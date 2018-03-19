Грозненские бюджетники рассказали о принудительном участии в митинге

19 марта 2018, 09:42

Около 70 тысяч человек пришли вечером 18 марта на митинг в Грозном, посвященный годовщине вхождения Крыма в состав России, сообщили власти Чечни. Акция оказалась связанной с выборами президента, и участие в ней было обязательным, рассказали педагоги и студенты.

Как писал "Кавказский узел", в Грозном после подведения предварительных итогов выборов президента России 18 марта был запланирован митинг в связи с четвертой годовщиной вхождения Крыма в состав России. Акция не связана с выборами, подчеркнул представитель аппарата главы и правительства Чечни.

18 марта 2014 года Владимир Путин подписал договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России. С тех пор в Грозном ежегодно в этот день проходят митинги. Некоторые их участники сообщали о вынужденном посещении акции, однако власти Чечни опровергли эту информацию.

В митинге, поторый прошел вечером 18 марта в центре Грозного, приняли участие около 70 тысяч человек, в том числе представители руководства Чечни, богословы, активисты общественных и молодежных организаций и студенты, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель аппарата главы и правительства Чечни.

По его словам, мероприятие завершилось праздничным салютом и концертом с участием звезд местной эстрады.

Митинг начался около 21.00 мск и продлился два часа, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" предподаватель грозненской школы Петимат. "Нас повезли в центр прямо с избирательного участка, где мы пробыли весь день, пока не кончилось голосование, и после этого пришлось еще два часа митинговать. Домой мы добрались только к полуночи, хорошо еще, что коллега подвез нас туда и обратно. А так многим, особенно молодежи, приходилось искать транспорт", - сказала она.

Сегодня, 19 марта, занятия в грозненских школах отменены, уточнила педагог. "Хорошо хоть, нам дали один день отгула после вчерашнего напряженного дня. Я просто выбилась из сил", - посетовала женщина.

Бюджетники в Грозном получили указания 18 марта находиться на избирательных участках весь день, с утра до окончания голосования, рассказали ранее "Кавказскому узлу" педагоги и сотрудники больниц.

Явка на митинг была обязательной и для студентов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" студент грозненского вуза Шамиль. "Еще было указание привести с собой родственников или знакомых. На месте нам раздали флаги России и Чечни, различные плакаты и транспаранты, и мы помитинговали, а затем был концерт, танцы и гуляния. Людей было очень много, подвозили автобусами и маршрутками, многие приезжали на своих машинах", - рассказал он.

Митинг, посвященный годовщине присоединения Крыма к России, оказался связанным с выборами президента, констатировал работник одного из ведомств Султан.

"Кадыров в своем выступлении особо отметил, что Владимир Владимирович набрал на выборах в Чечне [по предварительным итогам] 93 процента голосов, и от себя лично и всего чеченского народа поздравил его с переизбранием. Годовщину воссоединения Крыма можно было отметить или 17-го или 19 числа, а не именно в день выборов президента", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Нашему руководству не привыкать сгонять людей на всякие митинги, шествия и прочие акции. Это просто стремление выслужиться перед Путиным, и ничего более. Люди реально устали от всего этого, однако вынуждены исправно посещать подобные мероприятия, боясь лишиться работы или, в случае со студентами, опасаясь проблем при сдаче экзаменов или отчисления. Именно этим и пользуются наши чиновники", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший работник госпредприятия Рамзан.

Представитель МВД назвал спокойной обстановку на выборах в Чечне

По данным экзитпола, проведенного в четырех населенных пунктах Чечни, большинство избирателей поддержали Владимира Путина, сообщил вечером 18 марта корреспонденту "Кавказского узла" представитель Общественной палаты республики.

Опрос проводили активисты республиканского Союза молодежи на 20 избирательных участках в Грозном, Гудермесе, Урус-Мартане и родовом селении Рамзана Кадырова – селе Центарой (Хоси-Юрт) Курчалоевского района, уточнил он.

"По результатам экзитпола, на выборах президента России безусловную поддержку получил действующий глава государства Владимир Владимирович Путин. Его кандидатуру поддержали от 91,5 до 96 процентов из числа опрошенных", - рассказал представитель Общественной палаты.

За час до завершения голосования явка в Чечне превысила 78%, сообщил 18 марта корреспонденту "Кавказского узла" представитель избиркома республики. "К 19 часам вечера в выборах президента Российской Федерации в нашей республике приняли участие 78,11% избирателей. Это 553 545 человек из 707 857 граждан, внесенных в избирательные списки", - сказал он.

Власти Чечни активно проводили различные мероприятия, призванные повысить явку на выборах, а 12 марта заявили, что в выборах примут участие 90% избирателей Чечни. Ранее, анализируя официальные данные итогов выборов в Чечне, эксперты отмечали аномальные результаты, которые они назвали "пиками Кадырова". Такие результаты могут быть, если избирательные комиссии выполняют заранее озвученные нормативы, рассказал член совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Роман Удот в интервью "Кавказскому узлу.

В 20.00 мск 18 марта голосование на всех 475 избирательных участках в республике было завершено, уточнил представитель избиркома.

Голосование проходило "в спокойной обстановке", и серьезных инцидентов на избирательных участках не зафиксировано, сообщил вечером 18 марта корреспонденту "Кавказского узла" представитель МВД по Чечне.

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