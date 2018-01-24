Муйжниекс потребовал от России расследовать атаку на "Мемориал" в Дагестане

24 января 2018, 03:42

Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс призвал российские власти добиться прекращения травли правозащитников на Северном Кавказе после угроз в адрес дагестанского офиса Правозащитного центра "Мемориал".

Как информировал "Кавказский узел", 22 января в Махачкале был подожжен автомобиль представительства ПЦ "Мемориал", на котором адвокат организации ездил в Чечню по делу арестованного главы грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева. Правозащитники расценили поджог машины как акт устрашения. 23 января сотрудники ПЦ "Мемориал" в Дагестане получили смс и звонок с требованием прекратить работу. Неизвестный мужчина заявил, что поджог машины был предупреждением. Правозащитники обратились в полицию.

"Очередная атака на "Мемориал", в этот раз – в Дагестане. Травля правозащитников на Северном Кавказе достигла опасного уровня", - написал комиссар СЕ по правам человека Нилс Муйжниекс 23 января в своем микроблоге в Twitter.

Он потребовал от властей России добиться прекращения атак на "Мемориал". "Власти Российской Федерации должны приложить необходимые усилия для того, чтобы это срочно прекратилось", - отметил комиссар Совета Европы.

"Кавказский узел" также сообщал, что Оюб Титиев с 11 января находится под арестом в Чечне по обвинению в хранении марихуаны. Он утверждает, что наркотики были ему подброшены. Ранее правозащитники заявили, что уголовное преследование Титиева имеет цель дискредитировать его в глазах общественности республики и заставить ПЦ "Мемориал" прекратить работу в Чечне. В ночь на 17 января в офисе ПЦ "Мемориал" в Ингушетии произошел пожар. Сгорели компьютеры и мебель, никто из людей не пострадал. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, офис был подожжен двумя неизвестными.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов". Новости о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".