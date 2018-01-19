ПЦ "Мемориал" сообщил об обыске в грозненском офисе

19 января 2018, 15:16

Сотрудники полиции сегодня провели обыск в грозненском офисе Правозащитного центра "Мемориал". В ходе него были обнаружены пепельница и сигареты, которых ранее не было в офисе, утверждают правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", чеченские полицейские дважды за последние три дня – 16 и 18 января - требовали открыть грозненский офис ПЦ "Мемориал", но уезжали, не дождавшись правозащитников, сообщил ранее со ссылкой на хозяйку помещения член совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов.

Сегодня, в очередной раз поговорив с хозяйкой квартиры, в которой расположен офис ПЦ «Мемориал» в Грозном, полицейские поднялись в помещение и начали там обыск. В это время в офисе находился один сотрудник "Мемориала". Он рассказал, что полицейские выразили желание увидеть "московского представителя" и на сообщение, что Олег Орлов находится в Магасе и готов приехать в Грозный, заявили, что останутся ждать его приезда.

Однако, через некоторое время, не дождавшись выехавших в Грозный представителей "Мемориала", полиция начала обыск. Согласно представленным документам, обыск проводился по делу Оюба Титиева. Позднее в офис подъехали представители "Мемориала", включая Олега Орлова и журналисты, которые по окончании обыска изучили протокол обыска и проанализирован его ход.

Глава представительства ПЦ "Мемориал" в Грозном Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Титиев утверждает, что наркотики были ему подброшены. Ранее правозащитники заявили, что уголовное преследование Титиева имеет целью дискредитировать его в глазах чеченской общественности и заставить Правозащитный центр "Мемориал" прекратить работу в Чечне.

«Несмотря на то, что к проводившим обыск сотрудникам следственной группы не возникло никаких претензий (они действовали корректно, помещение осматривалось в присутствии свидетелей), возникли серьезные сомнения в источнике происхождения некоторых найденных предметов», - говорится в поступившем сегодня в «Кавказский узел» сообщении ПЦ «Мемориал».

Правозащитники указали на то, что полицейские в ходе обыска нашли на балконном полу две сигареты и, как сказано в протоколе, "обрезанную банку из-под энергетического напитка с содержащимся в ней пеплом". Однако, как утверждается в сообщении, никто из сотрудников грозненского представительства "Мемориала" не курит, а на балконе курили только посещавшие офис журналисты, которые пепел и окурки помещали в кульки из бумаги и после выбрасывали их.

«Скорее всего, окурки интересовали следствие в связи с якобы найденной у Оюба Титиева марихуаной. В связи с этим вызывает обеспокоенность появление в деле неизвестно откуда взявшихся вещественных доказательств и источник их происхождения», - говорится в сообщении ПЦ «Мемориал».

О том, что пепельницу, сделанную из банки из-под энергетического напитка, никто в офисе грозненского офиса ПЦ «Мемориал» не видел, пишет сегодня и журналист «Новой газеты» Ольга Боброва в статье на сайте издания.

«Пепельницу такой формы никто из нас, находившихся в офисе 15 и 16 января, не помнит. 17 и 18 января офис вообще стоял законсервированным - в связи с пожаром в назрановском отделении он приостановил работу», - пишет Боброва. При этом, по ее словам, из всех, находившихся в офисе 15 и 16 января, курит только журналистка Елена Милашина, но она предпочитает тонкие сигареты ESSE1, а не «Парламент», которые полицейские якобы обнаружили неприкуренными и по виду освобождёнными от табака и вновь заполненными чем-то.

Напомним, в ночь на 17 января в офисе ПЦ "Мемориал" в Назрани произошел пожар. Сгорели компьютеры и мебель, никто из людей не пострадал. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, офис был подожжен двумя неизвестными. Правозащитники расценили это нападение как теракт.