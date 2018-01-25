Оюб Титиев остался без адвокатской защиты перед заседанием суда

25 января 2018, 06:40

Рассмотрение жалобы на решение суда об аресте главы грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева назначено на сегодня. Титиев остался без адвокатской помощи при проведении незапланированных следственных действий чеченскими силовиками, указал ПЦ "Мемориал". Суд пройдет на фоне заявлений Кадырова, заявившего, что международные структуры интересует судьба задержанного в Чечне "наркомана". При этом глава Чечни пообещал еще шире распространить практику "публичных покаяний".

Как информировал "Кавказский узел", Титиев с 11 января находится под арестом по обвинению в хранении марихуаны. Он утверждает, что наркотики были ему подброшены. Цель уголовного преследования Титиева - дискредитировать его в глазах общественности Чечни и заставить ПЦ "Мемориал" прекратить работу в республике, считают правозащитники.

Адвокат Титиева, нанятый "Мемориалом", по вызову следователя ездил из Дагестана в Чечню, после чего 22 января его автомобиль был подожжен в Махачкале. 23 января сотрудники ПЦ "Мемориал" в Дагестане получили смс и звонок с угрозами и требованием прекратить работу. Неизвестный мужчина заявил, что поджог машины был предупреждением.

Апелляционная жалоба Титиева на решение районного суда об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу будет рассмотрена сегодня, 25 января, в Верховном суде Чечни, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель совета Правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов.

Он не уточнил, будет ли присутствовать на заседании кто-то из адвокатов Титиева.

Следственные действия проведены без представителей защиты

При этом Черкасов рассказал, что 24 января в отношении Титиева проводились следственные действия, но адвокаты на них не присутствовали. "Сегодня [24 января] проводились некие следственные действия, причем на них не было адвокатов. Это, вообще говоря, незаконно. Что это были за следственные действия, мы не знаем", - сказал глава совета ПЦ.

По его словам, адвокат Петр Заикин с 21 января находится в Нижнем Новгороде, а другой адвокат Титиева также находится за пределами Чечни.

Титиев остался без помощи адвоката во время незапланированных следственных действий 24 января, говорится в официальном релизе Правозащитного центра.

Любое признание его вины означает, что его заставили признаться физическим воздействием или шантажом

"23 января 2018 года следователь, ведущий дело Оюба Титиева, связался по телефону с адвокатом Петром Заикиным и сообщил ему, что на 24 января назначены следственные действия. В это время адвокат находился по семейным обстоятельствам в Нижнем Новгороде и за оставшееся время не имел возможности попасть в Чечню. Второй адвокат, также защищавший Оюба Титиева, 24 января был вынужден срочно покинуть территорию Чечни", - говорится в поступившем "Кавказскому узлу" пресс-релизе ПЦ "Мемориал".

Правозащитники не исключили, что Титиева могут вынудить принять услуги адвоката по назначению, который фактически не будет его защищать.

"Мы не можем не опасаться, что лишенный адвокатской помощи Оюб Титиев под давлением подпишет признательные показания, или что адвокат подпишет их за него, заявив, что Оюб в последний момент отказался их подписывать, но он, адвокат, сделал это от имени своего подзащитного... Любое признание его вины означает, что его заставили признаться физическим воздействием или шантажом", - указано в сообщении.

"Кавказский узел" писал, что Титиев ранее рассказал адвокату, что силовики принуждали его к самооговору и угрожали возбудить в отношении его родных уголовные дела о содействии терроризму. 14 января стало известно, что родные Титиева покинули Чечню из-за продолжающихся угроз.

Кадыров повторно назвал Титиева "наркоманом"

Рамзан Кадыров 23 января в Грозном на расширенном заседании коллегии МВД по Чечне во второй раз публично прокомментировал ситуацию с задержанием Оюба Титиева. Репортаж об этом был показан телеканалом "Грозный" в новостной программе в тот же день.

Как писал "Кавказский узел", 17 января в эфире телеканала "Грозный" также был показан другой сюжет о совещании с участием руководителей правоохранительных органов республики и Росгвардии. В сюжете Рамзан Кадыров не сказал прямо о Титиеве, но описал случай с человеком, которого задержали в Курчалоевском районе, назвав его "наркоманом". В своей речи он также назвал правозащитников "врагами народа" и "продажными людьми".

В своем новом выступлении Кадыров также не называет фамилию Титиева, но заявил, что международные структуры интересует судьба задержанного в Чечне "наркомана".

