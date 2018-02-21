Годовщина Карабахского движения напомнила жителям Еревана о национальной идее

21 февраля 2018, 21:39

Карабахское движение 30 лет назад сплотило армян в борьбе за независимость и пробудило у народа чувство национального самосознания, заявили участники акции в Ереване. Непосредственные участники движения посетовали, что оно не достигло изначально заявленных целей, а власти Армении подавили "бунтарский дух народа", обманув его надежды.

Как писал "Кавказский узел", в Нагорном Карабахе празднуется 30-летие начала национально-освободительного движения. Первые мероприятия по случаю годовщины состоялись 12 февраля в Мартуни и Гадруте, а 14 февраля 15 тысяч человек прошли маршем по Степанакерту. Участники акции, опрошенные "Кавказским узлом", назвали первоначальные цели Карабахского движения достигнутыми и выразили мнение, что нужно добиться полного международного признания Нагорного Карабаха, а потом присоединиться к Армении.

В Ереване первый митинг Карабахского движения состоялся на площади Свободы 20 февраля 1988 года. 20 февраля 2018 года на площади вновь появились транспаранты с требованиями присоединения Нагорного Карабаха к Армении. Фоторепортаж корреспондента "Кавказского узла" Тиграна Петросяна "Карабахское движение: взгляд сквозь десятилетия".

Митинг по случаю 30-летней годовщины Карабахского движения собрал на площади Свободы, по оценке организаторов, порядка 300 человек. Организатором мероприятия выступил оппозиционный "Армянский национальный конгресс", сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Митинг начался с традиционных для Карабахского движения звуков горна - под эту музыку тысячи армян 30 лет назад вскидывали вверх кулаки требуя от советского руководства присоединения Нагорного Карабаха к Армении. Участники митинга проскандировали традиционные лозунги движения: "Миацум!" (Воссоединение!) и "Борьба до конца!"

На выставке были представлены порядка трех десятков транспарантов с политическими лозунгами, призывами и требованиями к властям Советского Союза. На здании оперного театра, ступеньки к которому 30 лет назад служили трибуной для выступления перед тысячами собравшихся, были вывешены семь масштабных фотобаннеров о событиях в Ереване в феврале 1988 года. Еще три стенда с более чем тремя десятками фотографий и примерно десятком карикатур были установлены на самой площади Свободы.

В ходе мероприятия состоялась также презентация книги историка Ашота Саргсяна "История карабахского движения 1988-1989". Книга издана тиражом в 500 экземпляров, более 60 из которых, по словам автора, были проданы в ходе мероприятия. Экспозиция, посвященная Карабахскому движению, будет доступна для жителей и гостей Еревана также 22 февраля.

Участники Карабахского движения обвинили власти Армении в девальвации его идей

Карабахское движение – это разжавшаяся пружина, которую Советский Союз пытался сдерживать в течение 70 лет, заявил в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" автор книги "История карабахского движения 1988-1989", историк Ашот Саргсян.

Основной успех движения Саргсян связывает с тем, что жители Армении, как и ее власти, высоко оценивали вероятность присоединения Нагорного Карабаха к Армении. По его словам, власти Советской Армении до 1988 года неоднократно поднимали этот вопрос перед руководством СССР, чему есть документальные подтверждения.

"Уже к 1988 году этот вопрос стал приоритетным для армян, процесс признания геноцида армян в Турции в то время отошел на второй план из-за сложности его разрешения. Движение собирало многотысячные митинги, так как население реально верило, что способно добиться воссоединения", - подчеркнул Саргсян.

Историк считает, что молодежь сегодня имеет неверные представления о Карабахском движении и его реальных лидерах из-за искажения событий 30-летней давности. "Во время правления представителей движения в начале 1990-х годов движение не стали популяризировать, так как решались другие, более важные задачи. А после отставки Левона Тер-Петросяна в 1998 году история движения стала искажаться. К примеру, в вузовских учебниках по истории этим событиям уделяется 30-40 страниц, но из 70 имен вы не найдете ни одного, кто действительно имел отношение к Карабахскому движению, стоял у его истоков", - заявил Саргсян корреспонденту "Кавказского узла".

Зампред "Армянского национального конгресса", бывший депутат парламента Арам Манукян считает, что Карабахское движение избавило армян от комплексов. "Армяне осознали, что, сплотившись, могут решить национальные вопросы без чьей-либо поддержки. Движение породило новый тип армян, которым были присущи гражданская сознательность и самостоятельность", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Манукяна, на протяжении последних 20 лет власти пытаются подавить бунтарский дух народа. "Те, кто 30 лет назад собирался на площади Свободы, были героями. Они не побоялись выйти против Советской империи. И это позволило одержать победу в карабахской войне. Но потом система стала ломать дух гражданина, чтобы тот не восстал. То, что приобрели тогда, сегодня потеряли", - пояснил политик.

Манукян объяснил малочисленность митинга отсутствием поддержки со стороны государства. "В отличие от властей Нагорного Карабаха, власти Армении не пожелали содействовать. Они не видят в этой дате символа победы, так как для них возрождение бунтарского духа народа станет поражением", - подчеркнул он.

Политик убежден, что карабахский конфликт должен быть урегулирован путем компромиссов. На его взгляд, именно так армянская сторона сможет закрепить победу в Карабахской войне. "Мирное соглашение станет гарантией победы. Армяне освободили Нагорный Карабах и ряд прилегающих территорий, и теперь посредством компромисса надо зафиксировать эту победу. Важно, чтобы Нагорный Карабах получил международное признание. Переговоры должны проходить при непосредственном участии властей НКР", - отметил Манукян.

