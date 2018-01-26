26 января 2018, 00:35

Исмаилов отказался перенести “забастовку избирателей” в махачкалинский парк

Мэрия Махачкалы не согласовала проведение возле Аварского театра акции в поддержку "всероссийской забастовки избирателей", которую на 28 января объявил Алексей Навальный. Рекомендации мэрии о переносе акции в другое место являются необоснованными, заявил ее организатор Марат Исмаилов.

Как писал "Кавказский узел", в 2017 году Марат Исмаилов провел в Махачкале антикоррупционные акции 26 марта и 12 июня 2017 года. Участники акций потребовали расследовать заявления о коррупции в верхних эшелонах власти.

По словам Исмаилова, 19 января он направил в администрацию Махачкалы уведомление о проведении 28 января публичного мероприятия на территории Родопского бульвара. Как заявил Исмаилов, целью проведения мероприятия был заявлен “призыв к наблюдению за мартовскими выборами президента России”.

В заявке указывалось, что в публичном мероприятии планируется участие до 99 человек. “Планируется обсудить подавлении властями реальной политической конкуренции, выступить против систематических фальсификаций выборов всех видов и уровней в Дагестане, инициировать создание корпуса независимых наблюдателей”,- говорится в уведомлении, направленном Исмаиловым в администрацию Махачкалы. Копия уведомления имеется в распоряжении “Кавказского узла”.

Однако 22 января Исмаилову пришел ответ за подписью заместителя мэра Махачкалы Запира Алхасова. В документе организатору акции было рекомендовано провести ее в парке имени Ленинского комсомола.

“На территории Родопского бульвара перед Аварским театром в настоящее время ведутся строительные работы по воздвижению фонтана”,- говорится в ответе администрации Махачкалы. Копия документа имеется в распоряжении “Кавказского узла”.

По словам Марата Исмаилова, “смена места проведения публичного мероприятия является необоснованной”. По его утверждению, “никаких строительных работ на Родопском бульваре не проводится”.

Строительные работы ведутся “чуть в стороне от указанного в уведомлении месте, и они не мешают проведению мероприятия”, считает Исмаилов. В свою очередь предложенное  администрацией место проведения акции “не приспособлено для проведения такого рода мероприятий”, - заявил корреспонденту “Кавказского узла” Исмаилов.

Марат Исмаилов также подчеркнул, что он “не намерен следовать рекомендациям, полученным из мэрии Махачкалы о месте проведения публичного мероприятия”. Акция будет проведена, но в другом месте, отметил Исмаилов. После запланированного на 28 января мероприятия Исмаилов планирует реализовать проект по открытию “Школы наблюдателей”.

Участники проекта “будут задействованы на различных выборах в республике”, заявил Исмаилов. “Цель нашей акции - объявить о начале подготовки наблюдателей. Их подготовка будет вестись в феврале, по выходным”, - сказал Исмаилов.

30 декабря Верховный суд России признал законным решение ЦИК, отказавшей в регистрации инициативной группы, выдвинувшей оппозиционера Алексея Навального в кандидаты на пост президента. Оппозиционер анонсировал на 28 января проведение общероссийской акции “Забастовка избирателей”.  Цель акции - бойкот предстоящих президентских выборов. Касаясь ситуации на Кавказе, оппозиционер ранее выделил неправильную политику финансирования регионов, которая лишь усиливает социальное расслоение и проблему терроризма, говорится в справке "Навальный: кавказское измерение". Материалы о протестных мероприятиях сторонников оппозиционера в регионах юга России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Акции Навального"

Примечание:

"Более 200 человек в Краснодаре пришли на встречу с главой штаба Навального", "На задержанного координатора штаба Навального в Сочи составлен протокол", "Организатор акции сторонников Навального в Сочи приговорен к 8 суткам ареста".

Автор: Магомед Ахмедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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