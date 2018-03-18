18 марта 2018, 16:27

Избирком Чечни рапортовал о высокой явке на президентских выборах

Свыше 40 процентов избирателей пришли на избирательные участки в Чечне к полудню, сообщили в республиканском избиркоме. Рост явки ожидается во второй половине дня, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель комиссии участка, где за 20 минут проголосовали девять избирателей.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни активно проводили различные мероприятия, призванные повысить явку на выборах президента России 18 марта, а 12 марта заявили, что в выборах примут участие 90% избирателей Чечни.

На выборах депутатов Госдумы России 2016 года в Чечне оказалась самая высокая явка избирателей по России -  94,92%, было испорчено 0,04% бюллетеней, говорится в материале "Кавказского узла" Рекорды Кавказа на выборах 2016 года. В выборах-2018 принимают участие семь кандидатов от разных партий и самовыдвиженец, говорится в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018". Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице.

Общее число избирателей в Чечне, согласно данным республиканского избиркома, составляет 707 857 человек. Представитель республиканского избиркома заявил корреспонденту «Кавказского узла» об отсутствии нарушений. «Каких-либо жалоб со стороны избирателей на телефоны «горячей линии» о нарушениях их прав не поступало», - заявил он к полудню.

На выборах президента России сегодня в Чечне на 12.00 мск явка избирателей составила 40,90%, в голосовании приняли участие 289 506 избирателей, говорится в сообщении на сайте республиканского избиркома. Лидируют Ачхой-Мартановский и Курчалоевский районы: к полудню там проголосовало 17 948 (44,49%) и 19 290 избирателей (44, 07%) избирателей соответственно, информирует избирком, отмечая, что нарушений и чрезвычайных происшествий в ходе голосования не зарегистрировано.

Избирательный участок в здании одного из грозненских техникумов, в период с 9.20 до 9.40 мск, согласно наблюдениям корреспондента «Кавказского узла», посетило всего 9 человек. При этом за данным избирательным участком, как рассказал представитель УИК, закреплено более 2 тысяч избирателей. 

«Обычно утром голосуют старики, домохозяйки, и те, кому надо куда-то отлучиться по своим делам. Большинство же идут голосовать во второй половине дня. У нас за первые два часа голосования на участок пришло больше 15 процентов избирателей», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник этой участковой избирательной комиссии.

Примечание:

"Штаб Навального анонсировал отправку 53 наблюдателей на выборы в Чечню", "Чеченские бюджетники сообщили об организации массовки на избирательных участках", "Чеченские бюджетники сообщили о принудительном участии в предвыборной акции".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

18 марта 2018, 16:41

  • Наблюдатели выдворены с двух участков в Махачкале

    Двух наблюдателей силой вывели с территории участка № 1111 в Махачкале и стерли в их телефонах видео нарушений на выборах, рассказал "Кавказскому узлу" один из них. На участке № 1008 наблюдатель задержан силовиками после попытки проверить данные избирателей, сообщил представитель штаба одного из кандидатов.

18 марта 2018, 16:27

  • Избирком Чечни рапортовал о высокой явке на президентских выборах

    Свыше 40 процентов избирателей пришли на избирательные участки в Чечне к полудню, сообщили в республиканском избиркоме. Рост явки ожидается во второй половине дня, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель комиссии участка, где за 20 минут проголосовали девять избирателей.

18 марта 2018, 16:10

18 марта 2018, 15:49

  • Наблюдатель и член избиркома в Махачкале пожаловались на давление

    Голосование на участке №1052 в Редукторном поселке Махачкалы началось с опозданием на 16 минут и дважды прерывалось из-за сбоя работы электронных урн. Сотрудник правоохранительных органов и неизвестный мужчина препятствовали видеосъемке на участке, заявили наблюдатель и член участкового избиркома от одной из партий.

18 марта 2018, 15:46

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Справочник

Все справки

Блогосфера

Все посты