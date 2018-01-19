Оюб Титиев. Фото https://memohrc.org/ru/news_old/chechnya-na-zaderzhannogo-pravozashchitnika-pytayutsya-vozdeystvovat-ugrozhaya-ego

19 января 2018, 15:39

Евросоюз осудил преследование ПЦ "Мемориал" на Северном Кавказе

Арест главы грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева и поджог офиса правозащитной организации в Ингушетии свидетельствуют о тревожной тенденции преследования правозащитников на Северном Кавказе, заявил Европейский союз.

Как писал "Кавказский узел", 11 января суд постановил заключить Оюба Титиева под стражу на два месяца по обвинению в хранении марихуаны (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Оюб Титиев рассказал адвокату, что силовики принуждали его к самооговору и угрожали возбудить в отношении его родных уголовные дела о содействии терроризму. 14 января стало известно, что родные Титиева покинули Чечню из-за продолжающихся угроз. К самому Титиеву, который не может есть твердую пищу без зубных протезов, не допускаются врачи, заявил его адвокат.

"ЕС глубоко обеспокоен арестом и содержанием под стражей директора Правозащитного центра "Мемориал" в Чеченской Республике Оюба Титиева. Мы также обеспокоены сообщениями о недостаточной медицинской помощи ему в тюрьме и условиях содержания под стражей, несовместимых с соблюдением прав человека", - говорится в заявлении Евросоюза "О нарушениях прав человека в отношении Правозащитного центра "Мемориал" в России" от 18 января, имеющемся в распоряжении "Кавказского узла".

Евросоюз также напомнил властям России о необходимости соблюдения прав Титиева. "Мы призываем российские власти обеспечить полное уважение прав Титиева, включая доступ к адвокату и медицинской помощи, право на справедливое судебное разбирательство, физическую неприкосновенность, а также защиту от незаконного судебного преследования и произвола", - подчеркивается в заявлении.

В своем заявлении ЕС назвал арест Титиева "частью тревожной тенденции арестов, нападений, запугивания и дискредитации независимых журналистов и правозащитников, работающих в Чечне".

"К числу других дел, которые являются частью этой тревожной тенденции, относятся дела журналиста Жалауди Гериева и председателя Ассамблеи народов Кавказа Руслана Кутаева, которым были предъявлены сомнительные обвинения, связанные с наркотиками", - подчеркивается в заявлении.

По данным Евросоюза, еще одним свидетельством преследования правозащитных организаций на Северном Кавказе стал поджог офиса "Мемориала", совершенный 17 января в Республике Ингушетия. "Это нападение должно быть полностью расследовано", - подчеркивается в заявлении.

17 января в офисе ПЦ "Мемориал" в Ингушетии произошел пожар. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, офис был подожжен двумя неизвестными. Члена совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов заявил, что нападение на офис правозащитного центра в Ингушетии и давление на отделение "Мемориала" в Чечне связаны между собой.

Комментариев представителей МИД, а также силовых структур России по поводу заявления ЕС пока не поступало. При этом ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не делать обобщенных выводов на основе задержания Титиева и пожара в офисе ПЦ "Мемориал" в Назрани. "Это две разные республики, два разных субъекта Российской Федерации", - заявил он.

При этом глава Чечни Рамзан Кадыров назвал правозащитников "врагами народа" и "продажными людьми", которым "не место в республике". Такое заявление он сделал на прошедшем 16 января совещании с участием руководителей правоохранительных органов республики и Росгвардии, репортаж о котором был показан 17 января

В 2017 году представители правозащитной организации Amnesty International (AI) на презентации ежегодного доклада о правах человека в мире заявили об усилении давления на правозащитников и журналистов в Чечне, напомнив о деле Гериева. Материал "Главное о деле Гериева: от похищения до обжалования" размещен в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Силовики потребовали ключи от грозненского офиса ПЦ "Мемориал"", "Чеченское ТВ объявило о беспричинном отъезде семьи Титиева", "Оюб Титиев заявил президенту России о своей невиновности".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

19 января 2018, 18:16

  • Британский адвокат стал защитником Мамедова в ЕСПЧ

    Лидер движения "Республиканская альтернатива" Ильгар Мамедов доверил представлять свои интересы в Страсбургском суде адвокату Макбрайду. Администрация азербайджанской колонии, где находится Мамедов, не передавала ему письмо с документами от Макбрайда несколько дней, сообщила защита.

19 января 2018, 17:38

  • Житель Кубани осужден за попытку примкнуть к ИГ*

    Суд приговорил к 3,5 года колонии жителя Краснодарского края Вячеслава Черноморова, признав его виновным в попытке присоединиться к боевикам террористической организации в Сирии. Также осужден его предполагаемый сообщник.

19 января 2018, 17:23

19 января 2018, 16:59

  • Азербайджан обвинил Армению в гибели солдата

    Военнослужащий Ибрагим Мёхсюм оглы Менефов погиб в результате грубого нарушения режима прекращения огня подразделениями вооруженных сил Армении, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

19 января 2018, 16:33

  • 1 Дело Бегидова передано в прокуратуру

    Следствие передало в прокуратуру новое дело против Альберта Бегидова, отсидевшего 12 лет по обвинению в нападении на Нальчик. Движение "За права человека" попросило прокурора не утверждать обвинение и вернуть дело на дорасследование.

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты