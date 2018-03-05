Всероссийская предвыборная акция началась в Чечне на фоне жестких мер безопасности

05 марта 2018, 17:11

Оцепление силовиками центра столицы Чечни и тотальный досмотр участников акции сопровождали сегодня старт всероссийской эстафеты "Межнациональная зарядка 180318". Студенты и воспитанники спортклубов заявили о принудительном характере участия в мероприятии, во время которого надо было 18 раз присесть, отжаться, либо выполнить иные физические упражнения.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее жители Чечни заявили, что работников учреждений в Грозном, Аргуне и Гудермесе 3 марта принудили участвовать в качестве зрителей в автопробеге с призывом приходить на выборы президента России.

На 18 марта назначены выборы президента России. В декабре 2017 года действующий президент России Владимир Путин заявил, что будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. По данным ЦИК России, на выборах, помимо действующего главы государства, зарегистрированы еще семь кандидатов: Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России").

Сегодня утром в Грозный прибыли депутаты Госдумы Бувасар Сайтиев и Елена Бондаренко, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, руководитель "Московского кавказского клуба" Шамиль Джафаров, заслуженный мастер спорта России по тайскому боксу Артем Левин, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель аппарата главы и правительства Чечни.

"Они приняли участие во всероссийской эстафете под названием "Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов!", а также станут участниками флэшмоба в ЧГУ, где в рамках "Простой встречи" студенты с помощью воздушных шаров создадут флаг России и бюллетень президентских выборов", - сообщил сотрудник аппарата.

Акция в центре Грозного прошла в режиме спортивной тренировки. Каждый из участников сделал 18 подтягиваний на турнике или столько же приседаний, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник мэрии Грозного.

Баринов: зарядка в Грозном - часть всероссийской акции

Акция стартует в Грозном, далее эстафета будет передана всей стране, заявил перед началом мероприятия руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

"Эту зарядку 180318 мы посвящаем важнейшему дню в нашей стране, который состоится 18 марта. Начинаем мы ее в Грозном, потому что Грозный - спортивный город, как и вся республика. Поэтому мы здесь. Поэтому мы все вместе покажем и передадим эстафету другим кавказским республиками и дальше всей стране", - цитирует слова Баринова РИА "Новости".

По данным издания, в акции приняли участие чиновники, представители молодежных организаций, студенты и школьники, всего, по оценке организаторов, свыше пяти тысяч человек.

Акция началась с опозданием и при усиленных мерах безопасности



Запланированная на 12 часов дня спортивная акция в центре чеченской столицы в назначенное время не началась. При этом с утра площадь перед здание городской мэрии и мечети "Сердце Чечни" была блокирована полицией, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" участники акции и жители Грозного.

По их данным, около 10 утра начался мелкий дождь, но на площадь все равно прибывали участники акции. "Первоначально говорили, что акция, где по желанию надо будет сделать 18 подтягиваний или приседаний, начнется в 12 часов, потом сказали, что после обеденного намаза, в 13 часов. Мы с 10 утра были в центре и, чтобы пройти на площадь, нужно было обязательно пройти проверку на металлодетекторе, без этого не пускали даже девушек", - рассказал участник акции Хасан.

Он отметил также, что мероприятие началось только после 13 часов и завершилось около 14 часов.

"Там на площади вчера, 4 марта, открылась ярмарка. Мы пошли туда, чтобы кое-что прикупить. К нашему удивлению, везде стояла полиция. Пропускали на площадь лишь после того, как пройдешь через металлодектор, и еще смотрели сумки у девушек и женщин. То, что ты идешь на ярмарку, а не на какое-то молодежное мероприятие, никого не интересовало. Людей на площади было очень много, на ярмарке, что находится там же, значительно меньше", - рассказала местная жительница Марет.

Школьники и студенты сообщили о требованиях участия в акции

При этом воспитанники спортклубов республики, а также школьники и студенты сообщили о своем добровольно-принудительном участии в акции в Грозном.

"Нас еще перед выходными предупредили, что 5 марта надо будет принять участие в спортивном мероприятии в центре Грозного, где будет присутствовать делегация из Москвы, наши руководители, другие клубы и так далее. Каждому клубу надо было выступать под своим вымпелом, из двух упражнений – подтягивание или приседания, можно было выбрать любой. Явка была строго обязательна для всех", – рассказал тренирующийся в одном из бойцовских клубов республики Магомед.

"Сегодня у нас "прогулочный" день. На занятия не ходили, потому что вместе с другими ребятами принимали участие в спортивном мероприятии в центре. Это по случаю 18 марта, дня президентских выборов", - отметил учащийся грозненской школы Имран.

Студент одного из грозненских вузов также заявил об обязательном участии в акции. "Нас уже фактически приучили к тому, что надо участвовать в любых мало-мальски значимых мероприятиях, будь то организованный руководством митинг или футбольный матч. Это как бы проявление патриотизма. Так и в этот раз. Акция общероссийская, посвященная выборам президента, значит это тоже проявление патриотизма. Так что надо было принять участие", - заявил студент грозненского вуза Хамзат.

"Кавказский узел" неоднократно писал о принудительном характере массовых мероприятий в Грозном. Так, 3 февраля в Грозном прошел массовый митинг в рамках всероссийской акции "Россия в моем сердце", бюджетники и студенты пожаловались на угрозы увольнением и недопуском к сессии в случае отсутствия на митинге. В ноябре 2017 года студенты и работники госучреждений рассказывали, что часть пришедших на митинг по случаю Дня народного единства ушли еще до его начала, отметившись. При этом студенты чеченских учебных заведений рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что присутствие на матчах грозненского "Ахмата" и политических акциях отражается на размере стипендий.