Волгоградские активисты провели флешмоб в поддержку Оюба Титиева

14 января 2018, 22:55

Шестеро активистов провели в Волгограде флешмоб, сфотографировавшись с плакатом "Свободу Оюбу Титиеву!".

Как писал "Кавказский узел", 11 января суд постановил заключить Оюба Титиева под стражу на два месяца по обвинению в хранении марихуаны (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Титиев утверждает, что наркотики ему были подброшены силовиком. Он заявил адвокату, что силовики принуждали его к самооговору и угрожали возбудить в отношении его родных уголовные дела о содействии терроризму. 12 января защита обжаловала арест правозащитника. Сегодня адвокат Титиева сообщил, что родственники правозащитника покинули Чечню.

Флешмоб в поддержку правозащитника прошел у здания областного суда в рамках традиционной "прогулки оппозиции". Активисты по очереди фотографировались с плакатом "Свободу Оюбу Титиеву!". Охранник областного суда попросил активистов не фотографироваться на территории суда и выйти за забор. Активисты сфотографировались у ворот облсуда.

"Ему (Оюбу Титиеву - прим. "Кавказского узла") были подброшены наркотики, - заявил один из участников акции Владимир Кругляков. - Не только в Чечне, но и в целом по всей России происходит систематическое нарушение прав человека. Это не первый случай в Чечне. До этого был Руслан Кутаев, Джелауди Гериев, теперь Оюб Титиев, которому также подбросили наркотики".

Такого же мнения придерживается активистка Нина Штукатурова. "Известному чеченскому правозащитники Оюбу Титиеву подкинули наркотики, он преследуется безвинно, - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". - Сегодня я прочитала, что его родственники покинули Чечню. Среди активистов, принимающих участие в прогулке оппозиции, есть националисты, православные, мусульмане. Все мы без исключения возмущены таким актом репрессий по отношению к правозащитнику".

Организатор прогулки оппозиции Анатолий Болтыхов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что флешмоб был направлен против "преступных действий и произвола по отношению к правозащитнику". "Сегодня мы обсуждали, как реагировать на это, - сказал он. - И пришли к выводу, что будем бойкотировать выборы".