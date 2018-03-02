Чечня зачищена от семи из восьми кандидатов в президенты

02 марта 2018, 05:21

Предвыборных плакатов кандидатов в президенты России, кроме баннеров, призывающих голосовать за Владимира Путина, в Грозном нет. Штабы других кандидатов в президенты работу в республике не ведут, на республиканском телевидении выходят сюжеты о встречах доверенных лиц действующего президента с жителями Чечни, передают корреспонденты "Кавказского узла".

Как информировал "Кавказский узел", на 18 марта назначены выборы президента России. В декабре 2017 года действующий президент России Владимир Путин заявил, что будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. По данным ЦИК России, на выборах президента России, помимо действующего главы государства, зарегистрированы еще семь кандидатов: Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов (Партия роста), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России").

В Чечне не видно активности представителей 7 из 8 кандидатов в президенты

В Чечне активно работают доверенные лица Владимира Путина, в то время как представители других кандидатов в президенты России не проявляют практически никакой активности. По состоянию на 28 февраля, на улицах Грозного и других крупных населенных пунктов не было ни одного плаката или баннера кандидатов, кроме агитационных материалов в поддержку действующего президента России, передает корреспондент "Кавказского узла".

Первые баннеры с изображением Владимира Путина и надписью «Сильный президент –сильная Россия» были вывешены на улицах чеченской столицы еще в январе. Днем 28 февраля часть этих баннеров стали менять на другие баннеры с изображением Путина на фоне российского триколора и мечети «Сердце Чечни» с надписью «Грозный за сильную Россию!». Помимо баннеров с изображением Путина в населенных пунктах республики размещены плакаты и транспаранты с надписями о предстоящих 18 марта выборах президента России.

Вместе с тем местное телевидение ежедневно информирует о встречах доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина с общественностью и студентами.

Так, вечером 28 февраля в ночных новостях телеканала «Грозный» был показан репортаж о встрече доверенных лиц кандидата Путина с общественностью Ножай-Юртовского района. При этом было подчеркнуто, что участвовавшие во встрече жители Ножай-Юртовского района выразили готовность принять участие в выборах и проголосовать за действующего главу государства.

Согласно данным республиканского избиркома, общая численность зарегистрированных избирателей по состоянию на 1 января 2018 года в Чечне составляет 699 331 человек, из них 154 129 избирателей проживает в Грозном. Среди районов по количеству избирателей лидирует Гудермесский район, где их зарегистрировано свыше 84 тысяч, а на последнем месте значится высокогорный Шаройский район с 1 720 избирателями. Всего в день голосования на выборах президента России в республике будет работать 475 избирательных участков. При этом следить за ходом голосования на участках будут 950 наблюдателей.

Мельконьянц: все кандидаты теперь вправе использовать площадку вуза в Грозном для агитации

Председатель Федерации профсоюзов Чеченской Республики, доверенное лицо кандидата в президенты Путина Хусайн Солтагереев на своей странице в Instagram 21 февраля сообщил, что вместе с другим доверенным лицом действующего президента, председателем Союза писателей ЧР Кантой Ибрагимовым провел встречу со студентами Грозненского государственного нефтяного технического университета. Согласно сообщению, на этой встрече доверенные лица рассказали о том, почему нужно голосовать за их кандидата.

Жалоба в связи с проведением этого мероприятия в чеченском вузе поступила 22 февраля от наблюдателя на сайт "Карта нарушений".

Если вуз предоставляет одному из кандидатов помещение или зал для предвыборных встреч, то в последующем другие кандидаты также должны иметь такую же возможность проведения встречи в этом вузе, прокомментировал «Кавказскому узлу» сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц предвыборную встречу доверенных лиц Путина со студентами грозненского вуза.

По его словам, вуз должен уведомить избирательную комиссию о том, что определенный кандидат или его представители провели предвыборную встречу, после этого остальные кандидаты уже смогут на тех же условиях провести встречи в этом вузе.

«Пункт 4 статьи 54 закона о выборах президента Российской Федерации гласит, что в случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату владелец помещения не позднее дня обязан уведомить в письменной форме избирательную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам. Если вуз этого не сделает, то в этом случае предусмотрена администрация ответственность», - рассказал Мельконьянц.

Такое нарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Мельконьянц отметил, что запрещено использовать образовательную деятельность для предвыборной агитации и запрещено давление со стороны преподавателей и руководства вуза с целью склонить их к участию в каких-то агитационных мероприятиях.

