Кубанские студенты рассказали о нежелании идти на выборы президента России

20 февраля 2018, 16:12

Среди кандидатов на пост президента России нет тех, за кого хочется проголосовать, заявили опрошенные "Кавказским узлом" студенты вузов Краснодара и Сочи. В городах Краснодарского края представлены предвыборные плакаты Путина, Грудинина и Жириновского.

Как писал "Кавказский узел", на 18 марта назначены выборы президента России. В декабре 2017 года действующий президент России Владимир Путин заявил, что будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. Также о своем выдвижении в кандидаты президента заявила телеведущая Ксения Собчак.

По данным ЦИК России, на выборах президента России зарегистрированы восемь кандидатов: Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Путин (самовыдвижение), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов (Партия роста), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России").

Студенты рассказали об отсутствии устраивающих их кандидатов



О своей аполитичности и неверии в то, что их голос что-то решит на предстоящих выборах президента России, заявили корреспонденту "Кавказского узла" молодые люди из Краснодара и Сочи.

О том, что ничего не знает о выборах и не интересуется политикой, рассказала студентка сочинского института РУДН Татьяна Гребенникова. "От вас узнала, что будут выборы президента, потому что мне вообще это не интересно. Телевизор я не смотрю, про кандидатов ничего не знаю. Меня в нашей стране все устраивает", - заявила она.

Девушка также отметила низкую избирательную активность среди ее друзей. "У меня много друзей уже взрослых, кто давно закончил вузы, никто не собирается идти на выборы, никто не обсуждает кандидатов. В большинстве своем молодежи все равно, кто станет президентом", - уверена она.

"Жириновский – вечный кандидат, он гордится, что участвует уже в шести кампаниях по выборам президента и ни разу не победил. Грудинин – это кандидат для бабушек и дедушек. Собчак - медийное лицо, ее хотя бы знают. А остальные вообще неизвестные мне люди", - сообщил студент КубГУ Максим Дроздов.

По его словам, весенний воскресный день, на который назначены выборы, он предпочитает провести за городом, а не на избирательном участке. "У нас некоторые студенты будут работать независимыми наблюдателями. Я считаю, что и этим ничего не изменить. Поэтому принял решение просто жить и не лезть в политику", - заявил молодой человек.

Однако студент сочинского института РУДН Юрий Громов считает, что каждый должен прийти на выборы и отдать свой голос. "Это наша гражданская обязанность. Многие не ходят на выборы, а потом говорят, что результаты сфальсифицировали. Если все придут, то результаты будут реальными", - сообщил молодой человек.

По словам студента, в этом году он будет принимать участие в выборах не по месту регистрации, а по месту фактического нахождения, для чего обратился в многофункциональный центр. "Это очень удобно, регистрация у меня в Ростовской области, и, конечно, я бы не поехал домой специально, чтобы проголосовать", - сообщил он.

О том, что намерен проголосовать за действующего президента Владимира Путина, заявил студент физико-технического факультета Кубанского университета Игорь Жмуров. "Я пойду голосовать за Путина, у меня к его деятельности много вопросов, но все остальные кандидаты меня не устраивают. Пусть лучше застой в стране, чем изменения, которые непонятно к чему приведут", - подчеркнул он.

"Я уже четыре года как достиг избирательного возраста, но ни разу не ходил на выборы", - заявил студент факультета журналистики Кубанского госуниверситета Сергей, отметив, что не верит выборам в России.

По его словам, крайне мало информации о кандидатах в социальных сетях. "Телевизор молодежь не смотрит в большинстве своем. Мы всю информацию получаем из соцсетей, "ВКонтакте" вообще про выборы никто особо не пишет, разве что посты Собчак некоторые репостят", - заявил он.

Ксения Собчак позиционирует себя в качестве "кандидата против всех". О том, чего ждать от нее, чем она привлекательнее Путина и Навального, рассказывают сторонники Собчак из Ростова-на-Дону, Минеральных Вод, Сочи и Волгограда в материале "Кавказского узла" "За что волонтеры юга полюбили Собчак вместо Путина и Навального".

Канкия: в Краснодаре висят предвыборные плакаты трех кандидатов в президенты

На улицах Краснодара размещено много агитации кандидата-самовыдвиженца Владимира Путина и кандидата от КПРФ Павла Грудинина, а также есть агитация кандидата от ЛДПР, заявил корреспонденту "Кавказского узла" координатор краснодарского "Голоса" Давид Канкия.

"По трассе есть билборды ЛДПР и Жириновского. Остальных кандидатов нет. У ЛДПР и КПРФ есть штабы, они занимаются агитацией, у остальных нет", - пояснил Канкия.

Он также отметил, что в Краснодаре много портретов Путина. "Сильный президент. Сильная Россия". Такая агитация висит по всей стране, плакатов много", - пояснил Канкия.

По его словам, на сайт "Карта нарушений" пока поступила только одна жалоба на уличную предвыборную агитацию - от председателя регионального отделения партии "Яблоко" Евгения Витишко.

По словам самого Витишко, его жалобы о том, что в микрорайоне Гидростроитель Краснодара размещен баннер строительной компании, в котором он усмотрел признаки незаконной агитации за кандидата Путина, были направлены в городскую, краевую и центральную избирательные комиссии. "Мне не ответили, но семь штук баннеров этой строительной компании убрали с улиц", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Витишко.

Витишко: кандидаты в президенты сделали упор на телевизионную агитацию



На улицах Краснодара размещена предвыборная агитация Путина и Грудинина, при этом наглядной агитации кандидата от партии "Яблоко" Григория Явлинского в Краснодарском крае пока нет, пояснил являющийся доверенным лицом Явлинского Евгений Витишко.

По его словам, основная предвыборная кампания от партии "Яблоко" стартует в начале марта. "Мне команду дали подготовить пикеты и агитационные кубы, но это с начала марта. Сейчас у меня нет даже никаких агиток", - заявил Витишко.

По его словам, практически все кандидаты в президенты сделали упор на телевизионную агитацию. Однако многие избиратели не смотрят телевизор, заявил Витишко.

"В Краснодаре, кроме баннеров, у других кандидатов тоже нет никакой наглядной агитации", - отметил он.

На улицах Сочи и Туапсе размещена агитация за Путина, Жириновского и Грудинина, информация о других кандидатах отсутствует, агитационные материалы действующего президента преобладают, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

За размещение наглядной уличной агитации отвечают штабы и доверенные лица кандидатов, избирком обязан провести жеребьевку бесплатного эфирного времени на государственных каналах, подчеркнул в свою очередь представитель Краснодарской краевой избирательной комиссии.