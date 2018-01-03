03 января 2018, 18:25

"Яблоко" сообщило о принуждении ставропольских студентов к сбору подписей за Путина

Деканат факультета ставропольского вуза предложил студентам участвовать в сборе подписей в поддержку Владимира Путина, при отсутствии желающих старосты групп угрожают записывать привлекать студентов принудительно, сообщил руководитель ставропольского отделения "Яблока".

По словам главы реготделения "Яблока" Валерия Ледовского, в его распоряжении оказались скриншоты переписки студентов крупного вуза в Ставрополе.

"С 10 января 2018 года наш факультет участвует в сборе подписей в поддержку нашего президента В. Путина. Сбор подписей будет осуществляться в торговых центрах города Ставрополя. Необходимо получить согласие студентов группы (устное) и сразу отписаться в группу студ. деканата", - говорится в тексте, разосланном старостам факультета одного из ставропольских вузов.

Согласно скриншоту сообщения, студенты будут собирать подписи по двое в течение четырех часов. Помимо документов они должны предоставить в деканат расчетный счет своей банковской карты, однако об оплате сбора подписей в рассылке не говорится.

Один из старост пояснил студентам своей группы, что они должны выйти на сбор подписей в любом случае. "Если желающих не найдется, буду принудительно, уж простите", - говорится в скриншоте, предоставленном Валерием Ледовским.

Сегодня информация о принуждении ставропольских студентов к участию в сборе подписей за Путина появилась на "Карте нарушений на выборах".

Действующий президент России Владимир Путин заявил, что будет участвовать в выборах 2018 года как самовыдвиженец, сообщил "Интерфакс" 14 декабря 2017 года. Для регистрации кандидатом самовыдвиженец должен собрать минимум 300 тысяч подписей избирателей в свою поддержку, при этом на один регион не может приходиться более 7,5 тысяч подписей, отмечает РИА "Новости".

"Кавказский узел" писал, что 1 января ЦИК России начал рассматривать документы жительницы Юга России, жены муфтия Дагестана Айны Гамзатовой, решившей участвовать в президентских выборах в качестве кандидата-самовыдвиженца. О своем самовыдвижении заявил и руководитель "Объединения перевозчиков России" Андрей Бажутин, но собрание избирателей в его поддержку, назначенное в Махачкале на 2 января, было сорвано.