«Если будет факт о принудительном участии студентов во встрече, то это уже нарушение закона. Если встреча происходила во время лекций, и студенты вместо лекций пошли на встречу, то это также является нарушением, так как это использование образовательного процесса для агитации за одного из кандидатов», - сказал сопредседатель движения «Голос».

Мелконьянц также добавил, что в учебных заведениях запрещена деятельность политических партий.

ЦИК Чечни рапортует о плотном контроле наблюдателей на выборах в республике

В ЦИК Чечни раскритиковали заявление оппозиционера Алексея Навального, призвавшего жителей республик Северного Кавказа организовать контроль за ходом голосования.

Как писал "Кавказский узел", 20 февраля Навальный призвал жителей Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии понаблюдать за ходом президентских выборов. По словам Навального, неизменно высокие проценты явки в отдельных регионах стали поводом для "унизительных шуток". Политик привел в пример шутку о "честных выборах в Махачкале".

"Никакой надобности в «наблюдателях Навального» нет, по крайней мере, в Чечне. Контроль на участках для голосования у нас в республике и так очень плотный. Помимо общественных наблюдателей, процесс контролируют представители партий, чьи кандидаты участвуют в выборах, есть контроль со стороны ЦИК, надзорных органов и так далее. Кроме того, в той же прокуратуре и офисе уполномоченного по правам человека в Чечне работают телефоны «горячей линии», куда можно обращаться в случае выявления каких-то нарушений", - заявил сотрудник избиркома "Кавказскому узлу".

Он назвал «традиционно высокой» явку чеченских избирателей на выборах различного уровня. «В нашей республике явка на выборы будь то федерального, республиканского или муниципального уровней традиционно высокая, нравится это кому или нет. Такая картина, впрочем, наблюдается практически во всех национальных образованиях нашей страны», - отметил он.

По его словам, типография «Грозненский рабочий» по заказу республиканского избиркома изготовит 696 152 бюллетеня к выборам президента России. На 42 участках будут установлены электронные устройства подсчета голосов, которых в республику поступило 46 единиц.

«На предстоящих выборах на 42 избирательных участках в Грозном, Аргуне, а также Гудермесском, Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском, Курчалоевском и Надтеречном районах республики будут использованы комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Данные устройства поступили в республику в конце января и успешно прошли апробацию. Данные электронные устройства в автоматическом режиме производят прием и обработку бюллетеней, подсчет, печать результатов голосования и итоговых протоколов... Данная система позволяет обеспечить максимальную прозрачность голосования», - отметил он.

Жители Чечни заявили об отсутствии интереса к выборам из-за их предопределенности

Из 25 опрошенных «Кавказским узлом» респондентов в Грозном 13 человек заявили, что результат предстоящих выборов «уже известен», пятеро не исключили второго тура голосования, а восемь предпочли никак не комментировать ситуацию.

«Сколько за последние 18 лет у нас прошло президентских, парламентских и муниципальных выборов? Всегда их результаты были если не известны заранее, то вполне предсказуемы. Предстоящие выборы, как мне думается, тоже не предвещают каких-то сюрпризов. Все будет так же, как было до сих пор. Победит именно тот кандидат, который должен победить, и его имя всем нам хорошо известно», - заявил бывший работник одного из республиканских министерств Магомед.

«Я принципиально не хожу ни на какие выборы, выступать в качестве статиста мне претит. Думаю, мало кто в России сомневается, кто в стране будет следующим президентом. Так что никакие наблюдатели, контролеры и так далее, ничего не изменят, даже если на участках будут массовые нарушения. Исход этих выборов, во всяком случае для меня, уже предрешен», - сказал грозненец Ибрагим.

Однако житель Чечни Муса считает, что возможен второй тур президентских выборов, если население проявит активность. «Эти выборы интересны уже тем, что в них участвуют новые довольно-таки интересные лица. Взять того же Грудинина или Собчак. Но фоне «вечных» кандидатов в президенты типа Жириновского... они хотя бы вносят какую-то свежую струю в предвыборный процесс. Мне почему-то кажется, что если население проявит активность, то вполне возможен второй тур голосования, чего у нас не было со времен Бориса Ельцина», - полагает он.

