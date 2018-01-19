Правозащитники указали на связь между поджогом офиса "Мемориала" и словами Кадырова

19 января 2018, 04:57

Заявление главы Чечни о ситуации с задержанием Оюба Титиева и поджог офиса ПЦ "Мемориал" в Ингушетии являются звеньями одной цепи, заявил Олег Орлов. Слова Рамзана Кадырова воспринимаются как угроза родственникам правозащитников, считает Игорь Каляпин. Такие публичные выступления могут побуждать подчиненных Кадырова к действиям по борьбе с правозащитниками на всем Северном Кавказе, отметила Екатерина Сокирянская.

Как информировал "Кавказский узел", глава представительства Правозащитного центра "Мемориал" в Чечне Оюб Титиев 11 января был арестован по обвинению в хранении марихуаны. Титиев заявил, что наркотики ему были подброшены, а силовики принуждали его к самооговору и угрожали возбудить в отношении его родных уголовные дела о содействии терроризму. 14 января стало известно, что родные Титиева покинули Чечню из-за продолжающихся угроз. 17 января в эфире телеканала "Грозный" был показан сюжет о совещании с участием руководителей правоохранительных органов республики и Росгвардии. В сюжете Кадыров не сказал прямо о Титиеве, но описал случай с человеком, которого задержали в Курчалоевском районе, назвав его "наркоманом". В своей речи он также назвал правозащитников "врагами народа" и "продажными людьми". По словам Кадырова, он удивляется родственникам правозащитников, которые их не останавливают, добавив "они должны знать, в нашей республике их работа не пройдет".

Орлов: Кадыров подтвердил связь между преследованием Титиева и его правозащитной работой

Слова Кадырова в адрес родственников правозащитников можно воспринимать как угрозу, считает член правления ПЦ "Мемориал" Олег Орлов.

"Из слов Кадырова становится очевидным, что правозащитники - враги, стали ими не вчера, а давно, что Оюб Титиев - "враг народа" и очевидно, что его преследование носит политический характер. Рамзан Кадырова очень ярко подтвердил то, о чем говорили мы до этого", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Олег Орлов.

По его словам, выступление Кадырова фактически опровергло прежние заявления его пресс-секретаря Альви Каримова и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, которые отрицали связь между преследованием Оюба Титиева и его правозащитной работой.

"Кавказский узел" писал, что Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, идет ли на Северном Кавказе кампания по выдворению независимых правозащитных организаций, ответил: "Не думаю, что можно делать подобные выводы на основе известного случая с задержанием с наркотиками известного руководителя "Мемориала" в Чечне". Альви Каримов также называл беспочвенными предположения о связи дела Титиева с работой в "Мемориале". При этом Олег Орлов ранее заявлял, что нападение на офис ПЦ "Мемориал" в Назрани и преследование Оюба Титиева связаны между собой, поскольку, "те, кто пытается уничтожить нашу работу в Чечне, пытаются выдавить ПЦ из всего региона Северного Кавказа".

"Ситуация с Оюбом Титиевым и его преследование - это типичный пример политических репрессий. До недавнего времени власти все это отрицали... А затем выступает господин Кадыров и говорит то, что мы услышали, фактически опровергая то, что говорили другие люди", - отметил Орлов.

Между заявлением Кадырова, преследованием Титиева и поджогом офиса Правозащитного центра в Ингушетии прослеживается взаимосвязь, отметил правозащитник.

"Все это звенья одной цепи. Все это делается и осуществляется в рамках одной большой парадигмы: правозащитники - враги, и их надо уничтожать, а действия следуют самые разные", - заключил Орлов.

Напомним, что в ночь на 17 января в Назрани в офисе ПЦ "Мемориал" произошел пожар. Сгорели компьютеры и мебель, люди не пострадали. Причиной пожара стал поджог, который следует расценивать как теракт, заявил ранее "Кавказскому узлу" Олег Орлов. По словам главы ингушского представительства ПЦ "Мемориал" Тимура Акиева, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров после поджога ограничился общими обещаниями, не предложив правозащитникам конкретной помощи.

