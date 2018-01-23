Автомобиль ПЦ "Мемориал" (в центре), на котором 20 января ездил адвокат Оюба Титиева в Махачкале, после поджога. Фото https://memohrc.org/ru/news_old/v-mahachkale-podozhgli-avtomobil-memoriala-na-kotorom-advokat-ezdil-v-chechnyu

23 января 2018, 12:49

"Мемориал" назвал поджог машины в Махачкале актом устрашения

Автомобиль представительства правозащитного центра "Мемориал" подожгли в Махачкале после того, как адвокат Оюба Титиева ездил в Чечню по вызову следователя, сообщили сегодня правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", вечером 22 января в Махачкале был подожжен автомобиль представительства правозащитного центра "Мемориал", на котором адвокат организации ездил в Чечню по делу главы грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева. Член совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов связал поджог автомобиля с преследованием "Мемориала" в Чечне.

Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Он утверждает, что наркотики были ему подброшены. По мнению правозащитников, цель преследования Титиева - дискредитировать его в глазах чеченской общественности и заставить ПЦ "Мемориал" прекратить работу в Чечне.

Автомобиль не успел сгореть, так как пожарные приехали очень быстро, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Олег Орлов. "Пожар потушили очень быстро, поэтому сгорела только передняя часть автомобиля. Он пострадал несильно и подлежит восстановлению", - сообщил он.

Правозащитник отметил, что адвокат Оюба Титиева, нанятый "Мемориалом", должен был присутствовать в Чечне "на неких следственных действиях, которые сначала неожиданно возникли, затем так же внезапно были отменены". "Автомобиль засветился, вот и ответ пришел", - поделился своей версией Олег Орлов.

По его мнению, поджоги офиса "Мемориала" в Назрани и автомобиля в Махачкале совершила "местная шпана, однако заказ и слежка осуществлялась более серьезными людьми". "Для меня очевидно, что все это происходит по заказу из Чечни", - подчеркнул Орлов.

В ночь на 17 января в офисе ПЦ "Мемориал" в Ингушетии также произошел пожар. Сгорели компьютеры и мебель, никто из людей не пострадал. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, офис был подожжен двумя неизвестными.

Правоохранители осмотрели место происшествия в Махачкале, начал работать дознаватель, сообщила сегодня пресс-служба ПЦ "Мемориал".

Правозащитники расценили поджог как "очередной акт устрашения", говорится в поступившем "Кавказскому узлу" пресс-релизе правозащитного центра.

"Трудно воспринимать последовательность событий - подброс наркотиков Оюбу Титиеву, подброс подозрительных предметов офис "Мемориала" в Грозном, поджог офиса в Назрани, а теперь попытка сжечь машину в Махачкале – иначе, как звенья одной цепи. В отношении "Мемориала" продолжается запугивание, устрашение, то есть террор", - привела слова Олега Орлова пресс-служба "Мемориала".

Примечание:

"Евросоюз осудил преследование ПЦ "Мемориал" на Северном Кавказе", "Правозащитники указали на связь между поджогом офиса "Мемориала" и словами Кадырова", "ПЦ "Мемориал" сообщил об обыске в грозненском офисе".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

23 января 2018, 20:56

  • Оппозиция Абхазии объединилась ради отставки Хаджимбы

    Президент Абхазии Рауль Хаджимба единолично помиловал Георгия Лукаву, не выполнил свои предвыборные обещания и не предпринял мер для разрешения множества проблем республики, заявили участники Союза политических партий и общественных организаций Абхазии.

23 января 2018, 20:40

  • Оштрафована ростовская сторонница Навального

    Суд назначил волонтеру штаба Навального в Ростове-на-Дону Татьяне Спорышевой 15 тысяч рублей штрафа за участие в собрании избирателей, поддержавших выдвижение оппозиционного политика в президенты.

23 января 2018, 20:37

  • Ингушское отделение “Мемориала” возобновило работу после поджога

    Участникам нападения на ингушский офис “Мемориала” не удалось сорвать работу правозащитников в Ингушетии, работа отделения возобновлена, сообщил сегодня глава ингушского представительства ПЦ "Мемориал" Тимур Акиев. От властей предложение переехать в другое здание не поступало, возобновить работу помогли друзья правозащитников, отметил Акиев.

23 января 2018, 20:04

23 января 2018, 19:37

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты