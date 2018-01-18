Гуковские шахтеры пожаловались на нехватку угля для отопления домов

18 января 2018, 17:49

70 горняков приняли сегодня участие в пикете в Гуково, потребовав от властей выделить им уголь и снизить тарифы на коммунальные услуги. Профсоюз пообещал выделить уголь горнякам на следующей неделе.

Как писал "Кавказский узел", 16 января шахтеры провели акцию протеста в Гуково. Бывшим сотрудникам "Кингкоула" обещано 100 тонн пайкового угля, но пока многие из гуковских горняков вынуждены собирать дрова для отопления домов, рассказали участники пикета.

Цена на шахту "Замчаловская" снижена до 50 миллионов

По данным организаторов протестной акции, участниками сегодняшнего пикета в Гуково стали 70 человек - 55 бывших сотрудников компании "Кингкоул" и 15 рабочих с шахты "Восточная". Согласованная с властями акция прошла возле детской спортивной школы, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

В ходе пикета представитель инициативной группы шахтеров Татьяна Авачева рассказала о встрече с конкурсным управляющим Романом Скопцом. Встреча состоялась 17 января.

По словам Татьяны Авачевой, в ходе встречи "конкурсный управляющий ничем не порадовал, а скорее расстроил шахтеров". В частности, на встрече было заявлено, что шахту "Замчаловская" продать за 86 миллионов рублей не получилось, и теперь цена будет снижена до 50 миллионов рублей. Если и за эту сумму шахта продана не будет, то цену снова придется снизить.

"Горняки надеются, что правительство Ростовской области им поможет, возможно, выделит деньги из резервного фонда региона. А пока мы пикеты не прекращаем. Мы также решили, что если гуковские чиновники не будут согласовывать проведение пикетов, то мы будем собираться на частных подворьях. Там разрешения не нужны", - заявила Авачева.

Также инициативная группа решила направить обращение к губернатору Ростовской области с требованием снизить тарифы на коммунальные услуги в населенных пунктах, где проживают ростовские шахтеры. По словам пикетчиков, тарифы на коммунальные услуги в этих населенных пунктах "гораздо выше, при этом зарплаты гораздо ниже".

Горнякам пообещали выделить уголь на следующей неделе

Татьяна Авачева проинформировала пикетчиков о ситуации с выделением угля. По ее словам, в профсоюзе пообещали, что "гуманитарный уголь в количестве 100 тонн будет выделен уже на следующей неделе".

Пока же шахтеры, по их словам, "вынуждены выживать, кто как может". Так, Александр Мезенцев рассказал, что он проживает в хуторе Ясном и вынужден отапливать свой дом "старым забором и ветками, которые удается собрать в округе". Александр Мезенцев заявил корреспонденту "Кавказского узла", что "уголь он не получает с 2014 года". "Предприятие должно мне 12 тонн угля", - заявил шахтер.

В свою очередь Надежда Деревнена, проживающая в хуторе Долотинка, рассказала о том, что "летом она смогла купить две тонны угля по 7 тысяч рублей".

При этом сейчас тонна угля стоит 8,5 тысячи рублей, посетовала Надежда Деревнена. По ее словам, "угля осталось всего на неделю". "И если не привезут обещанный гуманитарный уголь, топить будет нечем", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Надежда Деревнена.

Галина Савченко заявила, что она "ждет уголь не для того, чтобы топить печь, а чтобы раздать долги". "Я занимала уголь у знакомых и соседей. Теперь, если получу обещанный уголь, мне придется вернуть долг", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Галина Савченко.

Горняки с шахты "Восточная" с сегодняшнего дня "будут приходить на пикеты регулярно и массово", заявила член инициативной группы Геля Красильникова. По ее словам, на предыдущие пикеты "от шахты "Восточная" приходило мало горняков".

"Ситуация так и не сдвинулась с мёртвой точки. Никто не занимается нашей проблемой, не добивается выплаты долгов. Поэтому у нас один выход - снова начинать ходить на пикеты. Может, тогда на нас обратят внимание", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Геля Красильникова. По ее словам, долг перед горняками с "Восточной" составляет 54 миллиона рублей.

Участником сегодняшнего пикета стал и бывший директор шахты "Восточная" Александр Курбатов. Бывший директор шахты заявил корреспонденту "Кавказского узла", что "сама шахта и оборудование были проданы по очень заниженной цене".

Новости о протестах шахтеров "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплаты".