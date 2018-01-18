18 января 2018, 22:01

Чеченское ТВ объявило о беспричинном отъезде семьи Титиева

В эфире чеченского телеканала племянник Оюба Титиева заявил, что он не знает, почему семья правозащитника уехала из Чечни. К заявлению родственника Титиева нужно отнестись с осторожностью, считает правозащитник Олег Орлов.

Как писал "Кавказский узел", глава грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" в Чечне Оюб Титиев 11 января был арестован на два месяца по обвинению в хранении марихуаны. Титиев заявил, что наркотики ему были подброшены силовиком. 12 января защита обжаловала арест.

Оюб Титиев рассказал адвокату, что силовики принуждали его к самооговору и угрожали возбудить в отношении его родных уголовные дела о содействии терроризму. 14 января стало известно, что родные Титиева покинули Чечню из-за продолжающихся угроз.

Родственники Оюба Титиева не располагают информацией о том, куда выехала его семья. Об этом утверждается в сюжете, показанном в ночных новостях телеканана "Грозный" 16 января.

Родной племянник Оюба Титиева заявил, что он в настоящее время находится дома, продолжает работать и никакое давление на него не оказывается. Молодой человек также отметил, что он "не знает, где в настоящее время находится семья его дяди". По его словам, они уехали, "никого не предупредив".

В сюжете также были показаны несколько женщин и мужчина. Они заявили о том, что "не знают, кто такой Оюб Титиев и даже не слышали такую фамилию".

Доверять словам племянника Оюба Титиева "можно с надеждой, но с осторожностью", считает член совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов. Он заметил, что не может быть уверенным в том, насколько соответствуют истине слова племянника Титиева.

"Но я рад услышать такие слова от племянника Оюба Титиева. Вероятно, есть надежда, что на него действительно не оказывается давление", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Олег Орлов.

В то же время, по мнению Орлова, в истории с заявлением племянника Оюба Титиева "можно найти позитивный момент". "Если ЧГТРК "Грозный" показывает сюжет о давлении на семью Оюба Титиева, то, видимо, телеканал беспокоит тот факт, что руководство Чечни обвиняют в давлении. Это означает, что внимание общественности к жизненным обстоятельствам семьи Оюба Титиева сыграло свою роль. Это подействовало на тех, кто оказывал давление на семью", - заметил правозащитник.

"Если руководство Чечни хочет продемонстрировать, что на родственников Титиева не оказывается давление, то есть один выход - не оказывать давление на родных правозащитника", - резюмировал Орлов.

Норвежский Хельсинкский комитет, Human Rights Watch, Amnesty International, FIDH и Всемирная организация против пыток выступили 11 января с совместным заявлением, потребовав от властей России освободить Титиева. "Сам факт, что чеченские власти так грубо фабрикуют против Титиева дело о наркотиках, вряд ли может вызвать удивление с учетом того, насколько ожесточенно и последовательно они преследуют людей, отваживающихся заявлять о нарушениях в Чечне прав человека", - приводятся в заявлении слова генерального секретаря Норвежского Хельсинкского комитета Бьорна Энгесланда. Текст заявления опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Документы организаций". МИД Норвегии пообещал поднять вопрос об освобождении Титиева на двухсторонних переговорах с Россией.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Глава СПЧ попросил Бастрыкина проверить дело Оюба Титиева", "Защита рассказала о недопуске правозащитников к Оюбу Титиеву", "Сотрудник ПЦ "Мемориал" пропал после задержания в Чечне".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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