"Кавказский узел" сообщал, что Ксения Собчак посетила Грозный, где провела акцию в защиту Оюба Титиева, главу грозненского представительства ПЦ "Мемориала", арестованного по обвинению в хранении наркотиков. После пикета несколько молодых людей потребовали от Собчак покинуть Грозный, выкрикивая оскорбления в ее адрес. Ксения Собчак позиционирует себя в качестве "кандидата против всех". О том, чего ждать от нее, чем она привлекательнее Путина и Навального, рассказывают сторонники Собчак из Ростова-на-Дону, Минеральных Вод, Сочи и Волгограда в материале "Кавказского узла" "За что волонтеры юга полюбили Собчак вместо Путина и Навального".

«Особого интереса к предстоящим выборам у рядовых граждан нет. Я общаюсь со многими людьми, представителями различных слоев и поэтому знаю ситуацию. Предпочтения нашего руководства и чиновников всем известны, поэтому люди считают результат этих выборов предрешенным. То, что у нас в республике реально действует лишь штаб кандидата Путина, в то время как до сих пор нигде нет хотя бы наглядной агитации кого-либо из семи других кандидатов, уже говорит о многом», - сказал местный житель Умар.

«За кого Чечня должна проголосовать, ни для кого не секрет. Мне кажется, что главная задача, которая сегодня поставлена властями, это обеспечить максимальную явку людей на выборы, а вот голоса как всегда посчитают так, как нужно. Поэтому так активно у нас работает предвыборный штаб Путина, каждый день его доверенные лица встречаются с населением, студентами и так далее, и это показывают по телевидению. Это делается для того, чтобы потом сказать, что его поддержало большинство, так как предвыборный штаб хорошо работал. Работа других штабов в нашей республике не видна, хотя до выборов осталось всего-то ничего», - сказал другой житель Чечни Руслан.

«Агитация у нас в общем и целом ведется только за одного человека – Владимира Путина. Еще в январе по Грозному развесили огромные баннеры с его изображением и надписью: «Сильный президент – сильная Россия». Плакаты других кандидатов я еще нигде не видела. Да и агитацию в основном ведет местный предвыборный штаб Путина, и по телевидению показывают в основном их. Все остальные как бы находятся в тени, и никак себя не проявляют. О таких кандидатах, как Титов, Сурайкин или Бабурин многие у нас даже не знают», - сказала сотрудница одного из республиканских ведомств Марина.

Жительница Грозного Амина, которая работает в одной из государственных организаций, заявила "Кавказскому узлу", что вопрос о том, ходить или не ходить на выборы так же, как на субботники и всякие митинги, даже не обсуждается. "Явка должна быть стопроцентная. На прошлых выборах я тяжело заболела... Температура, голова раскалывается. Позвонила моя начальница, сказала, что нужно обязательно проголосовать. «Вызови такси, если тебе так плохо», - посоветовала она. Пришлось ехать. Мне до пенсии осталось два года, если буду права качать, то быстро найдут причину, чтобы меня уволить", - рассказала она.

Житель селения Урус-Мартан Магомед отметил "Кавказскому узлу", что никакой агитации в Чечне не нужно проводить, чтобы жители смогли определиться, за кого голосовать. Он полагает, что восстановление республики после войны за счет федеральных средств определило единственный верный вариант на предстоящих выборах.

Педагог одной из школ Грозного Тамара, проживающая в пригороде чеченской столицы, рассказала "Кавказскому узлу", что по пути на работу везде видны только портреты Путина. "Других кандидатов даже не знаю, кто там еще есть. Я стараюсь не смотреть телевизор и все эти дебаты не смотрю. Не верю я в то, что там говорится, не верю и Ксении Собчак, которая прошлась по проспекту. То она была лучшей подругой Рамзана Кадырова, а теперь что там у нее изменилось? Единственное, что сильно огорчило, что парни стали ее оскорблять», - сказала педагог.

На вопрос, проводится ли какая-то агитация в педагогическом коллективе и среди школьников, Тамара ответила, что нет смысла агитировать, поскольку и так все проголосуют, как надо. «Люди побоятся поставить «галочку» напротив другого кандидата. Следят же за всеми, видеокамеры везде или еще как можно проследить. С другой стороны, ну проголосуешь за другого кандидата, так ведь от нас, простых людей, ничего не зависит», - считает она.

Житель одного из сел Наурского района Супьян считает, что на выборы уходит много денег, тогда как итог предсказуем для всех. "Результат предсказуем для всех – и для сторонников нынешней власти, и для тех, кто называет себя оппозицией", - сказал он "Кавказскому узлу".