиях десятилетней давности вспомнил отец погибшего при разгоне демонстрантов Гора Клояна Саркис Клоян. По словам мужчины, после утренней спецоперации на площади Свободы 1 марта люди стали собираться у памятника Александру Мясникяну.

"Несмотря на некую напряженность, днем ничто не предвещало беды, по улицам спокойно гуляли мамы с детьми в колясках. События начали развиваться с наступлением темноты, тогда поверх голов демонстрантов начали стрелять трассирующими пулями. Мой сын сказал, что пойдет в сторону рыбного магазина (на пересечении площади с проспектом Маштоца, – примечание "Кавказского узла"). Больше от него не было известий", - рассказал Саркис Клоян корреспонденту "Кавказского узла".

Отправившись позже на поиски сына, мужчина дошел до рыбного магазина и увидел там лужу крови. "Не знаю, как это объяснить, меня как будто потянула эта кровь. Позже выяснилось, что именно на этом месте был убит мой сын, и это была его кровь", - сказал Клоян.

Мужчина усомнился в том, что виновные в гибели людей понесут наказание. "Из живота сына при вскрытии вытащили запрещенную к использованию против демонстрантов гранату "Черемуха-7". От этой гранаты погибли трое демонстрантов, включая моего сына. Это оружие было у четырех полицейских, следствию известны их имена, но никто до сих пор не осужден", - подчеркнул отец погибшего активиста.

Мать погибшего Оганеса Ованнисяна Лилия Минасян вспомнила, что стрельба началась около девяти часов вечера.

"Сын сказал, что выйдет во двор посмотреть, что происходит, и это был наш последний разговор. Я долго не могла дозвониться до сына, телефон не отвечал. Вышла, чтобы его найти, но пройти дальше площади Шаумяна не смогла. Полиция окружила площадь, где людей били дубинками. О гибели демонстрантов стало известно вечером 2 марта", - рассказала Лилия Минасян корреспонденту "Кавказского узла".

От очевидцев женщина узнала, что ее сына расстреляли, когда он поднял руки вверх с призывом не стрелять в людей. "Официальная версия смерти – ранение в сердце, но у него были огнестрельные ранения в голову и конечности. Убили в назидание другим, чтобы не выступали против власти", - заявила Минасян.

Женщина вспомнила, что до последнего не верила в возможность применения оружия против демонстрантов. "Думали, ну дубинки, ну слезоточивый газ, но там был явный расстрел. Власти выпустили на улицу убийц", - подчеркнула она.

Правозащитник и журналист: люди стали бояться протестовать

События 1-2 марта 2008 года уничтожили в людях надежду на перемены в стране, так как власти ответили убийствами на законные требования протестующих, заявил в комментарии глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц корреспонденту "Кавказского узла".

"У людей появился страх, что власть, когда граждане еще раз потребуют перемен, вновь применит оружие, начнет говорить с ними на языке убийств. Этот страх со временем укоренился, он отчетливо проявился, в частности, после президентских выборов 2013 года", - сказал Сакунц.

Правозащитник уверен, что восстание вооруженного отряда "Сасна Црер" летом 2016 года стало следствием жесткой политики властей. "До этого активисты пытались мирно протестовать против произвола властей, но в ответ начался террор", - пояснил он.

Вооруженный отряд "Сасна Црер" 17 июля 2016 года захватил здание полка патрульно-постовой службы в Ереване и удерживал его в течение двух недель. К 30 июля мятежники освободили всех заложников, а днем позже сдались. На "Кавказском узле" опубликована хроника "Как оппозиция захватила полицию в Ереване".

Сакунц обратил внимание, что Серж Саргсян умело воспользовался последствиями трагических событий и добился полного контроля над политическим полем, загнав оппозицию в жесткие рамки. "После преследования поддержавших Левона Тер-Петросяна бизнесменов оппозиция смирилась с мыслью, что финансовые ресурсы должны оставаться в руках властей. Единственным условием для ее существования стало смиренное выжидание каких-либо изменений", - считает правозащитник.

Артур Сакунц также уверен, что виновные в гибели десяти человек не понесут наказания, поскольку власти до сих пор не дали правовых оценок событиям десятилетней давности. "Безнаказанность обусловлена тем, что власть сама себя не накажет, должна измениться политическая действительность. Правовую оценку событиям 1-2 марта 2008 года может дать только власть, которая будет придерживаться конституционных норм", - заключил правозащитник.

Глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян согласен с мнением, что события 1-2 марта переломили отношение общества к массовым протестным акциям. "В 2008 году власти четко продемонстрировали свою готовность пойти на любые силовые меры. Этот сигнал общественность приняла, начала формироваться апатия к массовым протестным акциям с политическими требованиями. Сейчас нет оппозиционной силы, способной уличными протестами добиться изменения принятого властями решения", - заявил Навасардян корреспонденту "Кавказского узла".

После жесткого разгона демонстрантов в Армении начала формироваться иная оппозиция, ограничивающая свою политическую деятельность форматом диалога с властью, указал он. "Но этот диалог не может затрагивать какие-то принципиальные вопросы, так как по принципиальным вопросам власть не готова идти на компромисс. Оппозиция оговаривает условия своего представительства и права голоса, но не возможности решать серьезные вопросы", - пояснил Навасардян.

Глава Ереванского пресс-клуба также сомневается, что виновные будут привлечены к ответственности. "Власти необходимо, чтобы каждый представитель силовых структур, вплоть до самого низшего чина, был уверен, что приказ, независимо от его законности, не подлежит обсуждению и должен беспрекословно выполняться. Если такого восприятия приказов не будет, стабильность нынешней власти окажется под угрозой, а этого она ни в коем случае не может допустить и, соответственно, никого наказывать не собирается", - подчеркнул Навасардян.