Автомобиль ПЦ "Мемориал", на котором 20 января ездил адвокат Оюба Титиева в Махачкале, после поджога. Фото: https://t.me/hrcmemorial

24 января 2018, 00:12

Дагестанское отделение “Мемориала” обратилось после угроз в полицию

Заместитель министра МВД по Дагестану пообещал разобраться в ситуации с угрозами в адрес правозащитников, сообщил руководитель дагестанского представительства ПЦ “Мемориал” Сиражудин Дациев. Следователи могут установить личность автора сообщений с угрозами, заявил член совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов.

Как сообщал “Кавказский узел”, сотрудники дагестанского офиса Правозащитного центра "Мемориал" получили 23 января смс и звонок с требованием прекратить работу. Поджог машины был предупреждением, заявил правозащитникам неизвестный мужчина.

Вечером 22 января в Махачкале был подожжен автомобиль представительства ПЦ "Мемориал", на котором адвокат организации ездил в Чечню по делу главы грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева, который находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Правозащитники расценили поджог машины как акт устрашения.

Вечером 23 января сотрудники дагестанского отделения Правозащитного центра “Мемориал” обратились с заявлением полицию. Об этом корреспонденту “Кавказского узла” сообщил руководитель дагестанского представительства ПЦ “Мемориал” Сиражудин Дациев.

“Мы подготовили заявление в связи с поступившими нам угрозами, а также в связи с поджогом машины, и направили его в Ленинский РОВД Махачкалы. Полиция будет проводить проверку в связи с нашим случаем”, - сказал Сиражудин Дациев.

Он также рассказал что правозащитников 23 января принял заместитель министра МВД по Дагестану.  “Мы были на приеме у замминистра МВД Дагестана Сергея Карпова. Он нам заявил, что “правозащитники нужны”. Карпов также заявил, что полиция разберется с нашим случаем”, - сообщил Дациев.

В свою очередь член совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что заявление по факту поджога было подано не правозащитным центром, а владельцем машины - водителем, который работает в "Мемориале".

"Заявление подано в Ленинский отдел полиции города Махачкалы. Уже работали его сотрудники - дознаватели. Автомобиль не принадлежит "Мемориалу", а является собственностью водителя, который работает штатным сотрудником правозащитного центра. Мы оплачиваем и его работу, и расходы на машину", - сказал Орлов.

Он также сообщил, что в связи поджогом машины правозащитники намерены обратиться в следственное управление СКР по Дагестану с заявлением о совершении преступления по трем статьям Уголовного кодекса России - “уничтожение имущества”, “угроза убийством” и “террористический акт”.

Орлов также прокомментировал поступление угроз сотрудникам дагестанского "Мемориала". "Вопрос вычисления автора сообщений - это дело следственных органов. В связи с этим также будет подано заявление в СКР", - сказал Орлов.

Напомним, что в ночь на 17 января в Ингушетии также был подожжен офис ПЦ "Мемориал". Сгорели компьютеры и мебель, люди не пострадали. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, офис был подожжен двумя неизвестными.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Новости о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне публикуются "Кавказским узлом" на странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Правозащитники указали на связь между поджогом офиса "Мемориала" и словами Кадырова", "Евросоюз осудил преследование ПЦ "Мемориал" на Северном Кавказе", "ПЦ "Мемориал" сообщил об обыске в грозненском офисе".

источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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