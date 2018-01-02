02 января 2018, 20:17

Выдвижение Бажутина кандидатом в президенты сорвано в Махачкале

Члены избиркома Дагестана сегодня констатировали срыв собрания избирателей в поддержку самовыдвиженца, руководителя "Объединения перевозчиков России" Андрея Бажутина. На собрание пришло всего 25 избирателей, вместо необходимых пятисот.

Как сообщал "Кавказский узел", голосование в рамках выборов президента России планируется провести 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. В выборах в качестве кандидата-самовыдвиженца, в том числе, решила участвовать жена муфтия Дагестана Айна Гамзатова.

Согласно статье 34 главы 5 закона “О выборах Президента Российской Федерации”, “для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом”. В законе о выборах президента России также указано, что протокол регистрации членов группы избирателей при проведении собрания в поддержку самовыдвиженца, должен быть нотариально заверен. Текст закона размещен на сайте ЦИК России.

Сторонники Бажутина назвали его “простым дальнобойщиком”

Сегодня в Махачкале, как того требует закон о выборах президента России, планировалось провести собрание группы избирателей, поддерживающих самовыдвижение Андрея Бажутина, сообщает корреспондент “Кавказского узла”. На мероприятии корреспондент присутствовал с 12:00 до 17:00 мск.

Собрание планировалось начать в 12:00 мск в Махачкале в банкетном зале “Сириус”. Однако к 12:00 в банкетном зале собралось не более 18 человек, в том числе журналисты, представители республиканского избиркома, нотариус вместе с помощником.

Избирателей было только 8-9 человек. Ближе к 13:00 мск сторонники Бажутина начали обзванивать знакомых с просьбой приехать с паспортами на собрание. Члены дагестанского отделения "Объединения перевозчиков России" заявили, что “из-за плохой погоды многие сторонники застряли на Буйнакском перевале и должны подъехать к 15:00”.

При этом несколько водителей маршруток, осуществляющих перевозки по маршруту Махачкала - Буйнакск, заявили корреспонденту “Кавказского узла”, что “никаких заторов на перевале сегодня не было”.

Ближе к 15:00 мск в зал приехали еще несколько человек. Вместе с тем они признались, что “не понимают, зачем их пригласили на собрание и что это за мероприятие”. “А кто кандидат, кому нужны наши подписи?” - заявил один из избирателей.

Представители избиркома признали собрание несостоявшимся

Сторонники кандидата объясняли людям, что Бажутин “является простым дальнобойщиком, который отстаивает интересы простого народа”. Для участия в собрании приехал нотариус и его помощник. К 15:00 мск было зарегистрировано только пять участников собрания, к 17:00 было зарегистрировано 25 избирателей, отмечает корреспондент “Кавказского узла”.

По словам представителя дагестанского отделения “Организации перевозчиков России” Камалудина Магомедова, “представители республиканского избиркома соответствующим образом были уведомлены о собрании”.

“Я 27 декабря лично отнес председателю избирательной комиссии Дагестана извещение о собрании группы избирателей, поддерживающих Бажутина. Он принял и лично подписал мое извещение”, - заявил корреспонденту “Кавказского узла” Камалудин Магомедов.

Представители избирательной комиссии Дагестана во главе с заместителем председателя Багавудином Гусаевым с 12 часов находились в банкетном зале, где планировалось провести собрание. В итоге представители избиркома сочли собрание несостоявшимся и составили соответствующий акт.

Кандидат в президенты России для регистрации своей кандидатуры должен предоставить в ЦИК протокол о проведении собрания группы избирателей в его поддержку, пояснил корреспонденту “Кавказского узла” представитель республиканского избиркома.

При этом он подчеркнул, что согласно закону, самовыдвиженцу необходимо провести собрание избирателей в количестве не менее 500 человек. “Без этого протокола ЦИК не зарегистрирует кандидатуру самовыдвиженца”, - отметил представитель избиркома.

Сам Андрей Бажутин не принимал участие в собрании, хотя его представители заявляли, что “его участие в мероприятии ожидается”. В свою очередь представители избиркома Дагестана пояснили корреспонденту “Кавказского узла”, что “на собрании группы избирателей сам кандидат-самовыдвиженец присутствовать не обязан”.

По словам правозащитника Динара Идрисова, в конце декабря 2017 года Андрей Бажутин уехал из Санкт-Петербурга, опасаясь преследования полиции. "Как пояснил Андрей Бажутин, он готовится к процедуре самовыдвижения в кандидаты в президенты РФ. Самовыдвижение Андрея Бажутина планирует поддержать группа избирателей из Дагестана", - процитировано 1 января Идрисова издание “ЗакС.ру”.

В марте 2017 года базирующееся в Санкт-Петербурге "Объединение перевозчиков России" (ОПР), которое возглавляет Андрей Бажутин, выступило инициатором всероссийской стачки дальнобойщиков. В первый же день акции, 27 марта 2017 года, Бажутин был арестован. Суд лишил его свободы на 14 суток, но правозащитникам удалось сократить этот срок до пяти дней, отмечается в размещенном на “Кавказском узле” справочном материале “Дальнобойщики против «Платона»: сдулся ли протест?”.

Материалы об акциях протеста водителей и владельцев большегрузов "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Дальнобойщики против "Платона". "Кавказский узел" также ведет хронику протестов дальнобойщиков юга России. В хронике отмечается, что в апреле 2017 года Андрей Бажутин встретился с протестующими в Дагестане дальнобойщиками. Участники встречи констатировали, что местные власти не хотят идти на диалог с протестующими дальнобойщиками.

источник: корреспондент "Кавказского узла"