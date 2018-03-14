Чеченские бюджетники сообщили о принудительном участии в предвыборной акции

14 марта 2018, 14:55

Власти Чечни 13 марта призвали жителей публиковать в соцсетях посты о готовности идти на выборы. Работники бюджетных учреждений рассказали о принудительном характере участия в акции.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни активно проводят мероприятия, призванные повысить явку на выборах президента. Сотрудники избиркома организовали масштабную раздачу листовок с призывами к участию в голосовании. До этого в Чечне прошли предвыборный автопробег и спортивный флешмоб, в которых местных жителей, по их словам, вынудили участвовать. При этом грозненцы отметили небывалый размах предвыборной агитации.

В регионах Северного Кавказа всегда был высоким процент голосов за кандидатов от власти, а в Чечне перед избирательными комиссиями ставили задачу показать высокие, но разные результаты, чтобы фальсификации были не слишком очевидны, рассказал в интервью "Кавказскому узлу" член совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Роман Удот.

Власти Чечни 13 марта инициировали в соцсетях предвыборный флешмоб, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель аппарата главы и правительства Чечни. "Администрацией главы и правительства республики в социальных сетях запущен флешмоб под хэштегом #япойдунавыборы! Эстафета направлена на повышение явки избирателей на выборы президента... Только в первый день флешмоб поддержали десятки человек", - рассказал он.

Работники бюджетных организаций рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что их обязали участвовать в этой акции.

"Нас вчера начальник предупредил, что в Mylistory и других соцсетях запущен флешмоб "Я пойду на выборы", и нам всем следует это поддержать", - сказала сегодня сотрудница одного из министерств Чечни Зарема.

"Есть установка поддержать запущенную администрацией главы [Чечни] эстафету #япойдунавыборы! Для этого следует разместить в сетях либо фото, либо ролик, где обязательно должен присутствовать плакат с соответствующим хэштегом. Это касается всех", - подтвердил другой госслужащий Имран.

Почти 11,5 тысячи жителей Чечни решили голосовать не на своих участках

Избирком Чечни с 31 января по 12 марта принял 11497 заявлений от избирателей, которые решили участвовать в голосовании по месту фактического пребывания, а не по месту регистрации, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель республиканского избиркома.

"Начиная со вчерашнего дня и до 14.00 мск 17 марта соответствующие заявления можно будет оформлять только в участковых избирательных комиссиях по месту регистрации граждан", - пояснил он.

В день выборов президента в Чечне будут работать 475 избирательных участков, 12 из которых будут открыты в местах дислокации воинских частей, восемь в медицинских учреждениях и один в следственном изоляторе Грозного. Общая численность избирателей в республике - 699 331 человек, говорится в документе, размещенном на сайте избиркома Чечни.

Житель Грозного Беслан заранее подал заявление о голосовании по месту пребывания, так как в ближайшие дни намерен поехать в Ростов-на-Дону. "Надо везти дочь на обследование, поэтому голосовать придется по месту нахождения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Саперам поручено осмотреть избирательные участки в Чечне

МВД по Чечне сегодня переведено на усиленный вариант несения службы в связи с выборами, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель министерства. В обеспечении безопасности до 19 марта задействовано, по его словам, более 10 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Сотрудник МВД пояснил, что такие меры вводятся во всех регионах России. "В этом плане мы не являемся исключением", - уточнил он.

По его словам, 15 марта сотрудники полиции возьмут под круглосуточную охрану все избирательные участки в Чечне. "Предварительно на участках будет проведено инженерно-саперное обследование, после чего они перейдут под охрану наших сотрудников", - сообщил представитель МВД.

Новости, связанные с выборами президента России, "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "4-е выборы Путина".