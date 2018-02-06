06 февраля 2018, 19:56
Профсоюз назвал сроки доставки угля гуковским шахтерам
Обещанный горнякам пайковой уголь планируется доставить в Гуково 12 февраля, сообщил сегодня представитель профсоюза шахтеров. Кандидат в президенты России Павел Грудинин заверил горняков, что способен решить их проблемы, добившись либо возобновления работы шахт в Гуково, либо обеспечив их трудоустройство в других сферах.
Как писал "Кавказский узел", шахтеры из города Гуково, работавшие на шахтах компании "Кингкоул", регулярно проводят акции, требуя погашения долгов по зарплате. По подсчетам инициативной группы, шахтерам должны 374 миллиона рублей.
47 шахтеров провели пикет в Гуково
5 февраля возле ДК "Антрацит" в Гуково прошел пикет с участием 47 шахтеров. Горняки пожаловались на то, что до сих пор не получили пайковой уголь для отопления домов. Решение вопроса намеренно затягивают, заявила на пикете представительница инициативной группы шахтеров Татьяна Авачёва. "Чиновникам не понять голодных шахтеров, которые живут в холодных домах", - сказала она.
Гуковские шахтеры попросили помощи у Грудинина
Сегодня в Лендворце в Ростове-на-Дону прошла встреча кандидата в президенты России Павла Грудинина с избирателями, на которой он коснулся проблем гуковских шахтеров. По его мнению, в сложившийся ситуации виноваты местные власти, которые ничего не предпринимали в то время, когда шахты банкротились, а деньги с их счетов выводились в офшоры. Единственным путем решения проблемы является возврат шахтерам долгов по зарплате из бюджета, после чего надо попытаться вернуть исчезнувшие миллионы, считает Грудинин.
Восемь представителей инициативной группы шахтеров, которые присутствовали на встрече, передали Грудинину письменную просьбу о содействии. Они также приняли участие в закрытой части встречи, на которой поблагодарили Грудинина за оказанную ранее помощь и спросили, как он планирует наладить жизнь жителей Гуково, если станет президентом.
Павел Грудинин привел в пример Англию, где после закрытия шахт их работников обучили новым специальностям и обеспечили работой в других сферах. "В Гуково, возможно, нужно будет сделать то же самое, если восстанавливать шахты нет смысла", - сказал Грудинин. Он подчеркнул, что людей нельзя бросать на произвол судьбы, но признался, что пока не имеет конкретного плана по исправлению ситуации в Гуково, передает корреспондент "Кавказского узла".
31 января участники пикета в Гуково подписали заявление на имя генпрокурора России с просьбой предотвратить экологическую катастрофу и ликвидировать провалы грунта, которые образуются из-за неправильного затопления шахт.
Сотрудник областной прокуратуры сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что после публикации материала о провалах грунта возле поселка Алмазный ведомство приняло решение выехать на место для осмотра, это будет сделано в ближайшее время.
Новости о протестах шахтеров "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".
Автор: Вячеслав Прудников; источник: корреспондент "Кавказского узла"