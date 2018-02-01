Предвыборные обещания Собчак в Ингушетии возмутили североосетинских парламентариев

01 февраля 2018, 01:53

Обещание Ксении Собчак ингушским избирателям "поднять вопрос Пригородного района на федеральном уровне" вызвало болезненную реакцию в Северной Осетии. Парламент республики намерен пожаловаться на участницу президентской гонки в ЦИК и Конституционный суд, а жители Северной Осетии выразили возмущение в социальных сетях.

"Кавказский узел" писал, что встреча ингушской общественности с кандидатом в президенты России Ксенией Собчак прошла вечером 27 января в Назрани, в ней приняли участие более 70 человек. Во время поездки в Ингушетию Ксения Собчак посетила здание ингушского филиала правозащитного центра "Мемориал", который был подожжен 17 января. 28 января Собчак побывала в Чечне, где провела одиночный пикет с требованием освободить главу чеченского отделения Правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, и вернулась в Москву.

Ксения Собчак позиционирует себя в качестве "кандидата против всех". В середине ноября стало известно, что Собчак отказалась искать координаторов для своих штабов на Северном Кавказе в связи с отсутствием желающих: сторонники Собчак отвергли возможность открытия ее штабов в Дагестане и Ингушетии. О том, чего ждать от "кандидата против всех", чем она привлекательнее Путина и Навального, рассказывают сторонники Собчак из Ростова-на-Дону, Минеральных Вод, Сочи и Волгограда в материале "Кавказского узла" "За что волонтеры юга полюбили Собчак вместо Путина и Навального".

Резонанс в Северной Осетии вызвал диалог Ксении Собчак с одним из участников встречи в Назрани. Мужчина попросил у кандидата в президенты обещание, что она "поднимет во время дебатов на федеральном уровне" проблему Пригородного района и "возвращения людей к месту законного проживания".

"А вы тогда обещаете за меня проголосовать?", - спросила его Собчак с широкой улыбкой. Услышав в ответ "конечно!", она заявила: "договорились!". Еще один участник встречи, старейшина Баматгирей Манкиев, высказал серьезные территориальные претензии к Северной и даже Южной Осетии от имени ингушей. Его речь никто не прервал, Собчак выслушала мужчину и поблагодарила за выступление.

Обещание Собчак не оставили без внимания сенатор Совета Федерации от Северной Осетии Александр Тотоонов и глава республиканского парламента Алексей Мачнев. На заседании парламента Северной Осетии Тотоонов назвал слова Собчак "сомнительными", а Мачнев поручил комитету по национальной политике подготовить обращения по поводу «диапазона поведения одного из кандидатов на пост президента России» в Центризбирком России и Конституционный суд.

«Есть какая-то этика, исторические моменты, и прежде чем делать такие заявления, кандидатам необходимо быть подготовленными, чтобы не расшатать хрупкий и деликатный мир, который только восстановился», - процитировало 31 января слова Тотоонова издание "АиФ-Северный Кавказ".

Осетино-ингушский вооруженный конфликт произошел в 1992 году в Пригородном районе Северной Осетии, где совместно проживали осетины и ингуши. Активная фаза конфликта пришлась на период с 31 октября по 6 ноября: по данным прокуратуры, с обеих сторон погибли 583 человека и 939 человек получили ранения, еще 261 человек пропал без вести. Десятки тысяч ингушей вынужденно покинули места исторического проживания в Северной Осетии, говорится в материале "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие".

"Насколько это нормально, когда под хихикание говорятся вещи об очень сложном, болезненном конфликте для обоих народов? Интересно, если Собчак поедет во Владикавказ и ее спросят о позиции по Пригородному району, она вновь будет хихикать и говорить: "А вы мне обещаете голосовать за меня"?, - задался вопросом автор блога на "Кавказском узле" BERG...man Tbilisi в своем посте "Слова Собчак о принадлежности Пригородного района - глупость, наивность или провокация?".

Блогер сравнил предвыборные высказывания Ксении Собчак с аналогичным предвыборным обещанием Бориса Ельцина, сделанным им весной 1991 года. "Именно после аналогичных обещаний ... Бориса Ельцина на Кавказе разгорелся кровавый конфликт", - написал блогер.

За полтора года до перехода конфликта в активную фазу Ельцин, на тот момент председатель Верховного совета РСФСР, приехал на Кавказ и "пообещал ингушам на митинге обсудить вопрос о восстановлении Ингушской автономии в ВС РСФСР, а осетинам и терским казакам - сохранить существующие административные границы", говорится в материале "Визит Ельцина на Кавказ: путешествие дилетанта?", опубликованном 25 марта 1991 года газетой "Коммерсант".

Некоторые жители Северной Осетии в социальных сетях расценили слова Собчак в Назрани как прямое обещание изменить границы республик в пользу ингушей и обвинили ее в провокации конфликта. Участники дискуссий в Facebook выразили сомнения в ее успехе на выборах президента.

