Краснодарцы высказали недовольство местом "Забастовки избирателей"

28 января 2018, 21:19

Общероссийская акция в поддержку "Забастовки избирателей" в Краснодаре прошла на альтернативной площадке, что вызвало возмущение ее участников. Такое место для акции выбрали власти, пояснили организаторы.

Сегодня в ряде российских городов состоялись акции в поддержку "Забастовки избирателей". Их участники призвали к бойкоту предстоящих президентских выборов. Новости о протестах сторонников Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на странице "Акции Навального".

Акция в Краснодаре состоялась сегодня на площадке возле "Баскет-Холла". Штаб краснодарских активистов заявлял, что соберет на акцию до двух тысяч местных жителей. К началу "Забастовки избирателей" собрались около 100 человек, пишет "МТРК Краснодар".

Организаторы мероприятия, приглашая жителей города поучаствовать в акции, отметили, что будет поздно, холодно, а добираться до места далеко. "Но никто не обещал нам комфортных условий политической борьбы. Мы обязаны выйти - у нас просто нет выбора. В прямом и переносном смысле", - говорится в сообщении в группе "Краснодар выбирает забастовку" в соцсети "ВКонтакте".

На приглашение отреагировали пользователи соцсети.

"А в чем смысл собираться у "Баскет-Холла"? Это же вообще за городом почти", - написала Богдан Ланге.

"Почему "Баскет-Холл" и в 6 вечера, подскажите? Многие, в том числе и я, просто физически не смогут прийти", - отметила Доброслава Чернышева.

"Я вообще не понимаю смысла проведения митинга на окраине города", - заявил Даниил Фесенко.

"Митинг завершился, и всё прошло отлично! Несмотря на холод, отдалённую площадку и позднее время, Краснодар выступил на ура и сказал своё слово по вопросу забастовки избирателей".

"Так согласовала администрация города. Мы могли бы отказаться от площадки и требовать другую, но они бы затянули с этим процессом, и мы бы потеряли время, которое можно было пустить на агитацию. И не факт, что они лучше место или время предоставили бы", - пояснили организаторы.

В российских регионах были открыты 63 штаба Алексея Навального после того, как оппозиционный политик заявил, что желает баллотироваться в президенты на выборах 18 марта. О том, чем привлекательна для молодежи работа в штабах Навального на юге России, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В статье "Навальный: кавказское измерение", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле", представлена позиция политика по различным вопросам, относящимся непосредственно к Кавказу.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на странице "Акции Навального", а новости о давлении на активистов - на странице "Преследование активистов".