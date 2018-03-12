"Пики Кадырова", фальсификации и нaрисованные итоги. Эксперт "Голоса" о кавказских традициях на выборах

12 марта 2018, 20:17

Почему власть получает заоблачные результаты на кавказских выборах, как математика помогает разоблачить фальсификации, где находятся «пики Кадырова» и слышит ли ЦИК независимых наблюдателей, рассказал член Совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роман Удот в интервью «Кавказскому узлу».

Результаты «Единой России» уперлись в потолок

«Кавказский узел»: Можно ли говорить о типовых нарушениях для регионов СКФО и ЮФО?

Роман Удот: Типовые нарушения в этих регионах есть. Мы знаем, что там всегда высокий процент голосов за «Единую Россию» и за кандидатов от власти. Кроме того, в кавказских республиках очень сложно наблюдать за выборами. Если на участке есть честный наблюдатель, то получаются совсем другие результаты выборов.

Например, на выборах в Госдуму 18 сентября 2016 в дагестанском селе Эндирей наблюдатели насчитали 197 избирателей, но на утро они увидели, что в официальных данных фигурируют 2 тысячи проголосовавших. При этом у наблюдателей есть протокол и фото уничтожения неиспользованных бюллетеней. Но каким-то образом на следующее утро были посчитаны около 1800 бюллетеней, хотя на самом деле этих избирателей не было. Но не все фальсификации вызваны «рисовкой». Вместо «рисовки» иногда применяется также вброс бюллетеней.

Не все фальсификации вызваны «рисовкой». Вместо «рисовки» иногда применяется также вброс бюллетеней

Иногда есть точечные указания на то, что были честные участковые избирательные комиссии, и там явка совеем другая – 10 или 20%. Еще один способ взглянуть на итоги выборов - это математический анализ с использованием официальных данных ЦИК. Он наглядно демонстрирует, что выборы в кавказских республиках вызывают большие вопросы. Это не из-за нелюбви к горам, а из-за подозрительно высоких показателей.

К.У.: Чем регионы ЮФО и СКФО выделились из остальных по итогам выборов в Госдуму-2016?

Р.У.: Результаты «Единой России» упираются буквально в потолок в национальных республиках. Например, то же самое происходит в Татарстане. Также есть такие регионы как Мордовия, Тюменская область, где максимально высокий процент голосов за «Единую Россию». То есть Северный Кавказ ничем не хуже других российских регионов, он в этом смысле не исключителен.

«Пики Кадырова» оказались хитрее «пиков Володина»

К.У.: Что такое «пики Володина»? Почему такой картины не может быть при честных выборах? Как эти пики проявились в южных регионах?

Р.У.: На выборах в 2016 году в Саратовской области около 114 участковых избиркомов (УИК) показали результат 62,2% за «Единую Россию». В реальном мире такого быть не может. Так как Вячеслав Володин возглавлял партийный список по Саратовской области и курировал этот регион, то такое явление мы назвали «пиком Володина». Такие показатели возможны только в одном случае: если эти данные искусственные, их просто нарисовали.

Саратовские УИКи можно разделить на «фальсификаторов» и «нормальные». «Фальсификаторы» - это те избиркомы, где показатель за «Единую Россию» достиг 62,2%. То есть всем комиссиям дали приказ нарисовать такую цифру. Самое смешное, что Вячеслав Володин ездил по регионам и требовал, чтобы фальсификаций не было, чтобы местная элита не испачкала выборы. Но саратовские комиссии «отомстили» и нарисовали самый скандальный и громкий случай. При этом в Саратовской области были наказанные в отличие от кавказских республик, куда федеральные власти побаиваются влезать.

К.У.: Анализируя Чечню в обучающем ролике для наблюдателей, Вы назвали «пики Володина» «пиками Кадырова». Почему?

С помощью математического анализа мы можем выделить характерные для Чечни вещи. Можно увидеть, что разным ТИКам давали разные команды

Р.У.: Таких «пиков Володина» в Чечне насчитывается 7-8. Так как в Чечне самый известный политик Рамзан Кадыров, то мы и назвали их «пиками Кадырова». С помощью математического анализа мы можем выделить характерные для Чечни вещи. Можно увидеть, что разным ТИКам давали разные команды. Если в Саратовской области всем давали команду нарисовать 62,2%, то в этой республике, например, 95,6%, 96,5%, 96,8%, 97,7%, 97,8%. То есть цифры чуть-чуть отличаются. (Речь идет о голосовании за «Единую Россию» на выборах в Госдуму в 2016 году – прим. «Кавказского узла»).

Дагестан фальсифицировал выборы не так открыто, как Чечня, Ингушетия и Карачаево-Черкесия

К.У.: Вы приводите Дагестан и Ингушетию в качестве примеров исключительно маловероятного распределения результатов на выборах 2016 года. Поясните почему.

Р.У.: Ингушетию можно назвать примером нелогичного распределения, а Дагестан – скорее нет. Практически по всей Ингушетии средний результат за «Единую Россию» составлял в районе 70% голосов.

Дагестан не очень простой регион в этом плане. Там, видимо, есть внутренняя проблема, и какие-то силы сдерживают откровенное рисование результатов, в отличие от Чечни и Ингушетии.

