"Забастовка избирателей" в Махачкале. 28 января 2018 года. Кадр видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?v=aOmrqq0IU2Q

28 января 2018, 17:57

Более 50 человек провели "Забастовку избирателей" в Махачкале

Во всероссийской акции "Забастовка избирателей" в столице Дагестана приняли участие более 50 человек. Они собрались у Аварского театра, где ранее власти не согласовали проведение мероприятия.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 января мэрия Махачкалы отказала в проведении возле Аварского театра акции в поддержку "всероссийской забастовки избирателей", которую на 28 января объявил Алексей Навальный. При этом мэрия рекомендовала провести мероприятие в парке имени Ленинского комсомола. Рекомендации о переносе акции в другое место являются необоснованными, заявил ее организатор Марат Исмаилов.

Сегодня в ряде городов России проходят акции в поддержку "Забастовки избирателей", участники которых призывают к бойкоту предстоящих выборов президента России. Новости о протестах сторонников Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на странице "Акции Навального".

Участниками акции, которая прошла сегодня у здания Аварского театра, стали порядка 50 человек. Организатором мероприятия выступил активист общественного проекта "Город наш" Марат Исмаилов. Обращаясь к собравшимся, он подчеркнул, что основная цель митинга – привлечь внимание "к важности проведения честных выборов и недопущения фальсификаций на избирательных участках", пишет РИА "Дербент".

Видео акции опубликовано на Youtube. На нем видно, что мероприятие проходит в спокойной обстановке. Люди собрались у схода в здание театра. Выступающие поделились своим видением ситуации в стране и предположениями относительно предстоящих выборов. 

"Я пришел сюда, потому что мне небезразлична судьба моей республики и моей страны", - заявил в своем выступлении один из участников акции. К 17.55 мск видео набрало 61 просмотр.

В конце акции организаторы поблагодарили работников полиции за порядок и корректное отношение. На время проведения мероприятия были приостановлены работы по строительству нового фонтана между зданием Аварского музыкально-драматического театра им. Г. Цадасы и памятником Сулейману Стальскому. После того, как все разошлись, строительные работы были возобновлены, передает Mirmol.ru.

Впечатлениями от прошедшей акции поделились пользователи соцсети. "Махачкала, вы молодцы! Наконец-то у нас все прошло так, как и должно было пройти, и полиция делала свою работу, то есть не мешала, за что отдельное спасибо", - сказано в сообщении в группе "Махачкала: забастовка избирателей" в соцсети "ВКонтакте".

После того, как оппозиционный политик Алексей Навальный заявил о намерении баллотироваться в президенты России, в стране были открыты 63 его региональных штабаО том, чем привлекательна для молодежи работа в его штабах на юге России, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В статье "Навальный: кавказское измерение", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле", представлена позиция политика по вопросам, касающимся Кавказа.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на странице "Акции Навального", а новости о давлении на активистов - на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Более 200 человек в Краснодаре пришли на встречу с главой штаба Навального", "На задержанного координатора штаба Навального в Сочи составлен протокол", "Организатор акции сторонников Навального в Сочи приговорен к 8 суткам ареста".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

28 января 2018, 23:59

28 января 2018, 23:25

28 января 2018, 23:02

28 января 2018, 22:04

  • Лыжник погиб в горах Сочи

    Мужчина сорвался со склона, катаясь вне горнолыжной трассы в Сочи, еще двум лыжникам понадобилась помощь спасателей, сообщили в МЧС.

28 января 2018, 21:19

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты