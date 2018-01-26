26 января 2018, 16:44
Кадыров ответил на требования Собчак по делу Титиева
Призыв Ксении Собчак выпустить на свободу главу чеченского отделения ПЦ "Мемориал" не имеет смысла, так как это вне компетенции главы республики, заявил Рамзан Кадыров. Собчак ответила, что у нее "нет иллюзий о том, кто принимает такие решения".
Как писал "Кавказский узел", телеведущая Ксения Собчак, зарегистрированная кандидатом в президенты России, 16 января потребовала освободить главу чеченского отделения Правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева. В своем заявлении, опубликованном в Instagram, Собчак призвала федеральные власти доказать, "что Чечня — это Россия".
Глава грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" в Чечне Оюб Титиев 11 января был арестован по обвинению в хранении марихуаны. Титиев заявил о своей невиновности. 14 января стало известно, что родные Титиева покинули Чечню из-за угроз. 17 января в эфире телеканала "Грозный" был показан сюжет, в котором Рамзан Кадыров назвал правозащитников "врагами народа" и "продажными людьми". По словам Кадырова, он удивляется родственникам правозащитников, которые их не останавливают, добавив "они должны знать, в нашей республике их работа не пройдет".
19 января на официальном сайте Ксении Собчак "Против всех" было размещено открытое письмо телеведущей к Рамзану Кадырову. В своем письме Собчак еще раз призвала главу Чечни "немедленно освободить" из-под ареста Оюба Титиева.
"Рамзан Ахматович! Уже неделю (...) сидит в тюрьме Оюб Титиев. Прокомментировав его задержание, вы назвали правозащитников "людьми без нации и рода". Как же вы не понимаете: люди, отстаивающие чужие права - такие, как покойная Наталья Эстемирова, Людмила Алексеева, Зоя Светова, Оюб Титиев, - и есть самого лучшего, самого важного рода! И вам, я уверена, когда-нибудь понадобится их защита (...) Рамзан Кадыров! Мы требуем немедленно освободить из-под ареста Оюба Титиева", - говорится в обращении.
25 января в интервью изданию Daily Storm глава Чечни прокомментировал обращение Ксении Собчак. "Вот она кандидат в президенты и не знает, что у меня нет таких полномочий. Я - не судья, не прокурор, не руководитель МВД. Я - глава республики. У меня нет никаких полномочий для того, чтобы освободить или задерживать кого-либо", - приводятся слова Кадырова в материале издания.
При этом Рамзан Кадыров усомнился в разумности доводов Собчак. "Вот она глупая, я не понимаю ее. Откуда такие глупые люди берутся? Как я могу освободить человека, который задержан и у него, по версии следствия, изъяли наркотики? Что есть свидетель, который говорил, что он курил анашу. Есть все доказательства (...) Клянусь Всевышним, я про него никогда в жизни не слышал. Спросите у жителей Чечни, слышали ли они про него? Если да, то я никогда в жизни в народ не выйду. Я первый раз услышал", - подчеркнул глава Чечни.
Однако Ксения Собчак не поверила в искренность слов Рамзана Кадырова о Титиеве.
"...невозможно поверить его словам, что он "никогда не слышал о Титиеве". Некоторое время назад, я действительно просила о встрече с главой Чечни, чтобы обсудить с ним судьбу Оюба Титиева, если нужно - походатайствовать о его освобождении или изменении меры пресечения. Это была официальная просьба, переданная через представителя ЧР в Москве Бекхана Таймасханова, так как ни у меня, ни у правозащитников "Мемориала" нет ни малейших иллюзий, кто принимает такие решения. Кадыров во встрече отказал", - написала сегодня в своем аккаунте в социальной сети Instagram Ксения Собчак.
Напомним, что ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи сочли заявление Ксении Собчак о Титиеве, сделанное 16 января, рассчитанным сугубо на ее целевую аудиторию. Оно не добавит ей голосов на президентских выборах и никак не повлияет на выбор жителей Северного Кавказа, отметили они.
Жители Чечни назвали ожидаемым решение суда по Титиеву
Верховный суд вынес решение по аресту Титиева на фоне заявлений главы Чечни о доказательствах виновности правозащитника, и это решение было ожидаемым, сочли опрошенные "Кавказским узлом" представители неправительственных организаций Чечни.
25 января Верховный суд Чечни отклонил жалобу защиты на арест Оюба Титиева и оставил в силе решение Шалинского суда о содержании правозащитника под стражей до 9 марта. Несмотря на то, что в ходе заседания суда адвокат Титиева рассказал о фальсификации доказательств в деле.
"Я на все 100 процентов был уверен в том, что Верховный суд оставит без изменений решение суда первой инстанции об аресте Оюба, хотя некоторые мои коллеги и надеялись на то, что его отпустят хотя бы под подписку о невыезде", - заявил на условиях анонимности руководитель одной из республиканских НПО.
Он провел параллель между делом Оюба Титиева и делом общественного деятеля, президента Международного общественно-политического движения "Ассамблея народов Кавказа" Руслана Кутаева, который был осужден 7 июля 2014 года по обвинению в хранении наркотиков и вышел на свободу 20 декабря 2017 года. "Оюб, так же, как и Руслан, какими-то своими действиями вызвал недовольство, и за это его решено наказать", - уверен он.
Глава республики несколько раз говорил об употреблении наркотиков Титиевым, заявил представитель общественной организации Аслан. "То есть, соответствующая установка уже озвучена, и на этом фоне трудно было ожидать каких-то позитивных изменений в этом деле", - считает он.
Напомним, что Рамзан Кадыров 23 января в Грозном на расширенном заседании коллегии МВД по Чечне публично прокомментировал ситуацию с задержанием правозащитника. В своем выступлении Кадыров не назвал фамилию Титиева, но заявил, что международные структуры интересует судьба задержанного в Чечне "наркомана". Ранее, в выступлении 16 января, показанном чеченскими телеканалами, Кадыров, не говоря прямо о Титиеве, описал случай с человеком, которого задержали в Курчалоевском районе, и назвал его "наркоманом".
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источник: корреспондент "Кавказского узла"