Политологи назвали адресатов высказываний Собчак о Кадырове и Титиеве

16 января 2018, 00:49

Заявление Ксении Собчак в поддержку Оюба Титиева рассчитано сугубо на ее целевую аудиторию, оно не добавит ей голосов на президентских выборах и никак не повлияет на выбор жителей Северного Кавказа, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", телеведущая Ксения Собчак, зарегистрированная кандидатом в президенты России, сегодня потребовала освободить главу чеченского отделения Правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева. В своем заявлении, опубликованном в Instagram, Собчак призвала федеральные власти доказать, "что Чечня — это Россия".

Заявление в поддержку Титиева не добавит Ксении Собчак очков в президентской предвыборной кампании, хотя демократически настроенная часть избирателей обратит на него внимание, полагает российский общественный деятель, юрист, сопредседатель ассоциации "Голос" Григорий Мельконьянц.

"Большой поддержки это заявление ей не принесет, но избиратель рассматривает фигуру кандидата в целом, оценивает последовательные действия кандидата, который регулярно занимает определенную позицию. На мой взгляд, требования освобождения правозащитника вполне разумны - есть большие сомнения в его виновности, и я практически уверен, что он невиновен. Хорошо, что хоть кто-то из кандидатов в президенты имеет возможность заявлять о таких проблемах", - сказал Мельконьянц корреспонденту "Кавказского узла".

Само по себе это заявление не прибавит Ксении Собчак реальных голосов, убежден эксперт. "Нельзя рассматривать одно заявление как что-то грандиозное, способное повлиять на умы многих граждан и создать у них желание проголосовать за Ксению Собчак - это будет преувеличением", - заключил Мельконьянц.

Заявление Собчак в поддержку Оюба Титиева адресовано ее целевому электорату, который "готов поверить в любое обвинение против действующей власти" и видит в Рамзане Кадырове "главного борца против либералов", однако это достаточно малочисленная прослойка людей, убежден политолог, сопредседатель Совета по Национальной стратегии Иосиф Дискин.

"Она единственный кандидат, выступающий на поле абсолютно тотального противостояния государственной власти, и эти люди ждут от нее подобных заявлений. Но это не расширит и не сузит ее аудиторию, это ее "ядерный электорат", который ждал хоть кого-нибудь, кто бы отвечал их воззрениям. Она ставит задачу мобилизовать этот электорат, что и делает", - сказал Дискин корреспонденту "Кавказского узла".

Ксения Собчак намерена бороться за президентский пост в качестве "кандидата против всех". В декабре 2014 года Собчак публично раскритиковала позицию властей Чечни в связи с сожжением домов родственников людей, заподозренных в нападении на Грозный 4 декабря, говорится в размещенной на "Кавказском узле" справке "Собчак, Путин и Кадыров: о спорных методах борьбы с террором".

Итоги президентских выборов на Северном Кавказе предрешены еще до начала предвыборной кампании, поэтому никакие заявления кандидатов не могут повлиять на их исход, считает председатель правления Центра политических технологий, преподаватель кафедры сравнительной политологии МГИМО, директор общественно-политических программ Института современного развития Борис Макаренко.

"В Чечне 99% [избирателей] приходят на избирательные участки и 99% голосуют за власть, поэтому в Чечне от этого заявления ничего не изменится. Но кандидат в президенты с такой позицией не может не обратить внимания на то, что Чечня от многих других субъектов федерации очень сильно отличается, это совершенно естественно", - заявил Макаренко корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Макаренко, Собчак не рассчитывала на какую-либо аудиторию на Северном Кавказе, потому что "на всем Северном Кавказе от 97% до 99% избирателей приходят на участки и голосуют за власть".