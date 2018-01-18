Совет Европы потребовал от России расследовать поджог офиса "Мемориала"

18 января 2018, 04:13

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал российские власти провести тщательное расследование поджога офиса Правозащитного центра "Мемориал" в Назрани. Защитники прав человека на Северном Кавказе работают в "атмосфере запугивания", заявил комиссар СЕ по правам человека Нилс Муйжниекс.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь на 17 января в Назрани в офисе ПЦ "Мемориал" произошел пожар. Сгорели компьютеры и мебель, люди не пострадали. Причиной пожара стал поджог, который следует расценивать как теракт, заявил "Кавказскому узлу" член совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов. По словам главы ингушского представительства ПЦ "Мемориал" Тимура Акиева, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров после поджога ограничился общими обещаниями, не предложив правозащитникам конкретной помощи.

Нападение на офис ПЦ "Мемориал" в Назрани является следствием безнаказанности людей, причастных к нарушениям прав человека в Чечне, уверены опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

"Поджог в Ингушетии офиса Правозащитного центра "Мемориал" - ведущей российской правозащитной группы - вызывает большую тревогу", - приводятся слова генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда в релизе, опубликованном 17 января на сайте СЕ.

Ягланд призвал федеральные и республиканские власти провести тщательное расследование происшествия. "Мы ожидаем, что будут предприняты необходимые шаги для обеспечения полного уважения обязательств, взятых Российской Федерацией в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека", - сказал он.

В сгоревшем офисе ПЦ "Мемориал" в Назрани правозащитники обнаружили использованный для поджога предмет, рассказал глава ингушского представительства Правозащитного центра Тимур Акиев "Кавказскому узлу" в видеосюжете "В Ингушетии вновь жгли правозащитников – что осталось от "Мемориала". Перед поджогом злоумышленники пытались сломать видеокамеру, но момент преступления попал на запись.



Комиссар СЕ по правам человека Нилс Муйжниекс заявил, что намерен в срочном порядке обсудить это происшествие с российскими властями.

"Я решительно осуждаю поджог офиса "Мемориала" в Назрани", - написал Муйжниекс 17 января на своей странице в Twitter.

Он отметил, что до этого на Северном Кавказе руководитель чеченского офиса ПЦ "Мемориал" Оюб Титиев был обвинен в хранении наркотиков, а после этого его адвокат заявил о слежке.

"Кавказский узел" писал, что глава представительства ПЦ "Мемориал" в Грозном Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Сам Титиев утверждает, что наркотики были ему подброшены. Он также рассказал адвокату, что чеченские силовики принуждали его к самооговору и угрожали уголовным преследованием его родственников. 14 января стало известно, что родные правозащитника покинули Чечню из-за непрекращающихся угроз.

"Эта череда событий, иллюстрирующих атмосферу запугивания, в которой работают защитники прав человека на Северном Кавказе", - указал комиссар Совета Европы.

Кремль предлагает не искать связи между делом Титиева и поджогом в Ингушетии

Однако Кремль считает, что не стоит делать обобщенных выводов на основе задержания Титиева и пожара в офисе ПЦ "Мемориал" в Назрани. "Это две разные республики, два разных субъекта Российской Федерации", - цитирует пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова РИА "Новости".

Нападение на офис ПЦ "Мемориал" в Назрани и давление на отделение "Мемориала" в Чечне, в первую очередь, преследование Оюба Титиева, связаны между собой, убежден член совета Правозащитного центра Олег Орлов. "Очевидно, те, кто пытается уничтожить нашу работу в Чечне, пытаются выдавить ПЦ из всего региона Северного Кавказа", - заявил он "Кавказскому узлу".

На вопрос, идет ли на Северном Кавказе кампания по выдворению независимых правозащитных организаций, Песков ответил: "Не думаю, что можно делать подобные выводы на основе известного случая с задержанием с наркотиками известного руководителя "Мемориала" в Чечне".

"Кавказский узел" также сообщал, что предыдущее нападение на офис правозащитников в Ингушетии было совершено 9 марта 2016 года. Тогда вооруженные люди, приехавшие, по данным источника, на машинах с чеченскими номерами, напали на штаб-квартиру Сводной мобильной группы (СМГ) правозащитников в Карабулаке вскоре после совершенного в тот же день на границе Ингушетии и Чечни нападения на автомобиль СМГ. При нападении на микроавтобус, в котором ехали правозащитники и иностранные журналисты, пострадали девять человек. Личности нападавших до сих пор не установлены.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов". Новости о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".