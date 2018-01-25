Защита Титиева рассказала о фальсификации доказательств в его деле

25 января 2018, 20:46

Смывы с рук Оюба Титиева были взяты без адвоката и запечатаны в отсутствие самого правозащитника, а силовики много часов склоняли его к самооговору, заявил адвокат Петр Заикин в суде.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Чечни сегодня отклонил жалобу защиты на арест Оюба Титиева и оставил в силе решение Шалинского суда о содержании правозащитника под стражей до 9 марта.

Глава грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" в Чечне Оюб Титиев 11 января был арестован на два месяца по обвинению в хранении марихуаны. Титиев заявил, что наркотики ему были подброшены силовиком, и рассказал адвокату, что ему угрожали возбудить в отношении его родных уголовные дела о содействии терроризму. 14 января стало известно, что родные Титиева покинули Чечню из-за продолжающихся угроз.



В ходе рассмотрения апелляционной жалобы адвокат Оюба Титиева Петр Заикин обращал внимание суда на многочисленные процессуальные нарушения в деле правозащитника. По словам адвоката, правоохранители вели с Титиевым многочасовые непроцессуальные беседы и давлением склоняли его к самооговору, а в ходе следственных действий имели место грубые нарушения, передал из суда корреспондент "Кавказского узла".

Заикин назвал дело в отношении главы грозненского "Мемориала" полностью сфальсифицированным. Он сообщил, что смывы с рук Титиева были взяты без адвоката, а вата со следами смыва не была запечатана в присутствии самого правозащитника. «Они сделали смывы, потом под непонятным предлогом вывели моего подзащитного, а когда он вернулся, все уже было запечатано. Мы не знаем, что именно положили в этот пакет», - заявил адвокат, напомнив, что еще после задержания к Титиеву не пускали защитника более пяти часов.

Титиев остался без адвокатской помощи при проведении незапланированных следственных действий чеченскими силовиками, указал ранее ПЦ "Мемориал".

Защита указала на необоснованность содержания Титиева под стражей и просил суд отпустить правозащитника под подписку о невыезде. «Следствие заявило о необходимости ареста Титиева, так как у него есть загранпаспорт, но можно просто забрать загранпаспорт. Также следствие считает, что он может оказать давление на свидетелей, но свидетелями по делу проходят только сотрудники полиции. Как 60-летний человек может угрожать молодым, сильным и вооруженным сотрудникам полиции? Я считаю эти доводы следствия необоснованными», - заявил в суде Петр Заикин.

Прокурор просил суд оставить без изменения решение Шалинского суда под предлогом того, что Титиев обвиняется в тяжком преступлении, предусматривающем до 10 лет заключения. Обвинитель предположил, что на свободе Титиев может попытаться давить на следствие и свидетелей, а следователь, ведущий дело Титиева, поддержал доводы прокурора.

Сам Оюб Титиев правом последнего слова не воспользовался, заявив, что полностью согласен с доводами своего адвоката. Правозащитник не выглядел сильно подавленным, но говорить с ним присутствовавшим на суде коллегам, родственникам и журналистам запрещали судебные приставы, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

К Титиеву, который не может есть твердую пищу без зубных протезов, не допускаются врачи, заявил ранее адвокат. Из-за задержания Оюб Титиев не смог завершить протезирование зубов и теперь испытывает сильную боль при приеме пищи, из-за чего вынужден есть детское питание.

Оюб Титиев на сегодняшний день содержится в грозненском СИЗО, жалоб на условия содержания, состояние здоровья и давление со стороны силовиков у него нет, рассказал Петр Заикин. «Мы будем ходатайствовать, чтобы к Оюбу пустили стоматолога, который сделает ему зубной протез, в день задержания он как раз ехал к стоматологу», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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