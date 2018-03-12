Избирком Чечни анонсировал 90% голосов за Путина

12 марта 2018, 21:39

В выборах президента России 18 марта примут участие 90% избирателей Чечни, подавляющее большинство поддерживает Путина, заявил республиканский избирком. Тенденция фальсификаций выборов в Чечне говорит о том, что власти попытаются придать результатам относительную реалистичность, указал в интервью "Кавказскому узлу" член Совета движения "Голос" Роман Удот.

"Кавказский узел" писал, что власти Чечни активно проводят различные мероприятия, призванные повысить явку на выборах президента России 18 марта. Сотрудники избиркома организовали масштабную раздачу листовок с призывами к участию в голосовании, заявили 9 марта жители Чечни. До этого в республике прошли предвыборный автопробег и спортивный флешмоб "Межнациональная зарядка 180318", местные жители рассказали о принуждении к участию в этих мероприятиях.

В регионах СКФО всегда высок процент голосов за "Единую Россию" и за кандидатов от власти, при этом в Чечне ТИКам давали задачу показать высокие, но разные результаты, например, 95,6%, 96,5%, 97,7%, 97,8%, чтобы фальсификации были не слишком очевидны, рассказал в интервью "Кавказскому узлу" член Совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Роман Удот.

Социологический опрос на тему предстоящих президентских выборах проводился в городах и крупных населенных пунктах Чечни, его участниками стали порядка 1500 человек из разных социальных групп, от пенсионеров до силовиков, рассказал представитель республиканского избиркома корреспонденту "Кавказского узла".

"Мероприятие проводилось в разных населенных пунктах республики и завершилось 11 марта опросом жителей Грозного. Опрос проводили представители общественных и молодежных организаций и движений по инициативе аппарата уполномоченного по правам человека в Чечне", - сказал сотрудник избирательной комиссии.

По его словам, около 90% опрошенных респондентов выразили готовность участвовать в президентских выборах, причем подавляющее большинство респондентов заявили о намерении голосовать за действующего главу государства.

"Респонденты отвечали на вопрос о том, намерены ли они пойти на выборы 18 марта и за какого кандидата отдадут свой голос. Порядка 90% опрошенных завили о намерении участвовать в голосовании, подавляющее большинство выразили безусловную поддержку действующему президенту", - подчеркнул представитель избиркома Чечни.

Результаты соцопроса вызвали недоверие у местных жителей и активистов. "Я могу достаточно уверенно заявить, что проводимые у нас соцопросы не отражают реального положения вещей. В первую очередь это связано с той атмосферой страха, что здесь насаждена - люди просто боятся выразить свою точку зрения и говорят только то, что от них хотят услышать. Отсюда и результаты – 90% готовых поучаствовать в выборах, и, вероятно, столько же готовых поддержать Путина", - заявил активист Адлан корреспонденту "Кавказского узла".

Атмосфере страха, которую власти Чечни поддерживают в республике, посвящена глава опубликованного в 2015 году доклада Международной кризисной группы (ICG) "Чечня: внутреннее зарубежье". В докладе Human Rights Watch "Как по минному полю: чеченские власти против несогласных", опубликованном в 2016 году, указано, что "атмосфера страха в регионе приобрела парализующий характер, и местные жители в большинстве своем уже не решаются говорить".

По словам Адлана, в действительность в выборах в Чечне участвуют только бюджетники, студенты и жители небольших населенных пунктов. "Представители двух первых категорий делают это под давлением, а третьи не хотят выделяться, поскольку в селах каждый человек на виду. Неучастие будет проявлением нелояльности власти, что у нас чревато нехорошими последствиями", - сказал он.

Активист Муса согласен с предположением, что участники соцопроса предпочли не высказывать свое реальное мнение о предстоящих выборах.

"Под камеру люди у нас скажут все, что от них надо, но это не значит, что они с этим согласны. В новостях на местном ТВ показали небольшой материал об этом соцопросе, там две девушки заявили, что обязательно примут участие в выборах. Я не думаю, что этот соцопрос дает реальную картину - он нужен, чтобы потом объяснить запредельные цифры явки, которые наш избирком неизменно демонстрирует с 2000 года", - сказал Муса корреспонденту "Кавказского узла".

Результаты "Единой России" на думских выборах 2016 года в национальных республиках "упираются в потолок", обратил внимание Роман Удот в интервью "Кавказскому узлу". "На выборах в 2011 году в Чечне все было нарисовано. И там цифра была выше за "Единую Россию". Все было нарисовано в среднем под 99,5%. Но в 2016 году уже цифры были другими. Пришли другие времена, проценты несколько изменились", - указал он. На выборах 2016 года в Чечне оказалась самая высокая явка избирателей по России - 94,92%, было испорчено было всего 0,04% бюллетеней. "Единая Россия" в республике набрала больше всего голосов, а за главу республики Рамзана Кадырова проголосовали беспрецедентные 98% жителей, говорится в материале "Кавказского узла" Рекорды Кавказа на выборах 2016 года.

Результаты выборов большинство избирателей в Чечне считают предопределенными и интереса к участию в голосовании не испытывают, указал бывший сотрудник одного из республиканских министерств Шамиль.

"Никакого интереса к предстоящим выборам по большому счету нет, подавляющее большинство избирателей уверены, что избирком просто "нарисует" нужные цифры "за кого надо". Достаточно посмотреть на предвыборную кампанию у нас в республике: широко освещается деятельность доверенных лиц только кандидата Путина, а всех остальных как будто и нет. На улицах городов и сел нет ни одного баннера, билборда, транспаранта или хотя бы небольшого плаката иных кандидатов. Думающему человеку это говорит о многом", - заявил Шамиль корреспонденту "Кавказского узла".

Действующий президент России Владимир Путин участвует в выборах как самовыдвиженец. По данным ЦИК России, помимо Путина в выборах президента участвуют еще семь кандидатов: Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России").

Жительница Грозного Яха отметила, что не собирается принимать участие в выборах, как не участвовала в них и прежде.

"Не голосовала и не буду голосовать. Наша власть вспоминает о народе только когда надо обеспечить явку на выборы, в остальное время мы ей неинтересны. Какой смысл идти голосовать, если результат выборов уже известен заранее? Никаких положительных изменений в ближайшие шесть лет я не ожидаю", - сказала Яха корреспонденту "Кавказского узла".