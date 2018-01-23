"Мемориал" назвал поджог машины в Махачкале актом устрашения

23 января 2018, 12:49

Автомобиль представительства правозащитного центра "Мемориал" подожгли в Махачкале после того, как адвокат Оюба Титиева ездил в Чечню по вызову следователя, сообщили сегодня правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", вечером 22 января в Махачкале был подожжен автомобиль представительства правозащитного центра "Мемориал", на котором адвокат организации ездил в Чечню по делу главы грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева. Член совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов связал поджог автомобиля с преследованием "Мемориала" в Чечне.

Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Он утверждает, что наркотики были ему подброшены. По мнению правозащитников, цель преследования Титиева - дискредитировать его в глазах чеченской общественности и заставить ПЦ "Мемориал" прекратить работу в Чечне.

Автомобиль не успел сгореть, так как пожарные приехали очень быстро, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Олег Орлов. "Пожар потушили очень быстро, поэтому сгорела только передняя часть автомобиля. Он пострадал несильно и подлежит восстановлению", - сообщил он.

Правозащитник отметил, что адвокат Оюба Титиева, нанятый "Мемориалом", должен был присутствовать в Чечне "на неких следственных действиях, которые сначала неожиданно возникли, затем так же внезапно были отменены". "Автомобиль засветился, вот и ответ пришел", - поделился своей версией Олег Орлов.

По его мнению, поджоги офиса "Мемориала" в Назрани и автомобиля в Махачкале совершила "местная шпана, однако заказ и слежка осуществлялась более серьезными людьми". "Для меня очевидно, что все это происходит по заказу из Чечни", - подчеркнул Орлов.

В ночь на 17 января в офисе ПЦ "Мемориал" в Ингушетии также произошел пожар. Сгорели компьютеры и мебель, никто из людей не пострадал. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, офис был подожжен двумя неизвестными.

Правоохранители осмотрели место происшествия в Махачкале, начал работать дознаватель, сообщила сегодня пресс-служба ПЦ "Мемориал".

Правозащитники расценили поджог как "очередной акт устрашения", говорится в поступившем "Кавказскому узлу" пресс-релизе правозащитного центра.

"Трудно воспринимать последовательность событий - подброс наркотиков Оюбу Титиеву, подброс подозрительных предметов офис "Мемориала" в Грозном, поджог офиса в Назрани, а теперь попытка сжечь машину в Махачкале – иначе, как звенья одной цепи. В отношении "Мемориала" продолжается запугивание, устрашение, то есть террор", - привела слова Олега Орлова пресс-служба "Мемориала".