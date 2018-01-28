Более 50 человек провели "Забастовку избирателей" в Махачкале

28 января 2018, 17:57

Во всероссийской акции "Забастовка избирателей" в столице Дагестана приняли участие более 50 человек. Они собрались у Аварского театра, где ранее власти не согласовали проведение мероприятия.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 января мэрия Махачкалы отказала в проведении возле Аварского театра акции в поддержку "всероссийской забастовки избирателей", которую на 28 января объявил Алексей Навальный. При этом мэрия рекомендовала провести мероприятие в парке имени Ленинского комсомола. Рекомендации о переносе акции в другое место являются необоснованными, заявил ее организатор Марат Исмаилов.

Сегодня в ряде городов России проходят акции в поддержку "Забастовки избирателей", участники которых призывают к бойкоту предстоящих выборов президента России. Новости о протестах сторонников Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на странице "Акции Навального".

Участниками акции, которая прошла сегодня у здания Аварского театра, стали порядка 50 человек. Организатором мероприятия выступил активист общественного проекта "Город наш" Марат Исмаилов. Обращаясь к собравшимся, он подчеркнул, что основная цель митинга – привлечь внимание "к важности проведения честных выборов и недопущения фальсификаций на избирательных участках", пишет РИА "Дербент".

Видео акции опубликовано на Youtube. На нем видно, что мероприятие проходит в спокойной обстановке. Люди собрались у схода в здание театра. Выступающие поделились своим видением ситуации в стране и предположениями относительно предстоящих выборов.

"Я пришел сюда, потому что мне небезразлична судьба моей республики и моей страны", - заявил в своем выступлении один из участников акции. К 17.55 мск видео набрало 61 просмотр.

В конце акции организаторы поблагодарили работников полиции за порядок и корректное отношение. На время проведения мероприятия были приостановлены работы по строительству нового фонтана между зданием Аварского музыкально-драматического театра им. Г. Цадасы и памятником Сулейману Стальскому. После того, как все разошлись, строительные работы были возобновлены, передает Mirmol.ru.

Впечатлениями от прошедшей акции поделились пользователи соцсети. "Махачкала, вы молодцы! Наконец-то у нас все прошло так, как и должно было пройти, и полиция делала свою работу, то есть не мешала, за что отдельное спасибо", - сказано в сообщении в группе "Махачкала: забастовка избирателей" в соцсети "ВКонтакте".

После того, как оппозиционный политик Алексей Навальный заявил о намерении баллотироваться в президенты России, в стране были открыты 63 его региональных штаба. О том, чем привлекательна для молодежи работа в его штабах на юге России, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В статье "Навальный: кавказское измерение", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле", представлена позиция политика по вопросам, касающимся Кавказа.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на странице "Акции Навального", а новости о давлении на активистов - на странице "Преследование активистов".