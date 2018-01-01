01 января 2018, 17:55

ЦИК принял документы Айны Гамзатовой для выдвижения в президенты

Центризбирком России сегодня начал рассматривать документы жены муфтия Дагестана Айны Гамзатовой, решившей участвовать в президентских выборах в качестве кандидата-самовыдвиженца.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря главный редактор журнала "Ислам", жена муфтия Дагестана Айна Гамзатова уведомила Центризбирком о выдвижении своей кандидатуры на пост президента России, обязавшись предоставить в ЦИК до 5 января протокол о результатах собрания избирателей. Гамзатова планирует участвовать в борьбе за президентский пост в качестве самовыдвиженца.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально началась 18 декабря.

Документы Айны Гамзатовой ЦИК России принял сегодня, 1 января. "Центральная избирательная комиссия РФ приняла к рассмотрению документы у Айны Гамзатовой в рамках процедуры выдвижения на выборах главы государства. Айна Гамзатова выдвинула свою кандидатуру в порядке самовыдвижения", — говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Кандидат-самовыдвиженец обязан предоставить в ЦИК ходатайство о регистрации инициативной группы, заявление о согласии баллотироваться, документальные подтверждения биографических данных, а также сведения о материальном положении - доходах и расходах, счетах, вкладах и ценных бумагах. Для регистрации кандидатом самовыдвиженец должен собрать минимум 300 тысяч подписей избирателей в свою поддержку, при этом на один регион не может приходиться более 7,5 тысяч подписей, отмечает РИА "Новости".

Политолог: повышать явку в Дагестане нет необходимости

Выдвижение кандидатуры Айны Гамзатовой вряд ли имеет целью повысить явку на президентских выборах в Дагестане, считает политолог Руслан Курбанов. «Явка в Дагестане и так будет высокой», - сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".

Курбанов не смог сказать, на каком уровне обсуждалось выдвижение Гамзатовой в президенты. «Гадать не хотелось бы. Как было принято решение о ее выдвижении, пока неизвестно», - отметил он.

Решение о выдвижении Айны Гамзатовой кандидатом в президенты России не было согласовано с Кремлем, предположили опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Они также отметили, что попытка участия в выборах позволяет кандидатам стать общественными деятелями российского масштаба.

Журнал Айны Гамзатовой больше не издается

Журнал "Ислам", главным редактором которого является Айна Гамзатова, не издается уже более пяти лет. Последний выпуск журнала, интернет-версия которого опубликована на сайте islamdag.ru, датирован 2012 годом. Телефоны редакции, указанные внутри журнала, уже не действуют либо не принадлежат редакции.

Бывший сотрудник журнала «Ислам» на условиях анонимности сообщил

корреспонденту "Кавказского узла", что покинул редакцию в 2012 году и с тех пор не видел новых номеров. Он предположил, что с тех пор издание журнала, выходившего трижды в год, прекратилось. Один из распространителей исламской литературы вне Дагестана подтвердил, что журнал не продается уже более пяти лет.