Один из организаторов первого митинга на площади Свободы Грайр Улубабян рассказал о предпосылках Карабахского движения. "За два года до начала движения мы собрали подписи с просьбой присоединить Карабах к Армении. Их передал Москве Зорий Балаян. До митинга группа армянской интеллигенции провела встречи в Москве по вопросу Карабаха. На первом митинге собралось несколько тысяч человек", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Улубабян отметил, что Карабахскому движению не удалось достичь свое главной цели – воссоединения Нагорного Карабаха с Арменией. "Мы победили не только Азербайджан, но и Советский Союз, дошли до цели, но в искаженной форме. Как бы народ ни был един, но была сила, которая действовала против общенациональных интересов и старалась разложить движение. Прежних лидеров, которые стояли у истоков движения, пытались скомпрометировать, посеять между ними раздор. И это удалось - в итоге движение возглавили новые лидеры", - отметил организатор движения.

Активист согласен с мнением, что армянская молодежь не может правильно оценить Карабахское движение из-за искажений его истории. "В частности, те, кто не имел отношения к основанию движения или присоединились к нему позже, сегодня приписывают себе славу", - пояснил Улубабян.

Участники Карабахского движения верили в свои цели и требования, поэтому их не остановили ни резиновые дубинки советских солдат, ни танки на ереванских улицах, заявил участник митинга 1988 года, писатель Ашот Газазян корреспонденту "Кавказского узла".

Газазян назвал Карабахское движение "мерилом армянского самосознания, о котором любая нация или народ могли только мечтать". "Ощущения были, что на сером советском авторитарном небосводе взошло солнце человеческой мысли. Люди приходили тысячами, десятками и сотнями тысяч. Никто их не звал, они понимали, что должны быть здесь, чтобы поднять свой голос против авторитаризма и исторической несправедливости", - рассказал писатель.

Газазян считает, что самой знаменательной победой за годы независимости Армении стало де-факто возвращение Нагорного Карабаха. В то же время он отметил, что на сегодняшний день этого недостаточно для поднятия народного духа. "Нельзя всю жизнь радоваться одной победе и опираться только на нее. Народ разочарован, его ожидания обмануты - мы должны были иметь сейчас сильную экономику, мощную армию, сформированное гражданское общество, но мы откатились назад. Малочисленность мероприятия говорит о том, что тема Нагорного Карабаха и Карабахского движения в обществе девальвировались", - подчеркнул он.

Президент Армении Серж Саргсян в своем послании по случаю 30-летия Карабахского движения указал, что принятое 20 февраля 1988 года на внеочередной сессии Совета народных депутатов Карабаха решение "о ходатайстве перед Верховными советами Азербайджанской ССР и Армянской ССР о передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР", "отражало волю на свободное самоопределение". Президент отметил, что 30-летие Карабахского движения празднуется не только как "возрождение Нагорного Карабаха, но возрождение всего армянского народа".

Жители Еревана связали Карабахское движение с независимостью Армении



Студентка Мано Минасян считает, что Карабахское движение заложило основу будущей независимости Армении, но на сегодняшний день Армения является лишь частично независимым государством. "После прихода к власти Сержа Саргсяна мы откатились к порядкам Советского Союза, где не было конкурирующих партий. Сегодня формально вроде бы есть оппозиция, но это фейковые партии, служащие интересам правящей элиты", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

40-летний житель Еревана Вазген Киракосян назвал Карабахское освободительное движение важной вехой в истории армянского народа. По его словам, армяне впервые смогли сами, без посторонней помощи, восстановить историческую несправедливость.

"Отец меня несколько раз брал с собой на митинги. Я смутно помню происходящее, лишь то, что было много народу. Отец рассказывал о попранных большевиками правах армянского народа, о необходимости вернуть Арцах. Потом была война, в которой мы отстояли частичку нашей Родины, и сегодня Армения обязана добиться международного признания Арцахской республики", - заявил Киракосян корреспонденту "Кавказского узла".

Благодаря Карабахскому движению армяне в Нагорном Карабахе смогли отстоять свою национальную идентичность, культуру и в целом свою родину, заявила корреспонденту "Кавказского узла" студентка из Нагорного Карабаха Ашхен Мусаелян.

"Благодаря этому движению у нас появилась связь с Арменией, хотя мы были искусственно разделены советской властью. Благодаря карабахскому движению возродилась национальная идея, без которой нации и народы погибают. Я чувствую гордость за эту страницу нашей истории", - подчеркнула студентка.

27-летний житель Еревана Гегам Оганян считает Карабахское движение началом борьбы армян за свою независимость. По его мнению, молодежь необходимо воспитывать на примерах Карабахского движения.

"Чувство ответственности, так или иначе, есть в каждом из нас. Апрель 2016 года (обострение карабахского конфликта. – Прим. "Кавказского узла") показал, что новое поколение готово вслед за отцами защищать Арцах от любых посягательств", - заявил он.

Глава оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян сообщил, что Карабахское движение стало для него знаковым как для политика и гражданина. "Это было сильное, общенациональное движение. Сегодня мы смогли сохраниться как государство благодаря большому энергетическому заряду, который сгенерировало 30 лет назад Карабахское движение. Это основа нашей независимости", - заявил политик корреспонденту "Кавказского узла".