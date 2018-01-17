Орлов: поджог офиса "Мемориала" связан с преследованием Титиева

17 января 2018, 11:19

Нападение на офис Правозащитного центра "Мемориал" в Ингушетии и давление на отделение "Мемориала" в Чечне связаны между собой, убежден член совета Правозащитного центра Олег Орлов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью в офисе ПЦ "Мемориал" произошел пожар. Сгорели компьютеры и мебель, никто из людей не пострадал. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, офис был подожжен двумя неизвестными, рассказал "Кавказскому узлу" член совета "Мемориала" Олег Орлов. Правозащитники расценили это нападение как теракт.

Поджог офиса "Мемориала" в Назрани связан с давлением на отделение Правозащитного центра в Чечне, убежден Олег Орлов.

"Работа представительства ПЦ "Мемориал" в Ингушетии никоим образом не связана с чеченской тематикой и сосредоточена исключительно на работу в области прав человека в республике Ингушетия. Тем не менее, для нас очевидна связь между давлением на ПЦ "Мемориал" в Чечне и терактом в Ингушетии. Очевидно, те, кто пытается уничтожить нашу работу в Чечне, пытаются выдавить ПЦ из всего региона Северного Кавказа. Мы рассчитываем, что власти Ингушетии, с которыми у ПЦ "Мемориал" налажено конструктивное взаимодействие, возьмут расследование теракта под свой контроль", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" член совета "Мемориала".

Глава представительства ПЦ "Мемориал" в Грозном Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Титиев утверждает, что наркотики были ему подброшены. Своему адвокату правозащитник рассказал, что силовики принуждали его к самооговору и угрожали возбудить в отношении его родных дела о содействии терроризму. 14 января стало известно, что родные Титиева покинули Чечню из-за продолжающихся угроз.

За Олегом Орловым, другими сотрудниками "Мемориала", адвокатом Титиева Петром Заикиным и журналистами "Новой газеты", которые приехали в Чечню в связи с задержанием Оюба Титиева, ведется "плотное наружное наблюдение", сообщила сегодня "Новая газета".

При этом, по данным издания, за два дня правозащитников и адвоката пять раз проверяли на причастность к незаконным вооруженным формированиям.

Инцидент в Назрани – "безусловный сигнал правозащитникам, который следует интерпретировать, как угрозу", сказал сегодня Петр Заикин. "Поджог необходимо квалифицировать в соответствии с п.3 ст.3 федерального закона "О противодействии терроризму". А именно – совершение взрыва, поджога или иных действий в целях дестабилизации деятельности международных организаций", - приводит слова адвоката издание.