"Мы на хорошем счету, хотя наши недруги нас не оставляют. Вот в Чеченской Республике задержали наркомана. Представьте: в Чеченской Республике задержали наркомана, об этом знает Госдеп США, ООН... Тема Чеченской Республики для них интересна. Почему? За океаном - какого-то наркомана. Мы за год очень много задерживали, судили. Никто ничего не говорит. А сейчас одного забрали, значит, мы забрали их. Зачем держать наркомана у себя в структуре?" - сказал Кадыров.

Он выразил недовольство тем, что правозащитники и международные структуры встали на защиту Титиева.

"То же самое такая организация так называемая правозащитная, среди них наркоман оказался. Нет бы извиниться: оказывается, мы неправильно доверили регион, доверили наркоману, сейчас будем пересматривать. Нет бы извиниться перед чеченским народом, перед теми людьми. Нет, (говорят) давайте, выпускайте. Я не имею права его выпускать. Я глава республики. Его выпустить может только суд. Они и сами понимают, что я не могу его выпустить, что я его не задерживал. Но чтобы фамилия Кадыров и их организация вместе были, про них говорили, они каждый день об этом говорят", - заявил глава Чечни.

Кроме того, Кадыров коснулся темы публичных покаяний за критику чеченских властей.

«Если мы не будем останавливать тех, кто распространяет слухи, мы привыкнем жить и делать выводы из тех слухов, которые распускают. И мы все должны сделать все возможное и невозможное, чтобы эти шайтаны, которые распускают сплетни… Конечно, [такой человек] должен извиниться: среди нас живет, получает весь социальный пакет, спокойно выходит, спокойно кормит свою семью и плюс распускает слухи. Он хуже, чем черт. Поэтому вот таких надо выявлять, показывать, приводить их род», - заявил он.

Жители Чечни неоднократно отказывались от своих заявлений и жалоб в адрес Кадырова, а метод осуждений критиков власти в регионе приобрел системный характер. "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне" материалы о преследовании критиков руководства Чечни. При этом коллективные наказания глушат протест в Чечне, отмечается в докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", который опубликован в разделе "Доклады" на "Кавказском узле".

Жители республики сочли заявления Кадырова «тревожным сигналом», полагая, что его слова могут быть расценены силовиками как прямое указание.

"Глава региона уже не в первый раз называет Оюба Титиева, хотя и не упоминает его имени, наркоманом... На мой взгляд, тем самым Кадыров дает соответствующую установку судебным органам, оказывает давление на следствие, ясно давая понять, чем в итоге должно завершиться дело Титиева", - сказал "Кавказскому узлу" руководитель местной НПО на условиях анонимности.

По его словам, не менее тревожный сигнал и объявленная Кадыровым «борьба со слухами». "Это тоже может вылиться в очередную «охоту на ведьм», за любую критику власти, с последующими публичными унижениями «виновных» и их близких. То есть власть дает понять всем, что политика подавления инакомыслия будет продолжена, возможно, даже в гораздо больших масштабах, чем было до сих пор", - полагает он.

Подобные заявления из уст главы региона звучат довольно устрашающе, заявил "Кавказскому узлу" местный житель Асламбек.

«Кадыров дает понять всем, что он и его команда не собираются прислушиваться ни к чьему мнению и продолжать делать все для того, чтобы любое проявление недовольства властью пресекалось на корню. Это очень тревожный симптом», - полагает он.

"Он (Кадыров) сам принижает свой статус и выглядит в глазах людей как человек, покрывающий весь этот беспредел", - заявил "Кавказскому узлу" грозненец Шахид, ранее работавший в системе правоохранительных органов.

«Из выступления Рамзана [Кадырова] на совещании в МВД я сделала для себя два вывода. Первый, что справедливости в деле Оюба Титиева не будет. И второй, что любой критик власти и все его близкие будут подвергаться публичному унижению. Это ничего хорошего не сулит», - полагает преподаватель школы в Грозном Лариса.

"Кавказский узел" также писал, что 24 января Международный "Мемориал" призвал передать дело Титиева в МВД России, поскольку считает невозможным объективное расследование чеченскими силовиками этого дела после заявлений Кадырова о продажности правозащитников.

Напомним, что 17 января в Ингушетии был подожжен офис ПЦ "Мемориал". Люди не пострадали, но сгорели компьютеры и мебель. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, офис был подожжен двумя неизвестными. После угроз от неизвестного мужчины, поступивших 23 января в адрес дагестанского офиса Правозащитного центра, комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс заявил, что "травля правозащитников на Северном Кавказе достигла опасного уровня".

Новостные материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на странице "Преследование активистов". Новости о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".