23 января 2018, 15:14

"Мемориал" в Дагестане сообщил об угрозах

Сотрудники дагестанского офиса Правозащитного центра "Мемориал" получили сегодня смс и звонок с требованием прекратить работу. Поджог машины был предупреждением, заявил правозащитникам неизвестный мужчина.

Как писал "Кавказский узел", вечером 22 января в Махачкале был подожжен автомобиль представительства ПЦ "Мемориал", на котором адвокат организации ездил в Чечню по делу главы грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева. Правозащитники расценили поджог машины как акт устрашения.

Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Он утверждает, что наркотики были ему подброшены. Цель преследования Титиева - дискредитировать его в глазах чеченской общественности и заставить ПЦ "Мемориал" прекратить работу в Чечне, убеждены правозащитники.

Сегодня на мобильный телефон дагестанского представительства "Мемориала" пришли пять смс с одним и тем же текстом: "Вы по краю пропасти ходите. Закройтесь! В следующий раз вместе с вами подожжем ваш офис. Машина сигнал", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель представительства Сиражудин Дациев.

По его словам, после этого с того же номера позвонил мужчина. "Звонил мужчина, который явно пытался искусственно говорить с каким-то непонятным акцентом и потребовал, чтобы я прочёл смс", - рассказал Сиражудин Дациев.

Смс поступили на мобильный телефон представительства примерно в 13.40 мск, сообщила пресс-служба ПЦ "Мемориал". "Через несколько минут с того же номера поступил телефонный звонок и позвонивший сказал: "СМС читай! В следующий раз ... в следующий раз…" На этом связь оборвалась", - говорится в поступившем "Кавказскому узлу" пресс-релизе правозащитного центра.

Напомним, что в ночь на 17 января в Ингушетии также был подожжен офис ПЦ "Мемориал". Сгорели компьютеры и мебель, люди не пострадали. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, офис был подожжен двумя неизвестными.

Примечание:

"Правозащитники указали на связь между поджогом офиса "Мемориала" и словами Кадырова", "Евросоюз осудил преследование ПЦ "Мемориал" на Северном Кавказе", "ПЦ "Мемориал" сообщил об обыске в грозненском офисе".

Автор: Патимат Махмудова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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