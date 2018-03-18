Избирком Чечни рапортовал о высокой явке на президентских выборах

18 марта 2018, 16:27

Свыше 40 процентов избирателей пришли на избирательные участки в Чечне к полудню, сообщили в республиканском избиркоме. Рост явки ожидается во второй половине дня, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель комиссии участка, где за 20 минут проголосовали девять избирателей.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни активно проводили различные мероприятия, призванные повысить явку на выборах президента России 18 марта, а 12 марта заявили, что в выборах примут участие 90% избирателей Чечни.

На выборах депутатов Госдумы России 2016 года в Чечне оказалась самая высокая явка избирателей по России - 94,92%, было испорчено 0,04% бюллетеней, говорится в материале "Кавказского узла" Рекорды Кавказа на выборах 2016 года. В выборах-2018 принимают участие семь кандидатов от разных партий и самовыдвиженец, говорится в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018". Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице.

Общее число избирателей в Чечне, согласно данным республиканского избиркома, составляет 707 857 человек. Представитель республиканского избиркома заявил корреспонденту «Кавказского узла» об отсутствии нарушений. «Каких-либо жалоб со стороны избирателей на телефоны «горячей линии» о нарушениях их прав не поступало», - заявил он к полудню.

На выборах президента России сегодня в Чечне на 12.00 мск явка избирателей составила 40,90%, в голосовании приняли участие 289 506 избирателей, говорится в сообщении на сайте республиканского избиркома. Лидируют Ачхой-Мартановский и Курчалоевский районы: к полудню там проголосовало 17 948 (44,49%) и 19 290 избирателей (44, 07%) избирателей соответственно, информирует избирком, отмечая, что нарушений и чрезвычайных происшествий в ходе голосования не зарегистрировано.

Избирательный участок в здании одного из грозненских техникумов, в период с 9.20 до 9.40 мск, согласно наблюдениям корреспондента «Кавказского узла», посетило всего 9 человек. При этом за данным избирательным участком, как рассказал представитель УИК, закреплено более 2 тысяч избирателей.

«Обычно утром голосуют старики, домохозяйки, и те, кому надо куда-то отлучиться по своим делам. Большинство же идут голосовать во второй половине дня. У нас за первые два часа голосования на участок пришло больше 15 процентов избирателей», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник этой участковой избирательной комиссии.