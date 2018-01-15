Собчак потребовала освободить Оюба Титиева

15 января 2018, 17:40

Федеральные власти должны взять ситуацию с преследованием правозащитника Оюба Титиева в Чечне под особый контроль и доказать, "что Чечня — это Россия", заявила участница президентской предвыборной кампании, телеведущая Ксения Собчак.

Как писал "Кавказский узел", глава грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" в Чечне Оюб Титиев 11 января был арестован на два месяца по обвинению в хранении марихуаны. Перед этим Титиев рассказал суду об обстоятельствах своего задержания и заявил, что наркотики ему были подброшены силовиком. 12 января защита обжаловала его арест.

Ранее Оюб Титиев рассказал адвокату, что силовики принуждали его к самооговору и угрожали возбудить в отношении его родных уголовные дела о содействии терроризму. 14 января стало известно, что родственники Оюба Титиева покинули Чечню из-за продолжающихся угроз.

Я требую незамедлительно освободить главу чеченского "Мемориала" Оюба Титиева, а сфабрикованное против него дело закрыть!" - написала сегодня Ксения Собчак на своей странице в Instagram.

Участница предвыборной кампании напомнила, что задавала президенту РФ Путину вопрос о нарушениях прав человека в Чечне на одной из его ежегодных пресс-конференций.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру "против всех" на предстоящих в марте президентских выборах Ксения Собчак заявила в октябре 2017 года. В декабре 2014 года Собчак публично раскритиковала позицию властей Чечни и спросила Путина, как будут защищены права людей, чьи "дома уже сжигаются" в Чечне - незадолго до этого чеченские силовики сожгли дома 12-ти родственников людей, заподозренных в нападении на Грозный 4 декабря, а Кадыров пообещал выдворять семьи предполагаемых боевиков из республики, снося их дома, говорится в размещенной на "Кавказском узле" справке "Собчак, Путин и Кадыров: о спорных методах борьбы с террором".

Собчак обратила внимание, что по статье о незаконном обороте наркотиков зачастую "судят несогласных с режимом Кадырова". "Всем товарищам Оюба, его знакомым известно, что в свои 60 лет он один из самых здоровых и спортивных людей в Чечне", - подчеркнула она.

"Кавказский узел" писал, что с требованием немедленно освободить Титиева ранее выступили международные правозащитные организации, в том числе Норвежский Хельсинкский комитет, Human Rights Watch, Amnesty International, FIDH и Всемирная организация против пыток, а МИД Норвегии пообещал поднять вопрос об освобождении Титиева на двухсторонних переговорах с Россией.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".