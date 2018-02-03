Кубанские активисты сообщили о нарушениях перед президентскими выборами

03 февраля 2018, 13:27

Установленный в Краснодаре рекламный баннер со словами Владимира Путина нарушает избирательное законодательство, заявил глава краевого отделения "Яблока" Евгений Витишко. Краснодарский штаб Навального сообщил, что сотрудников местного предприятия пытаются принудить явиться на президентские выборы.

Баннер со словами "Сибирский характер - один из главных ресурсов России!", подписанными именем В.В. Путина, появился в Краснодаре на пересечении улиц Трудовой Славы и Благоева, сообщил глава кубанского "Яблока" Евгений Витишко.

"Считаю это предвыборной агитацией за одного из кандидатов", - заявил он. Поскольку баннер оплачен не из избирательного фонда кандидата в президенты, а строительной компанией, он нарушает избирательное законодательство, написал Витишко 2 февраля на своей странице в Facebook. Он отметил, что написал жалобы в краевой избирком и Краснодарскую ТИК.

"Я даже знаю, что ответят: это не избирательная агитация, а просто цитирование", - написала одна из комментаторов записи Евгения Витишко Ольга Шершнева.

Евгений Витишко стал главой краевого отделения "Яблока" 16 июля 2017 года. В декабре деятельность реготделения была приостановлена по иску Минюста.

Краснодарский штаб Навального сообщил 2 февраля, что после протестного митинга 28 января ежедневно получает от жителей края информацию о нарушении избирательного законодательства. Так, по данным активистов, руководство Краснодарского районного управления магистральных нефтепроводов АО "Черномортранснефть" распорядилось, чтобы начальники структурных подразделений обеспечили максимальную явку сотрудников на президентские выборы.

"Там даже есть пункт "организация контроля за явкой сотрудников на избирательные пункты", а это грубое нарушение избирательного законодательства России", говорится в сообществе "Команда Навального. Краснодар" в соцсети "ВКонтакте".

28 января в ряде городов России, в том числе Краснодаре и Сочи, сторонники не допущенного к президентским выборам оппозиционера Алексея Навального провели акцию "Забастовка избирателей". Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на странице "Акции Навального".

Оба сообщения опубликованы на сайте "Карта нарушений на выборах", созданном движением в защиту прав избирателей "Голос". Там также сообщается, что работникам предприятий в Сочи, персоналу поликлиники в Геленджике и родителям школьников в другом населенном пункте Краснодарского края, Кабардинке, раздают анкеты партии "Единая Россия" с призывом участвовать в президентских выборах 18 марта. Авторы сообщений утверждают, что начальство работников, которым выданы анкеты, вынуждает заполнять их, указывая личные паспортные данные.

Комментариев представителей избиркома и руководства "Черномортранснефти" относительно заявлений активистов пока не поступало.