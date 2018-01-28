Член ОНК не допущен к задержанным сторонникам Навального в Волгограде

28 января 2018, 18:58

Около 50 человек задержаны во время несанкционированного шествия в поддержку "Забастовки избирателей" в Волгограде, около десяти из них отпущены, заявил член ОНК в регионе Александр Ефимов.

Как сообщал "Кавказский узел", несогласованное шествие в поддержку общероссийской "Забастовки избирателей" прошло сегодня в Волгограде. В протестном мероприятии участвовали около 300 сторонников Навального. К 14.50 мск были задержаны не менее пяти человек.

Сегодня в ряде российских городов состоялись акции в поддержку "Забастовки избирателей". Их участники призвали к бойкоту предстоящих президентских выборов. Новости о протестах сторонников Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на странице "Акции Навального".

Член ОНК Волгоградской области Александр Ефимов сообщил, что, после задержания участников акции, он поехал в РОВД Центрального района, чтобы проверить условия нахождения задержанных в полиции.

"Меня не пустили внутрь. Вышел замначальника отдела и сказал, что все заняты, и чтобы я ждал начальника. Пока стоял, вышли человек десять задержанных. Задержанные сообщили, что всего в РОВД было доставлено около 50 человек. На КПП мне сообщили, что на задержанных составляют протоколы об административном правонарушении", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Александр Ефимов.

По его словам, он "хотел в рамках мандата ОНК проверить условия, в которых находятся задержанные".

"К примеру, по нормативам, на человека должно приходиться не менее четырех квадратных метров, нельзя, чтобы они сидели скученно, должен быть доступ к санитарно-гигиеническим вещам, есть определенное время задержания. Всего этого мне не показали. Беда в том, что я был один. Согласно законодательству, два члена ОНК обладают доступом к месту содержания задержанных", - рассказал он.

Среди задержанных был корреспондент "Кавказского узла" Вячеслав Ященко. Он отпущен полицией после получасового задержания без оформления протокола.

"Я снимал задержание одного из активистов, подполковник полиции взял меня под руку и куда-то повел, - рассказал Ященко. - Я ему сказал, что я журналист, исполняю свои профессиональные обязанности, готов показать удостоверение, а он мне препятствует. Однако, он сказал, что я все покажу и расскажу в отделении полиции. Меня посадили в автобус к полицейским, где мне сказали выключить камеру. На автобусе покатали по городу, у музкомедии пересадили в машину ДПС, где были четверо полицейских, двое из которых женщины. Я был задержан вместе с активистом "Стратегии-31". Дворами нас привезли на верхнюю террасу набережной к автозаку, где я встал в очередь на обыск. Однако был освобожден".

По словам Ященко, сегодня в ходе акции были задержаны еще несколько журналистов и десятки участников акции. "С начала шествия при мне задержали человек 10", - сказал он.

Всех сотрудников штаба Навального, участвовавших в шествии, задержала полиция, сообщается в группе в "ВКонтакте" "Команда Навального. Волгоград".

Волонтер штаба Тимофей Андронов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что задержаны как минимум три члена штаба.

Участница шествия Нина Штукатурова сообщила, что задержали "несколько десятков человек, чуть ли не сотню". Я видела, что людей упаковывали пачками. Пять-шесть активистов, которые ходят на прогулки оппозиции, находятся в ОП-4", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Участник шествия Владимир Васильченко заявил, что получил смс от задержанного активиста Владимира Круглякова. "Он прислал список людей, которые находятся с ним полиции, - сказал он. - Там 24 фамилии".

Источник в мэрии Волгограда сообщил, что, по официальным данным, в шествии приняли участие 100 человек.

Представитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области заявил корреспонденту, что не располагает комментариями по ситуации.

Данные о 50 задержанных приводят и V1.ru. Всего задержанных сегодня в центре Волгограда оказалось около 50 человек, включая журналистов. Все были доставлены в Центральное РОВД. В настоящее время большинство задержанных отпущены. В их числе оказались несовершеннолетние, пишет информагентство.

Официальных данных по поводу числа задержанных пока нет.

В российских регионах были открыты 63 штаба Алексея Навального после того, как оппозиционный политик заявил, что желает баллотироваться в президенты на выборах 18 марта. О том, чем привлекательна для молодежи работа в штабах Навального на юге России, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В статье "Навальный: кавказское измерение", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле", представлена позиция политика по различным вопросам, относящимся непосредственно к Кавказу.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на странице "Акции Навального", а новости о давлении на активистов - на странице "Преследование активистов".