Пикет шахтеров Гуково. 5 февраля 2018 года. Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла"

06 февраля 2018, 19:56

Профсоюз назвал сроки доставки угля гуковским шахтерам

Обещанный горнякам пайковой уголь планируется доставить в Гуково 12 февраля, сообщил сегодня представитель профсоюза шахтеров. Кандидат в президенты России Павел Грудинин заверил горняков, что способен решить их проблемы, добившись либо возобновления работы шахт в Гуково, либо обеспечив их трудоустройство в других сферах.

Как писал "Кавказский узел", шахтеры из города Гуково, работавшие на шахтах компании "Кингкоул", регулярно проводят акции, требуя погашения долгов по зарплате. По подсчетам инициативной группы, шахтерам должны 374 миллиона рублей.

47 шахтеров провели пикет в Гуково

5 февраля возле ДК "Антрацит" в Гуково прошел пикет с участием 47 шахтеров. Горняки пожаловались на то, что до сих пор не получили пайковой уголь для отопления домов. Решение вопроса намеренно затягивают, заявила на пикете представительница инициативной группы шахтеров Татьяна Авачёва. "Чиновникам не понять голодных шахтеров, которые живут в холодных домах", - сказала она.

Министр промышленности и энергетики Ростовской области Михаил Тихонов еще 12 декабря обещал бывшим сотрудникам "Кингкоула" 100 тонн пайкового угля. 1 февраля власти объяснили задержку отсутствием транспорта. Почти все население Гуково из-за закрытия шахт оказалось в бедственном положении - люди не имеют работы и, соответственно, средств к существованию, цены на коммунальные услуги очень высоки, а угля для отопления домов у многих нет, рассказали шахтеры на пресс-конференции в Москве 24 января.
По словам Авачёвой, за перевозку 50 тонн угля, который дает шахта Шерлоховская, нужно заплатить минимум пять тысяч рублей, и таких денег у людей нет, а местная администрация отказывается найти транспорт. Шахтеры планируют начать сбор денег в соцсетях. При этом участники пикета выразили сомнение, действительно ли выделила шахта уголь для них.
Ни шахтеры, ни корреспондент "Кавказского узла" не смогли связаться по телефону с конкурсным управляющим Романом Лапичем. Юрист шахтерского профсоюза Вячеслав Калюжин сообщил сегодня, что вопрос о доставке угля гуковским шахтерам должен решиться 9 февраля. Если администрации удастся договориться о перевозке, уголь будет доставлен в Гуково 12-го числа, сообщил он "Кавказскому узлу".

Гуковские шахтеры попросили помощи у Грудинина

Сегодня в Лендворце в Ростове-на-Дону прошла встреча кандидата в президенты России Павла Грудинина с избирателями, на которой он коснулся проблем гуковских шахтеров. По его мнению, в сложившийся ситуации виноваты местные власти, которые ничего не предпринимали в то время, когда шахты банкротились, а деньги с их счетов выводились в офшоры. Единственным путем решения проблемы является возврат шахтерам долгов по зарплате из бюджета, после чего надо попытаться вернуть исчезнувшие миллионы, считает Грудинин.

Восемь представителей инициативной группы шахтеров, которые присутствовали на встрече, передали Грудинину письменную просьбу о содействии. Они также приняли участие в закрытой части встречи, на которой поблагодарили Грудинина за оказанную ранее помощь и спросили, как он планирует наладить жизнь жителей Гуково, если станет президентом.

Павел Грудинин привел в пример Англию, где после закрытия шахт их работников обучили новым специальностям и обеспечили работой в других сферах. "В Гуково, возможно, нужно будет сделать то же самое, если восстанавливать шахты нет смысла", - сказал Грудинин. Он подчеркнул, что людей нельзя бросать на произвол судьбы, но признался, что пока не имеет конкретного плана по исправлению ситуации в Гуково, передает корреспондент "Кавказского узла".

Прокуратура заинтересовалась информацией о провалах грунта в Гуково

31 января участники пикета в Гуково подписали заявление на имя генпрокурора России с просьбой предотвратить экологическую катастрофу и ликвидировать провалы грунта, которые образуются из-за неправильного затопления шахт.

Сотрудник областной прокуратуры сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что после публикации материала о провалах грунта возле поселка Алмазный ведомство приняло решение выехать на место для осмотра, это будет сделано в ближайшее время.

Новости о протестах шахтеров "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".

Примечание:

"Власти Гуково отказались согласовать горнякам две акции", "Директор "Замчаловского антрацита" в Гуково задержан за неуплату налогов", "Количество голодающих шахтеров в Ростовской области уменьшилось до 128 человек".

Автор: Вячеслав Прудников; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Прикреплённые файлы
Лента новостей

07 февраля 2018, 05:52

07 февраля 2018, 05:17

  • Приставы в Сочи начали снос дома члена избиркома Владимира Мельникова

    Член ТИК Владимир Мельников заявил, что стал жертвой политического преследования из-за своего конфликта с депутатом Госдумы. Сносу дома предшествовало решение суда, по которому он должен заплатить депутату 500 тысяч рублей по иску о защите чести и достоинства, арест его автомобиля и дело о незаконной агитации на выборах.

07 февраля 2018, 04:37

07 февраля 2018, 03:43

  • Жители двух сел в Сочи получили щебень для обустройства дороги

    Администрация Нижнешиловского сельского поселения города Сочи после многочисленных жалоб жителей улицы Гомельской в селе Черешня и улицы Рассвет в селе Нижняя Шиловка предоставила восемь машин щебня, укладку которого местные жители провели сами, передает корреспондент "Кавказского узла".

07 февраля 2018, 02:44

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей