Президентские выборы-2018: Путин и семеро

14 марта 2018, 16:34

18 марта в России будут выбирать президента на ближайшие шесть лет. Всего в выборах принимают участие семь кандидатов от разных партий и самовыдвиженец — Владимир Путин. Кампания проходит с видимостью соперничества: и по гендерному, и по партийному, и по возрастному принципам. Даже правящая партия официально в выборах не участвует. По факту же выборы безальтернативны.

В президентской гонке участвуют претенденты возрастом от 36 лет до 71 года. Трое из восьми кандидатов уже достигли пенсионного возраста, еще трое станут пенсионерами в период следующего президентского срока. Лишь двое претендентов на кресло главы государства могут обеспечить России "молодого" президента.

Третьим кандидатом непенсионного возраста мог стать 41-летний оппозиционер Алексей Навальный . Однако главный соперник действующего президента до выборов допущен не был . После чего Навальный призвал своих сторонников бойкотировать выборы, объявив об их нелигитимности .

"Кавказский узел" предлагает ознакомиться с основным "багажом", с которым кандидаты в президенты подошли к выборам-2018.

Деньги Путина и проблемы с декларациями

Кандидаты на пост президента России предоставили в ЦИК декларации о доходах и имуществе, в том числе указав и сведения о доходах своих супругов . Согласно официальным данным, самыми большими доходами располагает Ксения Собчак. Борис Титов уступает Собчак в полтора раза, Павел Грудинин — более чем в два раза, Владимир Жириновский — в четыре раза. Далее следуют Владимир Путин, Максим Сурайкин, Григорий Явлинский и замыкает список Сергей Бабурин.

В то же время иностранные журналисты называют Владимира Путина богатейшим человеком на планете, считая, что его состояние может превышать 200 млрд долларов . Международный Центр исследования коррупции и организованной преступности оценил суммарное состояние людей, входящих в ближний круг президента Путина, в 24 млрд долларов . О состояниях друзей и родственников Путина говорится и в публикациях российских журналистов .

Сведения о доходах, предоставленные нынешним президентом, вопросов у ЦИК не вызвали, хотя в отношении других кандидатов ЦИК провел расследование и выявил ряд неточностей в предоставленных ими сведениях о доходах. На сайте ЦИК говорится о недостоверных данных, которые представили Собчак, Грудинин, Титов и Бабурин .

Так, по данным ФНС России, у Собчак и ее супруга найдены незадекларированные счета в банках на общую сумму около 500 тыс. рублей, у Грудинина обнаружились незадекларированные финансовые средства в швейцарском банке на сумму 6,4 млн рублей , у супруги Титова — незадекларированные доходы и недвижимое имущество в Испании , у Бабурина — неуказанные доходы за 2011 год, а у его супруги — счет в банке ВТБ .

Кандидат Возраст Доходы за последние 6 лет* Ксения Собчак 36 лет 403,8 млн рублей Максим Сурайкин 39 лет 26,2 млн рублей Павел Грудинин 57 лет 157,4 млн рублей Борис Титов 57 лет 274,3 млн рублей Сергей Бабурин 59 лет 11,4 млн рублей Григорий Явлинский 65 лет 23 млн рублей Владимир Путин 65 лет 38,5 млн рублей Владимир Жириновский 71 год 98,3 млн рублей

* Доходы, указанные в предоставленных ЦИК декларациях .

Ксения Собчак ("Гражданская инициатива")

Самый молодой кандидат в президенты — сейчас ей 36 лет. К концу следующего шестилетнего президентского срока ей будет 42 года.

Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде в семье юриста Анатолия Собчака (мэра Санкт-Петербурга в 1991-1996 годах). Окончила факультет международных отношений МГИМО. С 2004 года работала на телевидении, вела различные программы на ТНТ, "Первом канале", "MTV Россия". В свои 35 Собчак известна в России и как скандальная "светская львица", и как острый на язык журналист, и как активист с "оппозиционным налетом".

В выборах Собчак участвует впервые, зато активно митинговала против фальсификации выборов в Госдуму в декабре 2011 года, на которых победу одержала "Единая Россия". В 2012 году она вошла в координационный совет оппозиции, выступив с заявлением о нарастании противостояния между властью и обществом. Собчак также требовала масштабных политических реформ.

"За сужение полномочий президента"

В качестве кандидата в президенты Собчак ратует за отказ от несменяемой власти. Заявляла она и о том, что необходимо выйти из международной изоляции России, бороться с коррупцией, несправедливым распределением общественного блага, замедлением технического и социального прогресса и экономическим кризисом.

Ксения Собчак, согласно ее программе, видит выход в сокращении властных полномочий президента и всей исполнительной власти, ограничении инструментов "диктата и произвола" .

