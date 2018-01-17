Евкуров ограничился обещаниями после поджога офиса "Мемориала"

17 января 2018, 21:34

Глава Ингушетии счел целью поджога офиса Правозащитного центра "Мемориал" в Назрани дискредитацию республиканских властей, однако не предложил правозащитникам конкретной помощи, рассказал глава регионального представительства "Мемориала" Тимур Акиев.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью в Назрани в офисе ПЦ "Мемориал" произошел пожар. Сгорели компьютеры и мебель, люди не пострадали. Причиной пожара стал поджог, который следует расценивать как теракт, заявил "Кавказскому узлу" член совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов.

Нападение на офис ПЦ "Мемориал" в Ингушетии – следствие безнаказанности людей, причастных к нарушениям прав человека в Чечне, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Евкуров обвинил неизвестные силы в дискредитации местной власти

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, встретившийся с представителями ПЦ "Мемориал" после пожара в назранском офисе организации, пообещал правозащитникам "всевозможное содействие правоохранительных органов в расследовании" поджога, но не предложил никакой помощи, рассказал "Кавказскому узлу" руководитель ингушского представительства Правозащитного центра "Мемориал" Тимур Акиев.

"Может быть, впоследствии что-то и будет предложено, но пока нам никто не предлагал никакой помощи, в том числе в предоставлении помещения. Мы сами тоже пока ни у кого ничего не просили", - сообщил Акиев.

По словам правозащитника, в ходе встречи Евкуров "не исключил различные версии, в том числе и попытку дискредитации местной власти неизвестными пока что силами".

В сгоревшем помещении правозащитники обнаружили использованный для поджога предмет, рассказал Тимур Акиев "Кавказскому узлу" в видеосюжете "В Ингушетии вновь жгли правозащитников – что осталось от "Мемориала". Перед поджогом злоумышленники пытались сломать видеокамеру, но момент преступления был записан.



Член правления ПЦ "Мемориал" Олег Орлов уверен, что поджог офиса "Мемориала" в Назрани организовывался людьми из Чечни и связан с делом главы чеченского представительства "Мемориала" Оюба Титиева.

"В пользу этой версии говорит то, что вчера [16 января] в Чечне за мной и адвокатом Оюба Титиева Петром Заикиным велась постоянная слежка. Следили и за нашей машиной - ее беспрерывно останавливали как на постах ДПС, так и просто на дорогах без оснований. Это доказательство того, что все происходящее - попытка выдавить ПЦ "Мемориал" из Чечни, прервать нашу работу", - сказал Орлов корреспонденту "Кавказского узла".

Орлов: поджог в Назрани осложнил работу в Чечне

Поджог ингушского офиса серьезно затруднил работу Орлова и Заикина по делу Титиева в Чечне, тем более что для этой работы использовался офис в Назрани, отметил Орлов. Сегодня правозащитник и адвокат должны были выехать в Чечню, однако вынуждены были остаться в Ингушетии и давать показания полиции.

Нападение на офис "Мемориала" в Ингушетии и давление на отделение "Мемориала" в Чечне, в первую очередь преследование Оюба Титиева, связаны между собой, убежден член совета Правозащитного центра Олег Орлов. "Очевидно, те, кто пытается уничтожить нашу работу в Чечне, пытаются выдавить ПЦ из всего региона Северного Кавказа", - сказал он "Кавказскому узлу".

"Мы должны были находиться в Чечне по делу Титиева весь день. Поджог тормозит нашу работу в Чечне, теперь мы вынуждены заниматься поджогом, в связи с ним был допрос. Возбуждено уголовное дело по статье 167.2 (Умышленные уничтожение или повреждение имущества) УК РФ, его расследует следственный отдел МВД по Назрани", - добавил Орлов.

Ингушское отделение правозащитного центра "Мемориал", несмотря на нападение, и далее будет базироваться в Ингушетии, подчеркнул он.

Поджигатели в масках попали на видео

Правозащитный центр "Мемориал" опубликовал в YouTube две видезаписи, касающиеся поджога офиса организации в Назрани и последовавшего за ним пожара. Одна из записей - кадры с нескольких камер видеонаблюдения, установленных вблизи дома №46 по улице Муталиева, где расположен офис. На них видно, как двое людей на автомобиле подъезжают в 03.35 к зданию, выходят из машины с лестницей.

В объективы камер, расположенных непосредственно у здания, попали люди в черных масках-балаклавах - один из них приставляет к зданию лестницу, также на кадрах виден человек с бутылкой в руках. Затем на видеозаписи с улицы виден стоящий на тротуаре человек, который смотрит наверх; со стороны здания вспыхивает яркий свет и вылетают искры, которые падают на дорогу. Два предполагаемых участника поджога садятся в автомобиль, разворачиваются и уезжают.

На второй видеозаписи видны последствия поджога - со стороны фасада здания видно обгоревшее окно на втором этаже. Человек за кадром говорит, что это окно кабинета руководителя офиса Акиева и именно через него злоумышленники проникли по приставной лестнице внутрь здания.

Кабинет Акиева, по словам автора видео, пострадал сильнее всего; человек с камерой проходит внутрь здания и снимает сгоревший кабинет Акиева изнутри, а затем демонстрирует еще две сильно поврежденные огнем комнаты - в одной из них, по его словам, была приемная юристов, а в другой работали юристы, занимающиеся подачей жалоб в ЕСПЧ. Еще три комнаты в офисе огонь практически не повредил, рассказывает автор видео, снимая уцелевшие помещения.

Предыдущее нападение на офис правозащитников в Ингушетии было совершено 9 марта 2016 года - вооруженные люди, приехавшие, по данным источника, на машинах с чеченскими номерами, напали на штаб-квартиру Сводной мобильной группы правозащитников в Карабулаке вскоре после совершенного в тот же день на границе Ингушетии и Чечни нападения на автомобиль СМГ. При нападении на микроавтобус, в котором ехали правозащитники и иностранные журналисты, пострадали девять человек, но в карабулакской квартире в момент нападения уже никого не было. Личности нападавших так и не были установлены.

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