Свыше 100 человек в Ереване вышли на акцию памяти Артура Саргсяна

17 марта 2018, 04:44

Члены фронта "Во имя государства Армения" провели митинг и шествие в память Артура Саргсяна, который год назад скончался после голодовки в СИЗО. Участники акции раздавали ереванцам хлеб, напоминая о поступке Саргсяна, доставившего в 2016 году еду членам отряда "Сасна Црер" в захваченное ими здание полиции.

Как информировал "Кавказский узел", в июле 2016 года Саргсян прорвал оцепление захваченного членами отряда "Сасна Црер" здания полка полиции в Ереване и передал мятежникам продукты. Он остался в здании и был задержан вместе со сдавшимися членами отряда. В декабре он был отпущен, но в феврале 2017 года вновь задержан, поскольку, по утверждению правоохранителей, не явился к следователям. Саргсян объявил голодовку и отказался от медицинской помощи. После 25 дней голодовки он был отпущен на свободу и госпитализирован. 16 марта 2017 года Артур Саргсян скончался в больнице.

16 марта в Ереване на площади Свободы состоялся митинг, посвященный годовщине со дня смерти Артура Саргсяна, передает корреспондент "Кавказского узла".

Организатором акции выступил фронт «Во имя государства Армения». В мероприятии приняли участие, по данным организаторов, более 100 человек.

Как сообщил один из организаторов, участники в ходе акции решили почтить память Саргсяна, а также "в очередной раз осмыслить ту борьбу, которую начал Артур Саргсян и пообещать, что обязательно продолжим начатую им и другими борьбу за освобождение Армении".

Утром 16 марта сторонники Саргсяна посетили его могилу, возложили цветы и отдали ему дань памяти. Затем на площади Свободы прошел немногочисленный митинг, отметил член фронта «Во имя государства Армения» Давид Санасарян "Кавказскому узлу". «Пока людям мешает непогода, чтобы прийти на митинг, пока они живут в страхе, я не уверен, что мы поняли, что на самом деле сделал Артур Саргсян», - отметил он.

Организаторы раздали участникам митинга хлеб, символизирующий его поступок, когда он прорвал полицейский кордон на грузовике и доставил еду членам «Сасна Црер».

На митинге выступила жена главы движения «Вставай, Армения!» Андриаса Гукасяна, арестованного за организацию массовых беспорядков в Ереване. Анаит Тарханян отметила, что «с поступком Артура Саргсяна изменилась жизнь всех».

«Один скромный человек спросил себя, «если не я, то кто?» и этими словами изменил нас всех, он заставил нас оглянуться назад и понять, кто что должен делать. Я б не смогла безразлично пройти мимо его поступка», - отметила Тарханян,

По ее словам, Саргсян стал жертвой. Она рассказала, что за два дня до смерти должна была встретиться с Артуром Саргсяном для организации митинга, но он позвонил и сказал, что у него плохое самочувствие.

«Каким сильным был Артур, как же его боялись власти, он стал как Дамоклов меч, нависший над режимом. Власти поняли, что остановить Артура невозможно», - отметила Тарханян.

Она добавила, что намерена обратиться в мэрию Еревана для получения разрешения на установление памятника в сквере Маштоца в Ереване в память Артура Саргсяна. «Я надеюсь, мэрия не откажет», - сказала жена Гукасяна.

Сын арестованного по делу «Марша миллиона масок» лидера партии «Цегакрон» Шанта Арутюняна Шаген в своем выступлении отметил, что в дни захвата здания полка ППС полиции Еревана очень многие хотели доставить еду отряду «Сасна Црер», «но ни у кого не было этой ответственности, никто не имел такого мужества и воли».

«Если мы забудем смерть Артура Саргсяна, значит, мы не достойны иметь государство, не достойны называться армянами, не достойны поступку Артура... Артур Саргсян вышел против режима, который ради удержания власти готов стрелять по народу», - заявил Шаген Арутюнян.

Адвокат Араик Папикян в свою очередь заявил, что граждане Армении «почти ничего не сделали для спасения Артура Саргсяна». "В том, что Артура Саргсяна сегодня нет, каждый имеет свою долю вины", - считает он.

Он отметил, что Артур Саргсян своим поступком "привнес в нашу жизнь доброту".

Политолог Армен Григорян на митинге сказал, что «Артур Саргсян, получивший от народа имя «доставщик хлеба», появился в жизни граждан Армении со скоростью света, дал очень важные месседжи и ушел».

По его словам, Саргсян показал новые методы и способы борьбы, но одновременно он считается жертвой правящего режима, который не прощает поступки «доставщиков хлеба». «В первую очередь, Артур Саргсян был неприемлем Сержу Саргсяну, в период правления которого Армения пережила регресс. В этом регрессе Артур Саргсян стал лучом света, который показал нам, как бороться. И если бы каждый гражданин сможет в день один раз спросить самого себя, «если не я, то кто?», мы имели бы другую, развивающуюся, процветающую Армению, где такие, как Артур Саргсян, не пошли бы на радикальные шаги», - полагает Григорян.

