Шахтеры потребовали предотвратить экологическую катастрофу в Гуково

31 января 2018, 18:52

Участники пикета в Гуково подписали заявление на имя генпрокурора России с просьбой принять меры по ликвидации провалов грунта, которые образуются из-за затопления шахт, и не допустить экологической катастрофы.

Как сообщал "Кавказский узел", шахтеры из города Гуково, работавшие на шахтах компании "Кингкоул", требуют погашения долгов по зарплате и регулярно проводят пикеты. По подсчетам инициативной группы, шахтерам должны 374 миллиона рублей. Министр промышленности и энергетики Ростовской области Михаил Тихонов еще 12 декабря 2017 года обещал шахтерам помощь с получением положенного им пайкового угля, но горняки утверждают, что до сих пор не получали уголь.

Сегодня у ДК "Антрацит" на пикет собралось около 47 шахтеров. На акции протеста было зачитано обращение к генеральному прокурору России Юрию Чайке, под которым начат сбор подписей, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

"Собственники шахт... не приняли мер для безопасности проживания людей в городе Гуково и Красносулинском районе. 23 января на промплощадке ствола "Замчаловский №2" из-за размыва грунтовыми водами образовался второй по счету провал грунта на территории данной шахты. Размер провала 7 на 7 метров, глубина - около 10 метров. Место провала ничем не огорожено (...) Если бы были проекты на ликвидацию (консервацию) шахт, то не было бы такой ситуации (...) Мы здесь живем и обеспокоены грозящей экологической катастрофой", - говорится в обращении горняков на имя генерального прокурора России Юрия Чайки, имеющемся в распоряжении "Кавказского узла".

В своем обращении шахтеры попросили генпрокурора "принять меры для разработки проектов ликвидации (консервации) шахт и недопущения образования провалов грунта в дальнейшем".

"В проекте ликвидации шахт должны быть предусмотрены меры к недопущению провалов грунта и выхода подземных вод. Ничего этого сделано не было, шахты просто затопили", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" член инициативной группы горняков Татьяна Авачева.

По данным на 18.50 мск 31 января, на сайтах администраций Гуково и Ростовской области нет информации о провалах грунта в Гуково и комментариев по поводу заявления шахтеров.

Шахтеры попросили министра энергетики помочь с получением угля

Еще одним вопросом, поднятым на пикете, стал вопрос угля, обещанного шахтерам, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Бывшим сотрудникам "Кингкоула" было обещано 100 тонн пайкового угля, но пока многие из гуковских горняков вынуждены собирать дрова для отопления домов. На пикете 18 января представитель инициативной группы протестующих сообщила, что профсоюз пообещал выделить уголь на следующей неделе. Однако в ходе пикета 28 января горняки заявили о волоките с выдачей угля.

Горняки написали обращение к министру промышленности и энергетики Михаилу Тихонову с просьбой помочь с углём. Люди просят 390 тон на текущий сезон. Собравшиеся подписали заявление и 1 февраля отправят его министру, рассказала Татьяна Авачёва.

Она также отметила, что шахта "Шерловская" готова выделить небольшое количество гуманитарного угля, но неясно, как доставить его в Гуково.

По словам горняков, они подали заявление на проведение пикетов 5 и 6 февраля, однако ответ пока не получен, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Новости о протестах шахтеров "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".