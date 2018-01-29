Организаторы "Забастовки избирателей" в Краснодаре рассказали о массовом наборе наблюдателей на выборы

29 января 2018, 01:45

Главное в "Забастовке избирателей" – не призыв к игнорированию выборов президента, а набор наблюдателей на выборы, сказал организатор акции, координатор краснодарского штаба Алексея Навального Мирослав Валькович. В день проведения акции в общественные наблюдатели от штаба оппозиционного политика записались 60 человек.

"Кавказский узел" писал, что общероссийская акция в поддержку "Забастовки избирателей" в Краснодаре прошла на площадке возле "Баскет-Холла" на окраине города. Участники акции высказали недовольство в связи с местом проведения.

28 января в ряде российских городов состоялись акции в поддержку "Забастовки избирателей". Их участники призвали к бойкоту предстоящих президентских выборов. Новости о протестах сторонников Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на странице "Акции Навального".

Поддержать организованную штабом Алексея Навального в Краснодаре "Забастовку избирателей" пришли представители партий «Яблоко» и "Парнас", «Открытой России» и движения «Голос», передает корреспондент «Кавказского узла».

Организаторы мероприятия планировали провести акцию днем в центре Краснодара, но городские власти сначала отказали в проведении митинга, но в последние минуты до акции организаторы получили разрешение, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" координатор краснодарского штаба Навального Мирослав Валькович.

«Раздали 650 табличек с надписью «Забастовка», потом они закончились и люди заходили без них. В 18.30 (мск) наши счетчики показывали 638 участников, после чего счет не велся, а люди продолжали подходить», - сообщил Валькович.

По его словам, главное в акции «Забастовка избирателей» был не призыв к игнорированию выборов президента в марте 2018 года, а набор наблюдателей на эти выборы.

«Наша главная задача была внушить людям, что наблюдение - это самое важное. Люди прямо в очереди выстраиваются, у нас три человека их записывают. У нас уже все существующие даты с тренингами забиты», - рассказал Валькович. По его словам, всех наблюдателей во время тренингов обучат азам избирательного законодательства и научат правильно наблюдать за ходом голосования.

Мирослав Валькович отметил, что, несмотря на плохую погоду и отдаленность согласованной площадки, среди присутствующих было много новых лиц.

«Половина из пришедших – новые лица. Мы экспресс-опрос провели, половина людей вообще первый раз на митинге», - сказал Валькович.

На территории парковки "Баскет-Холла" были установлены заграждения и организованы два контрольно-пропускных пункта, сотрудники полиции досматривали личные вещи, сумки и карманы участников митинга, передает корреспондент «Кавказского узла».

Автомобили на территории не допускались, а поскольку митинг закончился в 20 часов, администрация города предоставили четыре муниципальных автобуса для того, чтобы участники акции могли добраться домой. Волонтеры раздавали стикеры с надписью «Забастовка» и красные воздушные шары. Участники митинга стояли с плакатами «Видим ложь, знаем закон, наблюдаем за выборами», «Не открывай грабителю, не играй с шулером, не ходи на выборы», «Нет выборов без свободы».

Глава краснодарского отделения партии «Яблоко», доверенное лицо Григория Явлинского Евгений Витишко рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что участвует в митинге как частное лицо, поскольку партия не поддерживает «Забастовку избирателей».

По его словам, он пришел поддержать своих друзей – организаторов митинга, при этом считает игнорирование выборов неприемлемым.

«Это не наши методы, абсолютно, считаю, неэффективно. Но то, что они планируют наблюдение за выборами, стремление к стране, которая должна соблюдать либеральные и демократические ценности, – это мне близко, поэтому я сегодня вместе с ними», - рассказал Витишко. По его словам, он ожидал, что на митинг соберется много людей, несмотря на отдаленность площадки.

«Те люди, которые могут сказать «нет» существующему режиму, они могут собраться и в поле. Я не думаю, что здесь все сторонники Навального. Но те, кто пришел – это мужественные люди. Поэтому я с ними», - рассказал Витишко.

Сочинский адвокат Михаил Беньяш рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что специально приехал в Краснодар, чтобы поддержать участников митинга и в случае задержания оказать им юридическую помощь.

«Я хотел сказать, что я не поддерживаю Навального и не считаю его своим лидером, ни у меня, ни у моих друзей лидеров нет и быть не может. Мы просто хотим, чтобы был наш представитель во власти, таких очень много», - рассказал Беньяш. По его мнению, таких людей становиться с каждым годом все больше и больше.

«Я хочу выбирать того, кого я хочу, а не того, кого мне навяжут и на кого ткнут пальцем. Я сейчас хочу выбирать Навального. И когда ему отказали в регистрации, нарушили не его право, а мое право на выбор», - сказал Михаил Беньяш.

«Я участвую во всех митингах с 26 марта, этот самый большой. Но самый тяжелый, потому что очень холодно, для меня, сочинца, очень холодно. Но людей все больше и больше. Это очень круто», - сказал Беньяш.

Координатор движения «Голос» Давид Канкия в своем выступлении на митинге сообщил, что движение никого из кандидатов в президенты не поддерживает, а выступает за честные выборы.

«Мы выступаем за принципы. Каждый популярный политик в России должен иметь право говорить с избирателями. Люди должны иметь возможность выбирать кандидатов в президенты, выбрать себе власть», - рассказал Канкия корреспонденту «Кавказского узла». Он призвал собравшихся становиться наблюдателями, поскольку в Краснодарском крае на выборах традиционно отмечается наибольшее число нарушений.

«Сейчас сказать сложно, какие это будут выборы, приходят разные сигналы. С одной стороны, ЦИК прикладывает усилия, чтобы навести порядок, с другой стороны, говорят, что есть административное задание по явке», - сообщил координатор «Голоса». Он также отметил, что в крае будет создано единое гражданское наблюдение, не только от штаба Навального, но и от других кандидатов.

«Сделать единую сеть наблюдения по Краснодару, в идеале, по всему краю - мы прикладываем все усилия», - рассказал Канкия.

«Пришло много людей. Это краснодарцы, их около тысячи человек. Если они по морозу пришли, то это значит, что люди понимают, что их жизнь зависит от политической обстановки в стране», - сказала активистка Яна Антонова.

Житель Краснодара Илья, по его словам, участвовал во всех митингах оппозиции в 2017 году, поддерживает Алексея Навального и считает, что у него большой опыт политической борьбы.

«Мне многое надоело в этой стране, надоела пропаганда в СМИ, надоела отсталая экономика, я верю, что можно что-то изменить не насильственными, а законными методами», - сказал Илья корреспонденту "Кавказского узла".

Выпускник краснодарского вуза Алексей Лихолетов поддерживает Навального и протестует против того, что его не зарегистрировали в качестве кандидата.

«Я понимаю, что наша страна тонет, и с каждым годом все хуже. Я пойду на выборы только в качестве наблюдателя», - сказал молодой человек корреспонденту "Кавказского узла".

Во время митинга в общественные наблюдатели от штаба Навального записалось 60 человек.

В российских регионах были открыты 63 штаба Алексея Навального после того, как оппозиционный политик заявил, что желает баллотироваться в президенты на выборах 18 марта. О том, чем привлекательна для молодежи работа в штабах Навального на юге России, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В статье "Навальный: кавказское измерение", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле", представлена позиция политика по различным вопросам, относящимся непосредственно к Кавказу.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на странице "Акции Навального".