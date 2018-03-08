Парламент Армении утвердил новую структуру правительства на фоне критики оппозиции

08 марта 2018, 03:48

В новое правительство войдут премьер-министр, первый вице-премьер и два вице-премьера, число министерских портфелей уменьшилось с 18 до 17. Кроме того, республиканская полиция и Служба национальной безопасности будут переданы в непосредственное подчинение главе кабмина. Оппозиция уверена, что преобразования возвращают страну к коммунистическому прошлому.

2 марта по итогам тайного голосования депутатов парламента Армении большинством голосов президентом страны избран Армен Саргсян, выдвинутый властной коалицией. В связи с конституционными изменениями в стране первым лицом государства после окончания президентского срока Сержа Саргсяна станет не президент, а премьер-министр. Срок президентства Сержа Саргсяна истекает 9 апреля. В этот же день парламент передаст полномочия новому главе государства, а премьер-министр и правительство подадут в отставку.

Законопроект об изменении структуры кабмина парламент Армении принял 7 марта в первом чтении большинством голосов, трансляция обсуждения велась в прямом эфире парламентского канала на Youtube, передает корреспондент "Кавказского узла".

За инициативу проголосовали 63 депутатов фракций правящей Республиканской партии и ее партнера по коалиции АРФ "Дашнакцутюн". Против законопроекта высказался 31 представитель "Блока Царукяна" и блока "Елк".

Новая структура правительства предполагает упразднение министерства международной экономической интеграции и реформ. Согласно поправкам, полиция Армении и Служба национальной безопасности переходят под непосредственное подчинение премьер-министру. В подчинении главы кабмина также будет Служба государственного контроля, которой будут переданы полномочия ныне действующей Службы президентского контроля.

Законодательная инициатива также регламентирует порядок формирования кабмина и отставки главы правительства. Согласно поправкам, кабмин считается сформированным, если, кроме премьера, назначены 2/3 общего числа министров. Премьер-министр подает в отставку, если в пятидневный срок не представит на утверждение необходимые для формирования кабмина 2/3 кандидатов в министры. Кроме того, полномочия главы правительства прекращаются в случае приобретения гражданства иного государства или утери гражданства Армении.

Оппозиционный блок "Елк" раскритиковал новую структуру.

Премьер-министр получает неограниченные полномочия, заявил в ходе обсуждения поправок депутат фракции "Елк" Арарат Мирзоян, назвав структуру власти "суперпремьерской".

Он также раскритиковал положения проекта закона о закрытом характере заседаний правительства.

"Даже депутатам запрещается присутствовать на заседаниях. Министры же смогут давать интервью лишь при разрешении премьера. Это лишит их независимости и превратит их в премьерских "солдат". Этот законопроект утвердит самодержавие премьер-министра", - подчеркнул Мирзоян.

Депутат фракции от правящей Республиканской партии Армении Геворг Костанян считает, что проведение правительственных заседаний за закрытыми дверями не противоречит нормам демократии.

"Заседания комитета министров Совета Европы проводятся за закрытыми дверями, и никто не может упрекнуть Совет Европы в недемократичности", - пояснил депутат-республиканец.

Страны с установившейся демократией могут себе позволить проводить заседания за закрытыми дверями, тогда как в случае с Арменией в этом есть угроза, парировал Арарат Мирзоян.