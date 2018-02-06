Профсоюз назвал сроки доставки угля гуковским шахтерам

По словам Авачёвой, за перевозку 50 тонн угля, который дает шахта Шерлоховская, нужно заплатить минимум пять тысяч рублей, и таких денег у людей нет, а местная администрация отказывается найти транспорт. Шахтеры планируют начать сбор денег в соцсетях. При этом участники пикета выразили сомнение, действительно ли выделила шахта уголь для них.

5 февраля возле ДК "Антрацит" в Гуково прошел пикет с участием 47 шахтеров. Горняки пожаловались на то, что до сих пор не получили пайковой уголь для отопления домов. Решение вопроса намеренно затягивают, заявила на пикете представительница инициативной группы шахтеров Татьяна Авачёва . "Чиновникам не понять голодных шахтеров, которые живут в холодных домах", - сказала она.

Обещанный горнякам пайковой уголь планируется доставить в Гуково 12 февраля, сообщил сегодня представитель профсоюза шахтеров. Кандидат в президенты России Павел Грудинин заверил горняков, что способен решить их проблемы, добившись либо возобновления работы шахт в Гуково, либо обеспечив их трудоустройство в других сферах.

Ни шахтеры, ни корреспондент "Кавказского узла" не смогли связаться по телефону с конкурсным управляющим Романом Лапичем. Юрист шахтерского профсоюза Вячеслав Калюжин сообщил сегодня, что вопрос о доставке угля гуковским шахтерам должен решиться 9 февраля. Если администрации удастся договориться о перевозке, уголь будет доставлен в Гуково 12-го числа, сообщил он "Кавказскому узлу".

Гуковские шахтеры попросили помощи у Грудинина

Сегодня в Лендворце в Ростове-на-Дону прошла встреча кандидата в президенты России Павла Грудинина с избирателями, на которой он коснулся проблем гуковских шахтеров. По его мнению, в сложившийся ситуации виноваты местные власти, которые ничего не предпринимали в то время, когда шахты банкротились, а деньги с их счетов выводились в офшоры. Единственным путем решения проблемы является возврат шахтерам долгов по зарплате из бюджета, после чего надо попытаться вернуть исчезнувшие миллионы, считает Грудинин.

Восемь представителей инициативной группы шахтеров, которые присутствовали на встрече, передали Грудинину письменную просьбу о содействии. Они также приняли участие в закрытой части встречи, на которой поблагодарили Грудинина за оказанную ранее помощь и спросили, как он планирует наладить жизнь жителей Гуково, если станет президентом.

Павел Грудинин привел в пример Англию, где после закрытия шахт их работников обучили новым специальностям и обеспечили работой в других сферах. "В Гуково, возможно, нужно будет сделать то же самое, если восстанавливать шахты нет смысла", - сказал Грудинин. Он подчеркнул, что людей нельзя бросать на произвол судьбы, но признался, что пока не имеет конкретного плана по исправлению ситуации в Гуково, передает корреспондент "Кавказского узла".