Кадыров ответил на требования Собчак по делу Титиева

26 января 2018, 16:44

Призыв Ксении Собчак выпустить на свободу главу чеченского отделения ПЦ "Мемориал" не имеет смысла, так как это вне компетенции главы республики, заявил Рамзан Кадыров. Собчак ответила, что у нее "нет иллюзий о том, кто принимает такие решения".

Как писал "Кавказский узел", телеведущая Ксения Собчак, зарегистрированная кандидатом в президенты России, 16 января потребовала освободить главу чеченского отделения Правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева. В своем заявлении, опубликованном в Instagram, Собчак призвала федеральные власти доказать, "что Чечня — это Россия".

Глава грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" в Чечне Оюб Титиев 11 января был арестован по обвинению в хранении марихуаны. Титиев заявил о своей невиновности. 14 января стало известно, что родные Титиева покинули Чечню из-за угроз. 17 января в эфире телеканала "Грозный" был показан сюжет, в котором Рамзан Кадыров назвал правозащитников "врагами народа" и "продажными людьми". По словам Кадырова, он удивляется родственникам правозащитников, которые их не останавливают, добавив "они должны знать, в нашей республике их работа не пройдет".

19 января на официальном сайте Ксении Собчак "Против всех" было размещено открытое письмо телеведущей к Рамзану Кадырову. В своем письме Собчак еще раз призвала главу Чечни "немедленно освободить" из-под ареста Оюба Титиева.

"Рамзан Ахматович! Уже неделю (...) сидит в тюрьме Оюб Титиев. Прокомментировав его задержание, вы назвали правозащитников "людьми без нации и рода". Как же вы не понимаете: люди, отстаивающие чужие права - такие, как покойная Наталья Эстемирова, Людмила Алексеева, Зоя Светова, Оюб Титиев, - и есть самого лучшего, самого важного рода! И вам, я уверена, когда-нибудь понадобится их защита (...) Рамзан Кадыров! Мы требуем немедленно освободить из-под ареста Оюба Титиева", - говорится в обращении.

25 января в интервью изданию Daily Storm глава Чечни прокомментировал обращение Ксении Собчак. "Вот она кандидат в президенты и не знает, что у меня нет таких полномочий. Я - не судья, не прокурор, не руководитель МВД. Я - глава республики. У меня нет никаких полномочий для того, чтобы освободить или задерживать кого-либо", - приводятся слова Кадырова в материале издания.

При этом Рамзан Кадыров усомнился в разумности доводов Собчак. "Вот она глупая, я не понимаю ее. Откуда такие глупые люди берутся? Как я могу освободить человека, который задержан и у него, по версии следствия, изъяли наркотики? Что есть свидетель, который говорил, что он курил анашу. Есть все доказательства (...) Клянусь Всевышним, я про него никогда в жизни не слышал. Спросите у жителей Чечни, слышали ли они про него? Если да, то я никогда в жизни в народ не выйду. Я первый раз услышал", - подчеркнул глава Чечни.

Однако Ксения Собчак не поверила в искренность слов Рамзана Кадырова о Титиеве.

"...невозможно поверить его словам, что он "никогда не слышал о Титиеве". Некоторое время назад, я действительно просила о встрече с главой Чечни, чтобы обсудить с ним судьбу Оюба Титиева, если нужно - походатайствовать о его освобождении или изменении меры пресечения. Это была официальная просьба, переданная через представителя ЧР в Москве Бекхана Таймасханова, так как ни у меня, ни у правозащитников "Мемориала" нет ни малейших иллюзий, кто принимает такие решения. Кадыров во встрече отказал", - написала сегодня в своем аккаунте в социальной сети Instagram Ксения Собчак.

Напомним, что ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи сочли заявление Ксении Собчак о Титиеве, сделанное 16 января, рассчитанным сугубо на ее целевую аудиторию. Оно не добавит ей голосов на президентских выборах и никак не повлияет на выбор жителей Северного Кавказа, отметили они.

Жители Чечни назвали ожидаемым решение суда по Титиеву

Верховный суд вынес решение по аресту Титиева на фоне заявлений главы Чечни о доказательствах виновности правозащитника, и это решение было ожидаемым, сочли опрошенные "Кавказским узлом" представители неправительственных организаций Чечни.

25 января Верховный суд Чечни отклонил жалобу защиты на арест Оюба Титиева и оставил в силе решение Шалинского суда о содержании правозащитника под стражей до 9 марта. Несмотря на то, что в ходе заседания суда адвокат Титиева рассказал о фальсификации доказательств в деле.

"Я на все 100 процентов был уверен в том, что Верховный суд оставит без изменений решение суда первой инстанции об аресте Оюба, хотя некоторые мои коллеги и надеялись на то, что его отпустят хотя бы под подписку о невыезде", - заявил на условиях анонимности руководитель одной из республиканских НПО.

Он провел параллель между делом Оюба Титиева и делом общественного деятеля, президента Международного общественно-политического движения "Ассамблея народов Кавказа" Руслана Кутаева, который был осужден 7 июля 2014 года по обвинению в хранении наркотиков и вышел на свободу 20 декабря 2017 года. "Оюб, так же, как и Руслан, какими-то своими действиями вызвал недовольство, и за это его решено наказать", - уверен он.

Глава республики несколько раз говорил об употреблении наркотиков Титиевым, заявил представитель общественной организации Аслан. "То есть, соответствующая установка уже озвучена, и на этом фоне трудно было ожидать каких-то позитивных изменений в этом деле", - считает он.

Напомним, что Рамзан Кадыров 23 января в Грозном на расширенном заседании коллегии МВД по Чечне публично прокомментировал ситуацию с задержанием правозащитника. В своем выступлении Кадыров не назвал фамилию Титиева, но заявил, что международные структуры интересует судьба задержанного в Чечне "наркомана". Ранее, в выступлении 16 января, показанном чеченскими телеканалами, Кадыров, не говоря прямо о Титиеве, описал случай с человеком, которого задержали в Курчалоевском районе, и назвал его "наркоманом".

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