После объявления о своих президентских амбициях Собчак вступила в публичную полемику с главой Чечни Рамзаном Кадыровым относительно преследования главы грозненского отделения ПЦ "Мемориал" Оюба Титиева, находящегося под арестом. 28 января она приехала в Грозный, где провела одиночный пикет с требованием освободить Титиева. После пикета несколько молодых людей потребовали от Собчак покинуть Грозный, выкрикивая оскорбления в ее адрес. Позже, в марте, она и другой кандидат в президенты, Григорий Явлинский, направили чеченскому следователю ходатайства с просьбой освободить Титиева под их личное поручительство. Впрочем, на судьбе арестованного правозащитника это никак не отразилось.

Большой резонанс имела встреча Собчак с избирателями в Ингушетии, где она пообещала поднять на федеральном уровне вопрос о возвращении ингушей в Предгорный район Северной Осетии, который в 1992 году стал ареной межнационального конфликта.

Максим Сурайкин ("Коммунисты России")

Еще один кандидат, который идет на выборы в возрасте до 40 лет. Ему 39 и в случае победы на выборах к концу президентства ему будет 45 — это на три года меньше, чем было Путину, когда начался первый срок его президентства.

Родился Сурайкин 8 августа 1978 года в Москве. Окончил Московский государственный университет путей сообщения. За четыре года до этого, в 18-летнем возрасте, вступил в КПРФ. Работал в Союзе коммунистической молодежи России и в 1998 году стал одним из инициаторов возрождения комсомольской организации в России. В 2010 году возглавил общественную организацию "Коммунисты России", а затем одноименную партию .

Предложил вернуть СССР, о котором "слышал от взрослых"

В программе Сурайкина говорится, что стране нужен "сталинский" президент-коммунист, который, используя президентские полномочия, поможет "трудовому народу победить в классовой борьбе и добиться исторического перераспределения национального дохода в стране в пользу трудящихся и малоимущих" .

В случае победы на выборах Максим Сурайкин пообещал "дать у мавзолея Ленина публичную клятву сделать все возможное для возвращения страны на путь социализма и возрождения СССР", а также "отправить в отставку "буржуазное правительство", а руководителями правоохранительных ведомств назначить только сторонников партии «Коммунисты России»". По мнению Сурайкина, также необходимо "инициировать подготовку нового проекта Конституции России на основе Конституции СССР" .

Павел Грудинин (КПРФ)

Идет на свои первые президентские выборы в возрасте 57 лет. Родился Грудинин 20 октября 1960 года. Окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства и работал совхозе им. Ленина — от бригадира тракторной бригады до директора .

В 1997, 2002 и 2007 годах был избран депутатом Московской облдумы. В 2010 году баллотировался на пост главы Ленинского района Московской области в качестве самовыдвиженца, но не был зарегистрирован из-за нарушений, обнаруженных в подписных листах. В сентябре 2017 года Павел Грудинин избран председателем Совета депутатов городского поселения Видное .

Выступил против "Платона" и "кучки олигархов"

Грудинин выдвинут в президенты России от КПРФ — сменив на посту "вечного кандидата" лидера партии Геннадия Зюганова. В случае победы на президентских выборах Павел Грудинин, согласно его программе, "при помощи команды КПРФ, левых и национально-патриотических сил", в частности, пообещал "сменить экономическую стратегию от "олигархического капитализма к социальному государству" в интересах "широких народных масс, а не кучки олигархов". Также он пообещал "упразднить налог на добавленную стоимость, транспортный налог и систему «Платон», восстановить гарантии на труд и восьмичасовой рабочий день и защитить духовное здоровье нации" .

6 февраля на встрече с избирателями в Ростове-на-Дону Павел Грудинин присутствовавшие на встрече шахтеры затронули одну из острых и нерешаемых проблем региона — невыплату долгов по зарплате. Кандидат в президенты признался, что не имеет конкретного плана по исправлению ситуации в Гуково.

Выборная кампания Грудинина оказалась одной из самых ярких. КПРФ обвинила центральные российские телеканалы в контрпропаганде против Грудинина. Такую реакцию коммунистов вызвали критические материалы "Первого канала" и "России-1" о декларации кандидата от КПРФ. По данным "Медиалогии", за период с 4 декабря по 25 января Грудинин занимал четвёртое место по упоминанию на федеральных телеканалах среди кандидатов и первое место по негативным упоминаниям . Согласно исследованию движения "Голос", о кандидате от КПРФ телеканалы говорили 20% всего посвящённого президентским выборам времени, причём 77% из них заняли негативные комментарии. Для сравнения — о Путине негативных упоминаний не было вовсе .

Борис Титов ("Партия роста")

Ровесник Грудинина. Для Титова это первая крупная выборная кампания. Родился кандидат 24 декабря 1960 года. Москвич. Окончил Московский государственный институт международных отношений, затем работал во "Союзнефтеэкспорте" и на руководящих должностях в различных промышленных компаниях. В 2012 году стал уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей.

В сентябре 2014 года стал сопредседателем "Деловой России", в которой состоит и до сих пор, а в феврале 2016 года возглавил партию "Правое Дело" (ныне "Партия роста"), которой и выдвинут в президенты .

Миллиардер пообещал 5%-ю ипотеку

В предвыборной программе Титов обрисовывает переход к новой модели экономики, основанной на конкуренции, развитии частного предпринимательства и росте производительности труда.

В политической сфере Борис Титов предложил вырастить "широкий слой частных собственников", которые сформируют запрос на конкурентное политическое устройство общества. Для этого нужно изменить основы экономической политики, отказавшись от политики макроэкономической стабилизации, считает кандидат.

Также, по его убеждению, необходимо снизить проценты по кредитам для производства и населения, предложить людям 5%-ипотеку, "ограничить аппетиты" естественных монополий, перенастроить налоговую систему на рост, помочь базовыми продуктами и лекарствами тем, кто в них нуждается и перейти к "активной промышленной политике" .

Несмотря на то, что неоднократно Титов упоминался в числе российских миллиардеров (так, по данным 2006 года, его состояние составляло 1,03 миллиарда долларов ), его президентская выборная кампания — одна из самых незаметных.

Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз")

59-летний Бабурин один из самых "опытных" кандидатов — неоднократно участвовал в предвыборных гонках, однако на пост главы государство замахнулся впервые.

Родился Бабурин 31 января 1959 года в Семипалатинске. Окончил Омский университет, служил в Афганистане. После армии работал преподавателем. В 1990-1993 годах был народным депутатом РСФСР и членом Верховного Совета России. Протестовал против ратификации "беловежских" соглашений, ознаменовавшим распад СССР .

Заслуженный деятель науки Российской Федерации и Заслуженный юрист Республики Северная Осетия — Алания. Был ректором Российского государственного торгово-экономического университета. Неоднократно избирался в Госдуму России. В 1992 году добивался признания Абхазии, Приднестровья, Южной Осетии. С 1994 года — лидер партии "Российский Общенародный Союз" .

Предпочтение поддержке русских

В своей программе Бабурин предлагает вступить на национальный путь прогресса и "законными политическими средствами" отдать приоритет "мерам по поддержанию и сбережению русского народа как главного условия выживания и благополучного развития всех братских народов России" .

По мнению Бабурина, национально-патриотические силы должны мобилизоваться "на коллективную работу по прекращению реализации в стране неолиберального экономического курса, антироссийского и античеловеческого по своей социальной сущности" .

Интересно, что по результатам интернет-праймериз по определению единого кандидата в президенты России от левых сил, Бабурин не смог выйти во второй тур голосования, где победу одержал Павел Грудинин, опередивший Юрия Болдырева .

Григорий Явлинский ("Яблоко")

"Открывает" список кандидатов-пенсионеров. В свои 65 лет в четвертый раз выдвинулся на выборах президента России и в третий раз допущен до участия в них: в 2012 году ему было отказано в регистрации.

Григорий Явлинский родился 10 апреля 1952 года. Окончил Московский институт народного хозяйства, где позже защитил диссертацию. Работал инженером и научным сотрудником, возглавлял сектора в различных институтах Государственного Комитета СССР по труду и социальным вопросам. В 1990 году стал заместителем председателя Совмина РСФСР и подготовил программу трансформации советской экономики в рыночную ("500 дней") и пакет законов к ее реализации. В августе 1991 года был назначен вице-премьером РСФСР.

С 1995 года занимал руководящие должности в партии "Яблоко", также возглавляя фракцию партии в Госдуме, в заксобрании Санкт-Петербурга .

Антимилитаризм во всех проявлениях

В своей президентской программе на выборах 2018 года Явлинский обозначил несколько первоочередных задач — "прекратить агрессивное противостояние и войну с Украиной и признать присоединение Крыма незаконным, а также вывести всех российских военных из Донбасса", а также "вывести российские войска из Сирии и нормализовать дипломатические, экономические и военные отношения с Евросоюзом и США" .

Явлинский известен как противник войны в Чечне, который активно добивался вывода войск из республики. Во второй половине 1994 года Явлинский вместе с коллегами по "Яблоку" проводил в Чечне переговоры с Джохаром Дудаевым, предложив обменять себя на пленных. После этой встречи часть пленных были освобождены и выданы тела восьми убитых солдат.

Григорий Явлинский вступился за главу грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева, обвиненного в хранении марихуаны. Он лично приехал в Чечню 6 марта, чтобы попытаться убедить суд отпустить Титиева на свободу.

Владимир Путин (самовыдвижение)

Путин — один из самых старых кандидатов в президенты. Не только по количеству участий в выборах главы государства, но и по возрасту: впервые он возглавил страну в 48 лет и сегодня в свои 65 баллотируется на третий срок, к моменту окончания которого ему будет уже 71.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года. Окончил юрфак Ленинградского госуниверситета. Работал в КГБ, в том числе на территории ГДР (1985-1990). Был первым зампредседателя правительства Санкт-Петербурга, работал в администрации президента России, директором ФСБ, а также секретарем Совета безопасности России. В августе 1999 года возглавил правительство, а в конце года стал и.о. президента.

В 2000 и 2004 годах избирался президентом на четырехлетний срок. В мае 2008 года возглавил правительство России. В 2012 году вновь был выбран президентом на шестилетний срок .

Напоминания о результатах

Накануне выборов действующий президент напомнил о своих достижениях: снижение ипотечных ставок , доступность высоких технологий в медицине для населения , развитие науки Министерством обороны , начало освоения арктического шельфа .

При этом Путин в ходе предвыборной кампании пообещал "продолжить курс на либерализацию законодательства и снятие всех нечетких и двусмысленных правовых норм". По его мнению, "нечистоплотные представители правоохранительных органов используют такие нормы для «наезда» на бизнес, чтобы собирать дань, отнимать собственность". Также Владимир Путин пообещал рост российской экономики быстрее мировой .

Однако вспоминает накануне выборов Путин не все. Именно во время его президентства началась Вторая чеченская война, произошла серия массовых терактов в стране с сотнями жертв. Сам Путин в фильме "Президент" в 2015 году самыми страшными терактами в России за 15 лет своего правления назвал захваты заложников в Беслане и на Дубровке.

В 2008 году, когда Путин занимал должность премьер-министра России, напряженные отношения с Грузией переросли в открытый конфликт, который вошел в историю как "пятидневная война" и конфликт "08.08.08" (в этот день армия России вступила в открытое противостояние с армией Грузии).

Зимой 2014 года, после массовых акций протеста на Украине, в Крыму люди в камуфляжной форме взяли под контроль ряд стратегических объектов. В ответ на информацию о наличии в Крыму российских военных Путин заявил, что это "местные силы самообороны". 18 марта 2014 года Путин подписал договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России, а позже признался, что стратегические объекты в Крыму зимой 2014 года были взяты под контроль российскими военными . Сразу после присоединения Крыма к России начался вооруженный конфликт на востоке Украины, который продолжается до сих пор.

Владимир Жириновский (ЛДПР)

Самый опытный и пожилой кандидат в президенты России. В 71 год Жириновский претендует на пост президента страны в шестой раз и в случае победы его президентский срок завершится к 77 годам. Впрочем, ранее постоянный кандидат ни разу не дотягивал и до 10 процентов голосов.

Родился Владимир Жириновский 25 апреля 1946 года в Алма-Ате и до 18 лет носил фамилию Эйдельштейн. В 1970 году окончил Институт восточных языков при МГУ, а спустя семь лет – юрфак МГУ. Работал в советском комитете защиты мира в секторе Западной Европы, в Инюрколлегии, руководил юридическим отделом издательства "Мир".

С 1990 года член ЛДПР. Он поддержал ГКЧП 19 августа 1991 года и разгон Съезда народных депутатов и Верховного Совета России 4 октября 1993 года. Неоднократно избирался в Госдуму.

Идет "наводить порядок"

Жириновский был первым официально зарегистрирован кандидатом в президенты. В предвыборной программе он заявил, что наведет порядок и добьется, "чтобы у каждой семьи был доход, достаточный для жизни, а не выживания. Моя главная цель – благополучие всех граждан, экономический подъем и рост населения. А гарантия этого – работа, своя квартира, бесплатное здравоохранение" .

За время своей политической карьеры Жириновский неоднократно выделялся публичными эмоциональными и порой скандальными заявлениями и инициативами.

Лидер ЛДПР активно выступает против финансирования зарубежных государств, в том числе Южной Осетии, настаивает на снятии моратория на смертную казнь. Жириновский выступал за вхождение Украины и Белоруссии в состав России на правах новых федеральных округов, узаконивание многоженства и однополых браков, неоднократно выражал свою неприязнь к иностранцам, в том числе уроженцам Южного и Северного Кавказа. В октябре 2013 года во время ток-шоу на одном из центральных каналов Жириновский предложил ввести на Северном Кавказе чрезвычайное положение, "нагнать туда войск, полицию и ФСБ", а также принудительно ограничить рождаемость, введя штраф за рождение третьего ребенка. Кроме того, по мнению лидера ЛДПР, с целью борьбы с терроризмом необходимо "оградить территорию Кавказа колючей проволокой". Кроме того, Жириновский поддержал лозунг националистов "хватит кормить Кавказ" .

Примечания