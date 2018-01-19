Евросоюз осудил преследование ПЦ "Мемориал" на Северном Кавказе

19 января 2018, 15:39

Арест главы грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева и поджог офиса правозащитной организации в Ингушетии свидетельствуют о тревожной тенденции преследования правозащитников на Северном Кавказе, заявил Европейский союз.

Как писал "Кавказский узел", 11 января суд постановил заключить Оюба Титиева под стражу на два месяца по обвинению в хранении марихуаны (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Оюб Титиев рассказал адвокату, что силовики принуждали его к самооговору и угрожали возбудить в отношении его родных уголовные дела о содействии терроризму. 14 января стало известно, что родные Титиева покинули Чечню из-за продолжающихся угроз. К самому Титиеву, который не может есть твердую пищу без зубных протезов, не допускаются врачи, заявил его адвокат.

"ЕС глубоко обеспокоен арестом и содержанием под стражей директора Правозащитного центра "Мемориал" в Чеченской Республике Оюба Титиева. Мы также обеспокоены сообщениями о недостаточной медицинской помощи ему в тюрьме и условиях содержания под стражей, несовместимых с соблюдением прав человека", - говорится в заявлении Евросоюза "О нарушениях прав человека в отношении Правозащитного центра "Мемориал" в России" от 18 января, имеющемся в распоряжении "Кавказского узла".

Евросоюз также напомнил властям России о необходимости соблюдения прав Титиева. "Мы призываем российские власти обеспечить полное уважение прав Титиева, включая доступ к адвокату и медицинской помощи, право на справедливое судебное разбирательство, физическую неприкосновенность, а также защиту от незаконного судебного преследования и произвола", - подчеркивается в заявлении.

В своем заявлении ЕС назвал арест Титиева "частью тревожной тенденции арестов, нападений, запугивания и дискредитации независимых журналистов и правозащитников, работающих в Чечне".

"К числу других дел, которые являются частью этой тревожной тенденции, относятся дела журналиста Жалауди Гериева и председателя Ассамблеи народов Кавказа Руслана Кутаева, которым были предъявлены сомнительные обвинения, связанные с наркотиками", - подчеркивается в заявлении.

По данным Евросоюза, еще одним свидетельством преследования правозащитных организаций на Северном Кавказе стал поджог офиса "Мемориала", совершенный 17 января в Республике Ингушетия. "Это нападение должно быть полностью расследовано", - подчеркивается в заявлении.

17 января в офисе ПЦ "Мемориал" в Ингушетии произошел пожар. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, офис был подожжен двумя неизвестными. Члена совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов заявил, что нападение на офис правозащитного центра в Ингушетии и давление на отделение "Мемориала" в Чечне связаны между собой.

Комментариев представителей МИД, а также силовых структур России по поводу заявления ЕС пока не поступало. При этом ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не делать обобщенных выводов на основе задержания Титиева и пожара в офисе ПЦ "Мемориал" в Назрани. "Это две разные республики, два разных субъекта Российской Федерации", - заявил он.

При этом глава Чечни Рамзан Кадыров назвал правозащитников "врагами народа" и "продажными людьми", которым "не место в республике". Такое заявление он сделал на прошедшем 16 января совещании с участием руководителей правоохранительных органов республики и Росгвардии, репортаж о котором был показан 17 января

В 2017 году представители правозащитной организации Amnesty International (AI) на презентации ежегодного доклада о правах человека в мире заявили об усилении давления на правозащитников и журналистов в Чечне, напомнив о деле Гериева. Материал "Главное о деле Гериева: от похищения до обжалования" размещен в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

