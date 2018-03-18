Суд запретил Жирайру Сефиляну выступить с последним словом

18 марта 2018, 05:41

На процессе по делу Жирайра Сефиляна завершились прения. Адвокат оппозиционера зачитал речь подзащитного, в которой он назвал процесс местью за политическую деятельность.

"Кавказский узел" информировал, что лидеру движения "100-летие без режима" Жирайру Сефиляну предъявлены обвинения в организации незаконного оборота оружия, подготовке массовых беспорядков и подготовке к захвату здания полиции в Ереване. На заседании 11 февраля прокурор потребовал для Сефиляна 11 лет тюрьмы, а для еще шести обвиняемых по делу от 2 лет до 4,5 года лишения свободы.

17 марта в ереванском суде завершились судебные прения по делу Жирайра Сефиляна. Судья Татевик Григорян удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора, который огласят 20 марта в 10.00 мск, передает корреспондент "Кавказского узла"со ссылкой на трансляцию "Радио Азатутюн" из зала суда.

Судья Татевик Григорян не позволила Жирайру Сефиляну выступить с последним словом. Он несколько раз попытался выступить с места, но судья прерывала его. Сефилян обвинил судью в исполнении политического заказа властей. Спустя несколько минут, стороны договорились, что последнее слово вместо оппозиционера зачитает один из его адвокатов Араик Папикян.

Жирайр Сефилян назвал процесс местью за политическую деятельность.

"Это театральное представление и политический заказ, исполнители которого – суд и прокуратура, скоро предстанут перед "армянским Нюрнбергом", - процитировал Сефиляна адвокат.

Оппозиционер утверждает, что получал угрозы вплоть до физической расправы.

Дело Сефиляна объединено с делом "Сасна Црер" - вооруженного отряда его сторонников, захвативших в июле 2016 года здание полицейского полка в Ереване с требованием освобождения своего лидера. "Кавказский узел" опубликовал хронику "Как оппозиция захватила полицию в Ереване".

Судья не разрешила также выступить с последним словом, не вставая с места, Геворгу Сафаряну. За него текст зачитал адвокат Тигран Айрапетян. Однако после того как адвокат несколько раз назвал имя Сержа Саргсяна, судья прервала его.

Адвокат Геворга Сафаряна Тигран Егорян в свою очередь потребовал у суда признать недопустимой в качестве вещественного доказательства стенограмму прослушивания телефонных разговоров, а также поставил под сомнение уместность вещественных доказательств, полученных в ходе обыска.

"Обвинение выстроено только на одних лишь предположениях. Из одного предположения следует другое, затем третье. В частности, по показаниям свидетелей, которые заявили, что не разделяют взгляды Жирайра Сефиляна, следствие делает предположение о подготовке к массовым беспорядкам 24 апреля 2015 года", - заявил адвокат.

Защитник считает бессмысленным говорить о политическом контексте дела. "Этот вопрос мы поднимем в международных инстанциях", - подчеркнул Егорян.

Обвиняемые Галуст Григорян и Грайр Топчян в последнем слове обвинили следствие в фальсификациях.

"Следствие исказило мои показания. Я не говорил, что знаком с Жирайром Сефиляном. Я это подтвердил в ходе своего допроса в суде. Если я не знаком с Сефиляном, как тогда мог состоять в группе, которая была им организована? С тем же успехом, уважаемая судья, следствие могло вписать ваше имя", - заявил Галуст Григорян.

"Следствие имитировало расследование, чтобы вынести обвинительное заключение. Это политический заказ, который был заранее спланирован", - заявил Грайр Топчян, добавив, что не признает своей вины.

1 декабря 2017 года в ходе допроса в суде Грайр Топчян признал, что найденное в машине оружие принадлежит ему. "Автоматы остались после войны в Нагорном Карабахе. Один из них принадлежал моему боевому товарищу, которого сейчас нет, второй – мне", - подтвердил он суду.

Фигурант дела Сасуник Киракосян сравнил судебное разбирательство с процессами эпохи Большого террора. "Власти осудили поэта Акопа Акопяна, усмотрев в безобидном стихе антисоветские призывы. Сегодня происходит то же самое", - заявил он в своем последнем слове.

Обвиняемый Нерсес Погосян также сравнил происходящее с 1937 годом. Фигурант дела, в частности, отметил, что в ходе предварительного следствия ему предложили свидетельствовать против Жирайра Сефиляна, однако, по его словам, он отказался дать показания против оппозиционера.

"Намекали на детей (у Нерсеса Погосяна трое несовершеннолетних сыновей, – прим. "Кавказского узла"), что они ходят в школу, переходят улицу. Намекнули на моего брата, мол, он иногда превышает скорость", - заявил он в последнем слове.

Погосян добавил, что не собирается просить у суда мягкого приговора. "Я требую справедливого правосудия", - подчеркнул обвиняемый.

Оганес Петросян - единственный из фигурантов дела, который не воспользовался правом на последнее слово. Он заявил, что присоединяется к защитной речи своего адвоката. При этом Петросян потребовал от суда справедливого вердикта.

Ранее его адвокат Армен Мкртчян выступил с достаточно короткой защитной речью. Он, в отличие от остальных адвокатов, не стал вдаваться в детали обвинения и имеющихся вещественных доказательств.

"Даже если суд не вынесет оправдательного приговора, уверен, что он будет более мягким, чем требовал гособвинитель", - заявил он 23 февраля в суде. При этом он напомнил суду, что его подзащитный, в отличие от остальных фигурантов, не оказывал неуважения к суду.

1 декабря 2017 года Петросян дал показания в суде о том, что Жирайр Сефилян планировал захват телевышки и воинской части.

Днем ранее, в ходе состоявшихся 16 марта судебных прений, адвокат Жирайра Сефиляна Тигран Айрапетян заявил суду о противоречиях в показаниях Оганеса Петросяна, которые, по его словам, легли в основу обвинения против оппозиционера.

"Оганес Петросян, в частности, путается в датах, когда встречался с моим подзащитным. В своих досудебных показаниях он утверждал, что ему дали оружие для захвата телевышки, однако на суде заявил, что оружие предназначалось для идеологической борьбы", - заявил суду адвокат.

В действиях моего подзащитного отсутствует состав преступления, поставлена задача изолировать его любыми средствами, считает Айрапетян.

Адвокат Грайра Топчяна Георгий Меликян в свою очередь потребовал у суда вынести оправдательный приговор.

"Предварительное следствие проводилось со злоупотреблениями. И как следствие этого, в основу обвинения легли такие недопустимые доказательств, как, в частности, 120 патронов и непригодные к стрельбе автоматы, которые нельзя приравнять к огнестрельному оружию", - заявил он в защитной речи.

Мой подзащитный давал показания под психологическим давлением, заявила в защитной речи адвокат Галуста Григоряна Анна Джуванова.

"В деле отсутствуют фактические обстоятельства. Нет каких-либо доказательств его вины. Тем не менее, если суд все же сочтет вину моего подзащитного доказанной, прошу вынести условный приговор, учитывая, что под его опекой находится престарелая мать", - заключила адвокат.

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