Ставропольские активисты заявили об опасениях участвовать в "Забастовке избирателей"

28 января 2018, 19:37

200 человек стали участниками всероссийской акции "Забастовка избирателей" в Ставрополе. Они выступили против "выборов без выбора", призвав граждан не участвовать в "фарсе".

Сегодня в ряде российских городов состоялись акции в поддержку "Забастовки избирателей". Их участники призвали к бойкоту предстоящих президентских выборов. Новости о протестах сторонников Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на странице "Акции Навального".

"Мы провели митинг в сквере на пересечении улиц Мимоз и Чехова в Ставрополе. Это хороший людный сквер в спальном районе города. Пришли около 200 человек. Все они выступают против выборов без выбора и не собираются участвовать в них. Они своим участием призвали других не участвовать в этом фарсе", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" координатор штаба Алексея Навального в Ставрополе Иван Танский.

По его словам, митинг прошел спокойно и без инцидентов. "Полицейские держались в сторонке. Некоторые из наших сторонников выступили перед участниками и призвали не ходить на выборы, так как их результаты заранее решены. В принципе все, кто пришел на акцию, уже были против выборов. Мы готовим наблюдателей, чтобы зафиксировать реальную явку на этих выборах", - сказал Танский.

Иван Танский заявил, что на митинг смогли прийти не все желающие. "Были люди, которые опасались, что могут потерять работу, если их увидят на митинге. Поэтому не пришли на акцию. Но также были случаи, когда случайные прохожие видели акцию, понимали, в чем ее суть, и спонтанно присоединялись к нам", - добавил Танский.

Один из участников митинга подтвердил, что ему звонили и уговаривали не принимать участие в акции. "Многие мои знакомые не пришли на митинг, так как боялись последствий. У меня тоже были сомнения - идти на акцию или нет, так как в течение двух недель мне поступали звонки от неизвестных людей с уговорами отказаться от участия в митинге", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" студент Северо-Кавказского федерального университета Валерий Бабенко.

Другой участник митинга Даниил Головачев отметил, что с каждым разом на акции протеста в Ставрополе приходят все больше и больше граждан.

"С каждым разом на митинг приходит больше людей. Это, безусловно, положительный факт. Активность населения обнадеживает. На митинге были как сторонники Навального, так и граждане, которые не поддерживали Навального, но были против выборов без конкуренции", - сказал Головачев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, участие каждого гражданина в подобных акциях имеет большое значение. "Каждый участник сделал фотографию, поделился в соцсетях, и эту фотографию увидело большое число людей. Так мы можем увеличить число граждан, которые не пойдут на подобные выборы. Лично я принял участие, потому что не считаю, что выборы могут быть проведены без конкуренции. Результаты таких выборов заранее известны", - заявил Даниил Головачев.

Ставропольский журналист, политолог Антон Чаблин считает, что число участников митинга было небольшим. "В январе 2012 года, несмотря на холодную погоду, в протестных акциях принимали участие 600 человек. На акции сторонников Навального в июне 2017 года было около 400 участников. Если сравнивать с такими акциями, то сегодняшний митинг был немноголюдным. Судя по количеству людей на митинге, у Навального не очень много сторонников в Ставрополе", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Чаблина, пассивность граждан связана с тем, что "они устали от Алексея Навального".

"Сложно в течение полутора лет поддерживать внимание аудитории путем протестных лозунгов. Он ничего конструктивного не предлагает. Мне кажется даже "ядерный электорат" от него постепенно устает. К тому же перед выборами появились другие политики, которые перехватили внимание протестного электората", - отметил политолог.

Чаблин добавил, что Навальный потерял поддержку также из-за того, что он не допущен к участию в выборах, и "люди стали прислушиваться к кандидатам, за которых они могут отдать свой голос".

В российских регионах были открыты 63 штаба Алексея Навального после того, как оппозиционный политик заявил, что желает баллотироваться в президенты на выборах 18 марта. О том, чем привлекательна для молодежи работа в штабах Навального на юге России, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В статье "Навальный: кавказское измерение", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле", представлена позиция политика по различным вопросам, относящимся непосредственно к Кавказу.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на странице "Акции Навального", а новости о давлении на активистов - на странице "Преследование активистов".