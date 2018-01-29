Около 200 человек поддержали "Забастовку избирателей" в Сочи

29 января 2018, 03:05

Акция в поддержку всероссийской "Забастовки избирателей" прошла в Сочи. Ее участники заявили о необходимости общественного контроля за выборами президента.

Как писал "Кавказский узел", 28 января в ряде российских городов состоялись акции в поддержку "Забастовки избирателей". Их участники призвали к бойкоту предстоящих президентских выборов. Новости о протестах сторонников Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на странице "Акции Навального".

28 января с 18.00 до 20.00 мск в парке "50 лет Победы" в Хосте на улице Железнодорожная прошло мероприятие в поддержку всероссийской акции "Забастовка избирателей", организованная штабом Навального в Сочи. Акция была согласована властями Сочи и прошла без происшествий. Участие в ней приняли около 200 человек, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавшая на мероприятии.

Акцию охраняли около полусотни представителей правоохранительных органов, кроме того, присутствовали представители мэрии. Происходящее снимал на видеокамеру сотрудник пресс-службы администрации Сочи. Участников мероприятия полицейские пропускали через металлоискатель, просматривали содержимое сумок. Территория была оцеплена и огорожена со всех сторон, подъезды заблокированы КАМАЗом.

Открыл митинг его организатор, координатор штаба Навального в Сочи Константин Зыков. Он рассказал собравшимся, что мэрия отказалась согласовать митинг в трех местах в центре Сочи днем, однако разрешила провести его поздно вечером в отдаленном от центра месте, под мостом в Хосте.

"Несмотря на попытку... вывести митингующих из центра подальше от скопления людей, все равно акция собрала около двухсот человек, и я считаю, что скрыть это мероприятие все равно не получится, так как молодые люди распространяют информацию быстро с помощью Интернета, и очень много людей узнает о том, что происходило в Сочи, а также во всей стране, так как эта акция всероссийская", - отметил Константин Зыков.

Участница акции Ольга Цанава со своими близкими пришла на митинг.

"Мы пришли поддержать митинг. Мы бастуем против произвола властей. Мы хотим, чтобы выборы были настоящими, а не псевдо. Потому что народ очень-очень устал... Люди хотят нормальной жизни, они хотят нормальных зарплат, нормальных пенсий", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Ольга Цанава.

Татьяна Батурина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что впервые пришла на митинг, организованный штабом Навального.

"На самом деле я не являюсь ярым сторонником Навального. Все, что мне нужно от Навального, это чтобы у нас начались выборы, работала Конституция... Все что я хочу от президента РФ, чтобы он был гарантом Конституции, и чтобы Конституция у нас заработала", - подчеркнула Татьяна Батурина.

"Сегодня мы собрались в темноте, под мостом, однако наше мнение не удастся замолчать, не удастся выключить, потому что мысли-то никуда не денутся... Мы сильны, особенно те, кто молоды. Мы быстрее думаем, и на более дальний срок, чем те люди, которые сидят сегодня в правительстве... Мы хотим показать, что внутри нашей страны люди должны жить отлично. Но пока это не так. У нас 20 миллионов граждан живут за чертой бедности. Кто-то вообще безработный, кто-то работает за копейки", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" участник мероприятия Даниил Хёгман.

"Я считаю, что те люди, которые здесь сегодня собрались, - настоящие патриоты. Они хотят счастья своей родине и ее людям. Сейчас у этих людей две задачи. Первая задача - максимально охватить количество выборных участков. Вторая задача - сделать так, чтобы работала Конституция РФ", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник акции, пенсионер Василий Киреев.

"У меня был свой опыт, когда только началась перестройка, и мы все думали, что вот пройдут новые выборы... Эйфория была... Я в это время жил во Владивостоке и сам баллотировался, и меня избрали в городской совет... Но по прошествии лет я увидел, что власть захватили люди, не думающие о процветании государства, а думающие о своем процветании. Поэтому мне интересны эти ребята. Это новая волна, за этими ребятами будущее. Мне было интересно посмотреть, как молодые видят это будущее", - отметил участник акции, пенсионер Виктор Завадинский.

Палат Бидерхан рассказал, что случайно попал на митинг, гуляя с ребенком. Он высказал сомнения в том пути, который предлагает Алексей Навальный, хотя согласился с тем, что в обществе есть коррупция.

"Нужны конкретные дела", - считает Палат Бидерхан.

На митинге выступил представитель "Экологической вахты по Северному Кавказу" Владимир Кимаев, который отметил, что члены штаба Навального не остаются равнодушными к экологическим проблемам курорта. Эколог также заявил, что из-за коррупционной составляющей в органах власти курорт практически перестал существовать.

Лидер сочинского отделения партии "Яблоко" Ирэн Ильенкова призвала всех быть честными и внимательными на выборах.

"Многие люди просто боятся сказать правду о существующем режиме, многие просто из-за зомбоящика... находятся в состоянии доверия этой власти", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" волонтер штаба Навального, студент Вадим.

"Это моя позиция - сделать нашу страну лучше, и я ее буду придерживаться, чего бы мне это ни стоило", - подчеркнул он.

В конце митинга каждый желающий мог высказать свое мнение в "свободный микрофон". Участники митинга обратили внимание на необходимости ввести строгий общественный контроль за выборами.

В российских регионах были открыты 63 штаба Алексея Навального после того, как оппозиционный политик заявил, что желает баллотироваться в президенты на выборах 18 марта. О том, чем привлекательна для молодежи работа в штабах Навального на юге России, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В статье "Навальный: кавказское измерение", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле", представлена позиция политика по различным вопросам, относящимся непосредственно к Кавказу.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на странице "Акции Навального".