На выборах депутатов горсовета Дербента бабушка-наблюдатель от КПРФ отстояла результаты выборов: в результате на ее участке проголосовало всего 10 человек

Например, Территориальный избирком №41 получил приказ нарисовать 90% голосов за «Единую Россию». В Дербенте, например, был приказ на 100%. Но в целом в Дагестане не такое массовое «рисование». Это, конечно, преступление, но в этой республике фальсификации не такие большие, как в других кавказских регионах. Есть УИКи, где «Единая Россия» получила 13%, 11%, 26%, 30% голосов. Такие большие различия в (подсчетах) обескураживают.

Был и такой случай: на выборах депутатов горсовета Дербента в 2013 году бабушка-наблюдатель от КПРФ отстояла результаты выборов, ее не смогли сломить и сфальсифицировать итоги. В результате на ее участке проголосовало всего 10 человек.

К.У.: Вы недавно выступали в администрации президента, где представили данные по фальсификациям в Карачаево-Черкесии. Расскажите об этих данных.

Р.У.: По КЧР можно с уверенностью сказать, что выборы были сфальсифицированы. В 2016 году практически во всех участках результаты были нарисованы. Группа УИКов показала результат 77,5% за «Единую Россию», другая группа – 82,6% в среднем.

Наблюдатели способны влиять на итоги выборов даже в Чечне

К.У.: Когда участковая избирательная комиссия (или группа УИКов) в регионе показывает аномальную картину, Вы изучаете предпосылки такой ситуации? Вы изучаете «оппозиционные» кластеры? Например, в Чечне при типичном для региона голосовании за «Единую Россию» на уровне в районе 95% один участок в 2016 году дал 65%. Почему так происходит?

Р.У.: Наблюдатель может повлиять на результат выборов и в Чечне. В 2016 году УИК №187 показал 80% голосов за «Единую Россию», а УИК №318 – 65,4%. Это, скорее всего, результат того, что в этом участке был наблюдатель.

В таких случаях я люблю приводить пример, когда по кустам ползают военные разведчики с лазерными указками, а высоко в стратосфере летает самолет и делает снимки территории. Мы не разведчики, а те, кто делают снимки из стратосферы, оттуда все не разглядишь. Но, к счастью, есть люди с лазерными указками, то есть наблюдатели. Когда у нас есть информация от наблюдателя и из стратосферы одновременно, мы знаем, с чем связаны аномальные результаты выборов. В других же случаях, когда не было наблюдателей, мы видим, что выборы были сфальсифицированы, но как именно, не знаем.

На выборах в 2011 году в Чечне все было нарисовано. И там цифра была выше за «Единую Россию». Все было нарисовано в среднем под 99,5%. Но в 2016 году уже цифры были другими. Вот она - тенденция фальсифицирований. Пришли другие времена, проценты несколько изменились.

В ЦИК услышали «Голос», и вскоре Путин снял Абдулатипова

К.У.: Выборы 2016 года в Дагестане сопровождались скандалами, ЦИК признал факт нарушений. Анализ «Голоса» принимался во внимание сотрудниками ЦИК?

Памфилова ездила в Дагестан, у нее возник вопрос, а не контролирует ли этот процесс Рамазан Абдулатипов. Потом, видимо, Путин рассвирепел и снял его с должности главы Дагестана

Р.У.: По одному случаю нельзя сказать, но я думаю, что по всей России, учитывается наш анализ по нарушениям. Председатель ЦИК России Элла Памфилова сама слушала результаты этого анализы. Получается, что Памфилова ездила в Дагестан, слушала свидетельства о фальсификациях, и у нее возник вопрос, а не контролирует ли этот процесс Рамазан Абдулатипов. Потом, видимо, Путин рассвирепел и снял его с должности главы Дагестана. Мы знаем, что сотрудники ЦИК следят за нашей «Картой нарушений на выборах» (сервис, материалы для которого присылают сами пользователи – прим. «Кавказского узла»), читают наши статьи. И хотя публично они не признают это, но делают выводы и принимают меры.

К.У.: Может ли служить математический анализ итогов выборов основанием для отмены их результатов? Сотрудники «Голоса» привлекаются в качестве экспертов в суды, в которых оспариваются итоги выборов?

Ни разу разоблачения фальсификаций с помощью математического анализа не давали юридического эффекта, то есть не было отмены результатов выборов. Фемида слепа к математике в этом плане

Р.У.: Это больше вопрос к юристам. Но я могу сказать, что ни разу разоблачения фальсификаций с помощью математического анализа не давали юридического эффекта, то есть не было отмены результатов выборов. Фемида слепа к математике в этом плане.

К.У.: Есть вероятность, что избирательные комиссии в регионах, которых можно отнести к «подозрительным», сделают вывод из ваших докладов, и будут представлять данные, в которых не так явно будут видны следы корректировки итогов голосования?

Р.У.: Такие опасения есть. Но нам ничего не остается как говорить правду. Мы доклады публиковали с 2011 года. Сначала не обращали на нас внимание, говорили, что мы лживые интерпретаторы. Но через какое-то время осознали, что мы говорим правду и не зря, например, в Саратовской области сняли всю верхушку, которая опозорила выборы и подвела Володина.

Да, после наших докладов, в каких-то местах результаты голосования, возможно, не будут «рисоваться». Но тенденция показывает, что из года в год одни и те же участки рисуют результаты.