Затем участники митинга шествием направились по центральным улицам Еревана, скандируя «Артур!», «Доставщика хлеба» убили», «Смерть режиму!». Они держали в руках фотографии Артура Саргсяна, членов «Сасна Црер» и фигурантов «Марша миллиона масок», а также плакаты с надписями «Я борюсь за мое и твое будущее, а ты?», «Свободу политзаключенным», «Армения без политзаключенных». В ходе шествия ее участники призывали горожан присоединиться к ним. Шествие прошло без сопровождения полиции и без инцидентов. Мероприятие завершилось на площади Свободы.

Адвокат указал, что расследование уголовного дела о смерти Саргсяна затягивается

16 марта в ереванском журналистском клубе «Статья 3» состоялось обсуждение на тему: «Артур Саргсян – жертва правосудия: почему не наказаны ответственные за его смерть?», передает корреспондент «Кавказского узла», следивший за дискуссией в прямом эфире, который транслировался в Facebook.

Следственный комитет отказался возбудить уголовное дело в отношении следователей, принявших решение о повторном аресте Артура Саргсяна. Решение об отказе в возбуждении дела подтвердил суд первой инстанции, заявил в ходе обсуждения адвокат Саргсяна Тигран Егорян. «Защита обжаловала решение суда, однако до сих пор мы не получали извещения о дате рассмотрения жалобы», - отметил он.

Он уточнил, что уголовное дело о смерти Артура Саргсяна возбуждено только по факту невыполнения профессиональных обязанностей медработниками, но спустя год в нем нет подозреваемых.

После смерти Артура Саргсяна Генпрокуратура Армении поручила Следственному комитету расследовать причину смерти активиста. В пресс-службе Следственного комитета сообщили 17 марта 2017 года, что возбуждено уголовное дело о неисполнении или ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей лицами, осуществляющими медицинскую помощь и обслуживание, повлекшем по неосторожности смерть пациента (ч. 2 ст. 130 УК Армении). Следователи изъяли историю болезни Саргсяна, а также все справки и документы относительно его лечения.

«Следствие не хочет выяснить причины смерти и привлечь к ответственности виновных. Отказ расследовать правомерность второго ареста Артура Саргсяна лишит возможности ответить на вопросы, напрямую переплетенные с причинами его смерти. В частности, насколько второй арест, условия содержания ускорили болезнь, которая развивалась в неволе, и было ли оказано необходимое медицинское лечение», - пояснил Егорян.

Расследование затягивается, что дает право сомневаться в объективности следствия, уверен он.

Правозащитник назвал Артура Саргсяна примером для армянского общества

Второй арест стал местью властей, которые не простили Артуру Саргсяну его дерзость, заявила в ходе обсуждения журналистка онлайн-издания Hetq.am Заруи Меджлумян, которая была автором интервью с Саргсяном до его повторного заключения под стражу.

«Такая избирательная справедливость присуща армянской системе правосудия. Власть не простила Артура Саргсяна, который показал, что может изменить ситуацию действием, а не бездействием. Он не считал свой поступок героизмом. Была необходимость доставить хлеб «Сасна Црер». И он задался вопросом «кто если не я?». Это говорит о личном чувстве ответственности. Артур Саргсян доказал, что один человек своим поступком может сделать больше», - сказала она.

Председатель Хельсинкского комитета Армении, правозащитник Аветик Ишханян назвал беспрецедентной голодовку Артура Саргсяна, которую он объявил в знак протеста против решения о повторном аресте.

«С 1988 года не было случая, чтобы объявили голодовку и шли до конца, пока требование не будет выполнено. Артур Саргсян объявил голодовку и не вышел из нее до самой своей смерти. Это дорогого стоило – жизни, но он показал, что значит быть принципиальным», - заявил он в ходе обсуждения.

Правозащитник уверен, что такая личность, как Артур Саргсян, не будучи ни политиком, ни общественным деятелем, стал более опасным для властей, чем сами члены «Сасна Црер».

«Восстания или акции неповиновения были всегда, но они всегда подавлялись и не угрожали властям. А Артур Саргсян стал примером для общества. Он стал жертвой армянского правосудия. И общественное недовольство должно было быть более яростным», - полагает Ишханян.

На "Кавказском узле" опубликована хроника захвата здания полка полиции в Ереване, по делу о котором обвиняемым проходил Артур Саргсян. За акциями протеста армянской оппозиции "Кавказский узел" следит на специальной тематической странице "Протесты в Армении".