Слова Кадырова являются месседжем близким и коллегам Титиева

Между высказываниями Кадырова и поджогом ингушского офиса ПЦ "Мемориал" есть очевидная связь, считает член Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при президенте России, руководитель "Комитета по предотвращению пыток" Игорь Каляпин.

"Связь есть — это очевидно", - сказал Каляпин "Кавказскому узлу".

Правозащитник возмущен тем, как Кадыров прокомментировал задержание Титиева.

"Впечатление такое, что он говорит совершенно не о том. Ему говорят, что задержали известного человека, который совершенно точно не имел отношение к наркотикам, и что задержали из-за его правозащитной деятельности, которой он занимался профессионально, а он говорит, что задержали наркомана и ... что у них там их тысячи. Если бы это было не в Чечне, имело бы смысл подать сейчас иск", - сказал он.

Слова Кадырова, что он удивлен тем обстоятельством, что в Чечне есть родственники, которые не останавливают правозащитников, выдают гнев и беспокойство главы республики, полагает правозащитник.

"Он [Кадыров] считает, что Чеченская Республика должна быть зачищена от любого альтернативного мнения, там никто не должен сметь высказывать какое-то мнение, не то что не совпадающее с тем, что говорит он, но вообще без его [Кадырова] разрешения. А тут вдруг находится какой-то чеченец... Его очень возмущает, что такие люди находятся в Чечне", - считает Каляпин.

По его мнению, выступление Кадырова является месседжем, который обращен как к близким Титиева, так и к таким, как Титиев. "Мол, смотрите, таких людей быть не должно. Я думаю, это именно так. Есть ли угроза близким? Наверное, есть, в первую очередь тем, кто в Чечне, и Кадыров делает на этом акцент", - полагает правозащитник.

Кадырова не устраивает, что правозащитники могут работать в соседних регионах

В Чечне царит атмосфера тотальной враждебности к правозащитникам, считает директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

"Выступление Кадырова перед силовиками, безусловно, является прямой угрозой правозащитникам и отражением этой атмосферы тотальной враждебности. Он прямо называет правозащитников врагами народа, говорит, что таким людям не место в республике, что они стукачи и за деньги дискредитируют свой народ. Он унижает и оскорбляет нашего коллегу Оюба Титиева, называя его наркоманом. Все это создает атмосферу, при которой любые преступления против правозащитников будут не только не осуждаться, но и рассматриваться как способ отличиться перед начальством. Заметим, он выступает перед сотрудниками силовых структур", - заявила Сокирянская "Кавказскому узлу".

Относительно взаимосвязи между выступлением Кадырова и поджогом ингушского офиса ПЦ "Мемориал" Сокирянская полагает, что в этой истории последовательность уже не имеет существенного значения.

"Если он [Кадыров] такие вещи произносит публично, то наверняка в неформальной обстановке многократно говорил еще более жесткие. И даже если не было бы прямого приказа, такие установки становятся приглашением к действию. Поджог в Ингушетии связан с попыткой выдавить "Мемориал" из Чечни и Ингушетии. В этом же своем выступлении Кадыров говорит, что правозащитники "сидят в соседних регионах и нас поливают", то есть его не устраивает, что они могут работать где-то там неподалеку", - сказала правозащитница.

Самый главный посыл чеченской власти в последнее время, по мнению Сокирянской, заключается в том, что правозащитники должны уйти из региона.

"Они хотят сказать, что все, это точка, мы вам здесь работать не дадим, убирайтесь с концами. Когда Наташу Эстемирову убили, "Мемориал" приостановил работу, но вновь открыл офис через полгода, поэтому сейчас звучит четкий месседж, что здесь вам работать не дадим, уходите. Надо будет - будут подкидывать, сжигать, сажать... Приходили в офис "Мемориала" в Грозном, слежка ведется за машинами и сотрудниками, ситуация очень серьезная", - заявила Сокирянская.

15 июля 2009 года сотрудница представительства Правозащитного центра "Мемориал" в Чечне Наталья Эстемирова была похищена неизвестными в Грозном, вывезена в Ингушетию и убита. Ее убийцы до сих пор не найдены.

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