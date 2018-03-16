Чеченские бюджетники сообщили об организации массовки на избирательных участках

16 марта 2018, 17:31

Работники бюджетных учреждений в Грозном получили указания 18 марта находиться на избирательных участках с утра до окончания голосования, рассказали педагоги и сотрудники больниц.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни активно проводят мероприятия, призванные повысить явку на выборах президента. В частности, 13 марта жителей призвали публиковать в соцсетях посты о готовности идти на выборы. Бюджетники рассказали о принудительном характере участия во флешмобе.

Работникам школ Грозного предписано 18 марта до окончания голосования присутствовать на участках, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" преподаватель школы в Грозном Петимат. "18 марта все педагоги с утра должны быть в школе, у нас открыт избирательный участок. До завершения голосования, то есть до 20 часов [мск], мы должны будем находиться на месте", - сообщила она.

По ее предположению, присутствие большого количества людей на участке нужно для того, чтобы "в случае приезда проверяющих, телевизионщиков или журналистов изобразить массовый наплыв избирателей". "Такое у нас проделывали и раньше", - пояснила преподаватель.

О таких же указаниях рассказала корреспонденту "Кавказского узла" и педагог Зарема, также сотрудница школы, где 18 марта будет работать избирательный участок.

"Все сотрудники с утра до позднего вечера обязаны быть 18 марта на рабочих местах. Это чтобы создать впечатление, что на избирательном участке постоянно были люди", - рассказала она.

По словам педагога, в Грозном после подведения предварительных итогов выборов планируется митинг в поддержку одного из кандидатов. "Естественно, в акции тоже надо будет поучаствовать", - уточнила Зарема.

Присутствовать на избирательных участках обязали и работников медучреждений, рассказала сотрудница одного из них Седа. "Недалеко от нашей больницы находится избирательный участок. В воскресенье мы должны будем постоянно там находиться, пока не закончится голосование. Плюс еще какой-то митинг, кажется, будет по окончании выборов. В общем, нужна массовка, чтобы показать активность населения", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" женщина.

В Грозном на 18 марта действительно запланировано торжественное мероприятие, однако оно связано не с выборами, а с годовщиной вхождения Крыма в состав России, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" представитель аппарата главы и правительства Чечни.

"Будет отмечаться четвертая годовщина со дня присоединения Крыма. По этому случаю, как и в предыдущие годы, в Грозном пройдет масштабное мероприятие. Никакого отношения к выборам, поддержке кого-то из кандидатов и так далее указанная акция не имеет", - подчеркнул представитель властей.

18 марта 2014 года Владимир Путин, кандидат в президенты на выборах-2018, подписал договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России. С тех пор в Грозном ежегодно в этот день проходят митинги. Некоторые их участники сообщали о вынужденном посещении акции, однако власти Чечни опровергли эту информацию.

"Голос" сообщил об использовании админресурса в Чечне накануне выборов

На сайте "Карта нарушений на выборах", который ведет движение в защиту прав избирателей "Голос", по данным на 17.30 мск 16 марта, опубликовано лишь одно сообщение о нарушении в ходе президентской предвыборной кампании. Как следует из сопроводительной информации, оно размещено по заявлению наблюдателя и отнесено к категориям "использование возможностей власти для создания преимуществ" и "давление начальства на избирателей".

Согласно сообщению, 21 февраля доверенные лица одного из кандидатов в президенты, занимающие руководящие должности в республиканской федерации профсоюзов и Союзе писателей, встретились со студентами Грозненского государственного нефтяного технического университета "с целью информирования о предстоящих выборах".

При этом на встрече они порекомендовали студентам проголосовать за того кандидата, чьими доверенными лицами они являются, отмечено в сообщении.

Новости, связанные с выборами президента России, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "4-е выборы Путина".